Erkek şiddeti Mart 2025

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Mart’ta en az 24 kadını ve 10 çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 59 kadına şiddet uyguladı. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 15 çocuğu istismar eden erkekler, en az 20 kadını taciz etti.

TIKLAYIN - bianet Şiddet, Taciz, Tecavüz Çetelesi Tutuyor

1 Mart

Şüpheli Ölüm

Muğla’da R.K. (80) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Denizli’de kayıp olan Nazlı Ş. (4) isimli kız çocuğunun cansız bedeni dere yatağında bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da Ş.K. (60) isimli bir erkek, görüşme isteğini kabul etmeyen Ş.S. (44) isimli kadının yüzüne kezzap attı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kocaeli’de Y.K. isimli bir erkek, karısı S.K. isimli kadını ve M.Ç. isimli erkeği evinde bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta bir erkek, kız çocuklarını istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

2 Mart

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Ayşegül Ö. İsimli kadın, evinde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Hava Gül Ö. (50) isimli kadın, evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta Fadime A. isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet/ Yaralama

Konya’da Ö.Ç. (39) isimli bir erkek, eski karısı Ş.A. (37) ve dini nikâhlı kocası F.Ö. isimli erkeği yaşadıkları apartmanın bahçesinde silahla yaraladı. F.Ö., kaldırıldığı hastanede öldü. Kaçan erkek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, lazerle sokaktaki kadınları taciz etti. Bir kadın görüntü alarak sosyal medya üzerinden şikâyetçi oldu.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da 12 erkek, 30 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

3 Mart

Cinayet

İstanbul’da Velican A. (38) isimli bir erkek, karısı Fikrîye A. (35) ve R.E.A. (12), R.A. (7), K.C.A. (6) isimli çocuklarını evlerinde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti

Şüpheli Ölüm

Çorum’da Penbe Y. (76) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet/ Yaralama

Adana’da A.A. (26) isimli bir erkek, dini nikâhlı eski karısı E.A.(25) isimli kadını, iş yerine çağırdı, tartışma sonrası tabancayla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek tutuklandı.

İzmir’de E.A. isimli bir erkek, karısı ve kızı İ.B.A.’yı (17) darp etti. Kızı sosyal medya üzerinden babasının annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Erkek gözaltına alındı. Erkek hakkında uzaklaştırma kararı alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.B.A, üç kardeşi ve annesi devlet koruması altına alındı.

Sakarya’da bir erkek, annesi E.A.M.A. (54) isimli kadını, evinde darp etti. Kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da Ü.K. isimli bir erkek, eski kız arkadaşı J.T. isimli kadına telefondan uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da A.G.G. isimli bir erkek, İngiliz bir kadın turisti, barda taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

4 Mart

Çocuk Cinayeti

Tokat’ta A.M.Ö. (17) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı Berkay M. (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçakla öldürdü. Kaçan erkek yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da A.T. (24) isimli bir erkek, tartıştığı Ahmet Eren Doğu (16) ve ağabeyi Murat Doğu (17) isimli oğlan çocuklarını sokakta bıçaklayarak öldürdü. Erkek olay sonrası teslim oldu. İnceleme başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Fatma S. (53) isimli kadın 4. Kattan düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Düzce’de Ahmet Kafkas K. (14) isimli oğlan çocuğu, ağaçlık alanda tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Çorum’da M.H. ve M.A. isimli akraba iki erkek arasında çıkan kavgada M.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan karısı İ.A. isimli kadın bıçakla yaralandı. M.A. ve İ.A. hastaneye kaldırıldı. Erkek için arama çalışması başlatıldı.

Urfa’da A.G. (74) isimli bir erkek, gelini H.G. (39) isimli kadını taş ve sopayla darp etti. Oğlu Y.G. (41) babası A.G.’yi tüfekle öldürdü. Y.G. olay sonrası polis tarafından yakalandı.

Tehdit

Aydın’da İ.Ç. isimli bir erkek, eski sevgilisi G.G. isimli kadını, fotoğraf ve görüntülerle tehdit etti. Kadın, erkeğin daha önce de darp ve tehdit ettiğini ve şikâyetçi olduğunu bildirdi. Erkek, kadını şikâyetini geri çekmesi için tehdit etti. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta K.K. isimli bir erkek, akrabası olan M.D. (12) isimli kız çocuğunu istismar etti. Aile şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

5 Mart

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Perihan S. (69) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da bir kadın (34), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, trafikte otomobil içerisindeki kadını darp etti. Olay çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da H.K. (16) ve yanındaki iki kişi, sokakta başka bir grupla silahlı çatışmaya girdi. H.K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 6 şahıs gözaltına alındı.

