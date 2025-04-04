Avrupa Birliği, X’e milyar dolarlık ceza hazırlığında

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’e, yasa dışı içerik ve dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan dijital hizmet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ağır cezalar vermeye hazırlanıyor.

New York Times’a konuşan dört kaynağa göre bu cezalar, para cezası ve platformda yapılması istenen değişiklikleri içerecek. Cezaların bu yaz açıklanması bekleniyor.

Habere göre kaynaklardan biri, para cezasının 1 milyar doları aşabileceğini belirtti. Bu, Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) ilk büyük yaptırımı olabilir ve diğer şirketlere örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

İddiaya göre AB, X’e keseceği cezayı değerlendirirken, ABD ile artan ticari gerilimleri ve Ukrayna savaşı gibi küresel meseleleri de göz önünde bulunduruyor. Ancak AB Trump'ın yeni vergileri duyurmasının ardından X'e yönelik soruşturmalarının tarife müzakerelerinden bağımsız olarak ilerlediğini açıklamıştı.

X’in yasa ihlalleri

2023’te başlatılan soruşturma kapsamında AB, geçen yıl X’in yasayı ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşmıştı. Şirketin dış araştırmacılarla veri paylaşmayı reddetmesi, reklam verenler ve doğrulanmış kullanıcılar konusunda şeffaflık sağlamaması gibi unsurlar bu bulgular arasında yer alıyor. AB, bu durumun dezenformasyonun yayılmasını kolaylaştırdığını düşünüyor.

Ayrıca X, içerik denetimindeki "serbest yaklaşımı" nedeniyle nefret söylemi, yasa dışı içerik ve demokrasiyi tehdit eden materyallerin yayılması gibi konularda daha kapsamlı başka bir soruşturmayla daha karşı karşıya.

Musk’tan sert tepki bekleniyor

X, New York Times’ın haberine yorum yapmazken, haberin yayımlanmasının ardından yaptığı bir paylaşımda olası cezaları “eşi benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi ve ifade özgürlüğüne saldırı” olarak niteledi. Şirket, Avrupa’da ifade özgürlüğünü korumak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Elon Musk, AB’nin düzenlemelerini uzun süredir sansür girişimi olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz yıl AB’nin ön bulguları kamuoyuyla paylaştığında Musk, herhangi bir cezayı “kamuoyuna açık bir mahkeme savaşında” mücadeleyle karşılayacağını söylemişti.

AB’nin Dijital Hizmetler Yasası 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan ve kısaca “Dijital Hizmetler Yasası” olarak bilinen Dijital Hizmetlere Dair Tek Pazar Hakkındaki Tüzük, 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nde (AB) uygulanmaya başlandı. Temel internet hizmeti sağlayıcıları ile her türlü çevrimiçi platformu içeren ve dolayısıyla tüm “bilgi toplumu hizmetleri” sağlayıcılarını kapsayan Dijital Hizmetler Yasası ile yasadışı malların, hizmetlerin veya içeriğin çevrimiçi olarak kaldırılmasına yönelik kurallar, çok büyük platformlar için risk temelli eylemde bulunmaya yönelik yeni yükümlülükler, geniş kapsamlı şeffaflık önlemleri, küçüklerin korunmasına yönelik tedbirler ve ticari kullanıcıların izlenebilirliğine ilişkin yeni kurallar getirildi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB’de faaliyet gösteren 19 büyük platform ve arama motoru veri toplama, gizlilik, dezenformasyon, nefret söylemi, vb. konularda yeni kurallara uymaya zorunlu hale geldi. AB bu düzenleme ile bir yandan dijital hizmetlere ilişkin yeknesak kurallar oluşturmayı ve Dijital Tek Pazar’ın sorunsuz işleyişini temin etmeyi, diğer yandan ise AB’nin değerlerini ve temel hakları merkeze koyarak vatandaşlarına güvenli ve şeffaf hizmet sunumu sağlamayı amaçlıyor. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

(HA)