Taciz

Adana’da belediye özel kalem müdürü İ.D. isimli bir erkek, aynı belediyede çalışan bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu, koruma kararı çıkarttı. Koruma kararı sonrası Kades uygulamasını kullanan kadın hakkında çalışma yerinde soruşturma açıldı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da üniversite bölüm başkanı Prof. Dr. A.A. isimli bir erkek çocuk istismarı ve taciz iddialarıyla üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

6 Mart

Cinayet

Mardin’de Yıldız Cam (42) isimli bir kadın, evinde uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Şehriye T. (68) isimli bedensel engelli kadın, evinde çıkan yangında öldü. İnceleme başlatıldı.

Sakarya’da hamile olan Aedah Habeeb Abed Abed (20) isimli kadın, 4. Kattaki balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı. Kadının kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve erkek kardeşi A.H.A.(24) gözaltına alındı. Kadının kocası tutuklandı diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ö.C. isimli bir erkek, tartıştığı karısı G.C. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının darp, hakaret ve tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun’da E.Ö.İ. (19) isimli bir erkek, tartıştığı nişanlısı S.J. (19) isimli kadını, parkta darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın, şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Çocuğa Şiddet

Ankara’da S.P. (46) isimli bir erkek, durakta bekleyen bir kız öğrenciyi (15) gasp edip bıçakladı. Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Erkek, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

7 Mart

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da sokakta yürüyen Hüseyin Asil (16) isimli oğlan çocuğu silahlı saldırıda öldü E.B. (18) ve F.K. (21) isimli erkekler de yaralandı. Kaçan şahıslar için arama çalışması başlatıldı. Yakalanan Ö.K. (16) isimli oğlan çocuğu ve B.K. (25) isimli erkek gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da 4 gündür aranan Ece G. (36) isimli kadın, ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da S.A.(33) isimli bir erkek, yolda yürüyen D.K. (30) isimli kadını sözlü olarak taciz etti ardından darp etti. Elmacık kemiği kırılan kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önceden 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, elektronik kelepçe ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinde olduğu öğrenildi.

Çocuğa Şiddet

Antalya’da öğretmen H.E.C. isimli kişi, öğrencisi A.Y. (10) isimli oğlan çocuğunu, okulda darp etti. Ailesi şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tecavüz

İstanbul’da üniversite öğrencisi M.Y. isimli bir erkek, ikinci buluşmalarında üniversiteden arkadaşı F.M. isimli kadına tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. M.Y.’nin daha önce de aynı üniversitede bir öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle bir gruptan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta F.E. (69) isimli bir erkek, evinin önünden geçen bir kız çocuğunu (14) istismar etti ve alıkoymaya çalıştı. Kız çocuğunun çığlık atması üzerine çevredekilerin müdahalesiyle linç edilen erkek, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

8 Mart

Cinayet

Diyarbakır’da B.A. isimli bir erkek, arkadaşı Merve Nur Yararlık (22) isimli kadını, oturduğu kafede tabancayla öldürdü, S.K. (21) isimli kadını da yaraladı. Olay sonrası kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

9 Mart

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Sibel K. (45) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya’da Olga A. isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Maraş’ta Hacer T. (59) isimli bir kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Bursa’da M.U. (52) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı N.U. (52) isimli kadını pazarda tabancayla kovaladı. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Sivas’ta İ.E.A. isimli bir erkek, camideki M.H.T. (13) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuk şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Tehdit

İstanbul’da H.K. (26) isimli kadın daha önce de kendisini darp eden eski sevgilisi C.Y. (25) isimli erkeğin tehdit ve şantajlarının devam ettiğini belirterek tekrar şikâyetçi oldu. Erkeğin önceki şikâyet sonrası gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Diyarbakır’da gazeteci A.Z. ve Prof. C.E. isimli iki erkek, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla gazeteci E.D. isimli kadına tehdit ve hakarette bulunarak hedef gösterdi. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da B.K. isimli bir erkek, çocuğunu istismar etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan erkek şikâyet üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Çocuk devlet korumasına alındı.

Kocaeli’de öğretmen Ü.S. isimli bir erkek, okuldaki bir kız öğrenciyi (13) sözlü olarak istismar etti. Ailesinin şikâyeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

10 Mart

Cinayet

Antalya’da hemşire H.C.S. (26) isimli bir erkek, tartıştığı karısı hemşire Sevcan Demir S. (26) isimli kadını, evlerinde satırla öldürdü. Erkek tutuklandı.

Tekirdağ’da emekli polis memuru H.A. (65) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Halime A. (63) isimli kadını eşarpla boğarak öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf A. (37) isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı Havva A. (42) isimli kadını, kaldığı evde tabancayla öldürdü. Erkek aynı silahla intihar etti. Evdeki çocukların Kades uygulamasından ihbarda bulundukları öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da Tuncer Batmaz isimli bir erkek, birlikte yaşadığı eski karısı Gülnur Akalın isimli kadını bıçakla öldürdü. Erkek, aynı bıçakla intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta M.I. (89) isimli bir erkek, komşusu Fatma Y. (61), kocası M. Y. (58) ve eski muhtar Sait Gökçimen (78) isimli erkeği av tüfeğiyle yaraladı. Fatma Y. ve Sait Gökçimen öldü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Şırnak’ta Kader T. isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de Münevver Ç. (50) isimli bir kadın, balkondan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.D. (39) isimli bir erkek, karısı E.D. (37) isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkek, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" dedi.

Çanakkale’de B.A. isimli bir erkek, annesi Ş.A. isimli kadını darp edip rehin aldı. Komşusu F.O. (50) isimli erkek kaldırıldığı hastanede öldü. Olayda 1 polis memuru tüfekle yaralandı. Erkek polisle girdiği çatışmada öldü.

Çocuğa Şiddet

Adıyaman’da Mahmut T. (16) isimli bir oğlan çocuğu, sokakta kimliği belirsiz bir grup kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da İ.K, K.G. ve M.Ç. isimli 3 erkek, 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

11 Mart

Cinayet

İzmir’de O.G. (34) isimli bir erkek, sokakta tartıştığı eski sevgilisi Fatma Kara (27) isimli kadını darp ederek öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Faili Belirlenmemiş Cinayet

Aydın’da Meltem M. (35) isimli bir kadın, otomobilinin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde toplamda 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak kadının kocası R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Edirne’de Faize Ö. (44) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de A.H. isimli bir erkek, karısı S.H. isimli kadını evinde darp etti. Kadın, kocasının kendisine tehdit ve hakarette de bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de C.Ö. isimli bir erkek, G.E. isimli bir kadını sosyal medya üzerinden tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Edirne’de C.B. isimli bir erkek, karısının arkadaşı N.T. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Tekirdağ’da 7 erkek, 17 kadını seks işçiliğine zorladı. Gözaltına alınan 7 erkekten 4’ü tutuklandı.

12 Mart

Şüpheli Ölüm

Bursa’da yalnız yaşayan bir kadın, odasında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, sağlık merkezindeki kadın doktora beyzbol sopasıyla saldırdı. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Düzce’de bir erkek, kız öğrenci yurdunda kalan bir kadını durakta darp etti. Kadın, Kades uygulaması üzerinden yardım çağırdı. Kadın ve erkek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tehdit

Edirne’de G.S. isimli bir erkek, eski sevgilisi İ.B. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

İzmir’de O.B. (44) isimli bir erkek, market sahibi N.Ç. (42) isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yakalanan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Erkeğin daha önce de aynı suçu işlediği öğrenildi.

13 Mart

Cinayet

Çorum’da M.A. (60) isimli bir erkek, dini nikâhlı karısının kız kardeşi Hatice Kış (76) isimli bir kadını, evinde gasp ettikten sonra bıçakla öldürdü. Erkek evi ateşe verip kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da bir erkek, sokakta kedileri besleyen S.U. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da belediye meclis üyesi Y.Ö. isimli bir erkek, bir kadını darp etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine erkek istifa etti.

İstanbul’da polisler, 8 trans kadına “Kabahatler Kanunu” gerekçe gösterilerek “gürültü yapma” bahanesiyle keyfi ceza paraları kesti. Sivil polislerin kimliklerini alıp zorla fotoğrafları çekmesine karşı koyan trans kadınlar, darp edildi.

Taciz

Diyarbakır’da Ş.K. isimli bir erkek, sokaktaki kadınların gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Zonguldak’ta üniversiteli bir erkek öğrenci, aynı sınıfta okuyan bir kadını taciz etti. Erkeğin, kadını uzun süredir rahatsız ettiği öğrenildi. Kadın sinir krizi geçirdi.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da C.K. isimli bir erkek, R.D. (9) ve K.S. isimli kız çocuklarını sokakta istismar etti. Çevredekilerin olayı görüntüleyip şikâyette bulunması üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.

14 Mart

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Nermin K. (31) isimli bir kadın, boş bir arazide ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Urfa’da Nuriye Ş. (12) isimli bir kız çocuğu, okul tuvaletinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir erkek, sokakta tartıştığı sevgilisini darp etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine erkek olay yerinden kaçtı.

Tecavüz

İstanbul’da polis memuru D.C. (31) isimli bir erkek, komşusu M.K. (21) isimli kadını ilaçla uyutarak tecavüz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Delil yetersizliği sebebiyle soruşturmada takipsizlik kararı çıkması ve erkeğin görevine devam etmesi üzerine kadın sosyal medya üzerinden tekrar şikâyetçi oldu.

15 Mart

Cinayet

Ağrı’da B.S. isimli bir erkek, tartıştığı karısı Cansever S. (24) isimli kadını bıçakla yaraladı ve boğarak öldürdü. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de K.T.K isimli bir erkek, sevgilisi G.A. isimli kadını benzin istasyonunda darp ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana’da İ.T. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu E.T. isimli kadının ailesinin olduğu eve gelerek karısının erkek kardeşini F.E.’yi tabancayla öldürdü. Karısının babası V.E. ile karısının annesi B.E. ve komşuları H.V. ise yaralandı. Kaçan erkek ona yardımcı olan akrabası S.T. ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da B.O. isimli bir erkek, tartıştığı dini nikâhlı karısı V.H. isimli kadını benzin dökerek yakmaya çalıştı. Çevredekiler müdahalede bulundu. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da M.E. isimli bir erkek, öğretmen S.A.F. isimli kadını okul çıkışı darp etti, bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Daha önce sabıka kaydı olduğu öğrenilen erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Kastamonu’da öğretmen A.Ç. isimli bir erkek, öğrencisi olan kız çocuklarını istismar etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’de Ö.P. isimli bir erkek, kız kardeşinin kızı M.K. (16) isimli kız çocuğunu istismar etti. Kız çocuğu hamile kaldı. Aile şikâyetçi oldu. Erkek tutuklandı.

16 Mart

Cinayet

Antep’te kayıp olan ve parkta baygın bulunan Nesrin P. (25) isimli kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatıldı. Şiddet gördüğü belirlenen kadının ölümüyle ilgili S.D. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Antep’te A.D. (19) isimli bir erkek, tartıştığı arkadaşı Mehmet Bulut (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçakla öldürdü. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm / Cinayet

Ankara’da Şeyma Gökçe K. (31) isimli bir kadın 14. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı. Birlikte yaşadığı sevgilisi H.U. isimli erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Hatay’da Gamze D. (44) isimli bir kadın 7. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da bir grup erkek, trans bir kadını sokakta yumurta ve domates atarak darp etti. Olay çevredekiler tarafından görüntülendi.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, sokakta yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti. Kadının tepkisi üzerine çevredekiler müdahale etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

17 Mart

Şüpheli Ölüm

Tekirdağ’da Sema G. (49) isimli bir kadın, evinde çıkan yangında öldü.

Meşru Müdafaa

Bursa’da M.N.Ç. (42) isimli erkek, karısı S.Ç. (41) ve kızlarını darp etti. Kadın, tabancayla kocası M.N.Ç.’yi öldürdü. Kadın, kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) ile beraber gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli bir erkek, karısı N.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.S. isimli bir erkek, eski sevgilisi Ö.G. isimli kadını takip etti. Kadın şikâyetçi oldu.

Adana’da A.T.Ö. (21) isimli bir erkek, annesi Ş.Ö. (46) isimli kadının arabasını benzin dökerek yaktı. Erkek gözaltın alındı.

Tehdit

Edirne’de Y.K. isimli bir erkek, eski sevgilisinin annesi A.G. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de E.G. isimli bir erkek, eski sevgilisi Ö.K. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de kimliği bilinmeyen bir erkek, sokakta hayvan besleyen R.B. isimli kadını tehdit etti. Olay cep telefonuyla görüntülendi. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı.

Taciz

Bursa’da bir erkek, yolcu otobüsünde yanında oturan kadını sözlü olarak taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek arabadan indirildi.

İstanbul’da bir erkek, parkta oturan iki kadının gizlice fotoğraflarını çekerek taciz etti. Kadınlar tepki gösterince hakaret etti. Olayı telefon kamerasından çeken kadınlar sosyal medya üzerinden şikâyetçi oldu.

18 Mart

Cinayet

Aydın’da A.M.A. (51) isimli bir erkek, eski sevgilisi Sabriye Türköz (45) isimli kadını, evinde tabanca ile öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek, yakalanınca aynı silahla intihar etti. Kadının geçen yıl koruma kararı aldığı öğrenildi.

Karaman’da A.Y. (40) isimli bir erkek, eski sevgilisi Hatice Göktaş (34) isimli kadını, evinde av tüfeğiyle öldürdü. Kadının oğlu M.G. (15) ile yeğenleri F.G. ve M.A.G olay yerinde A.Y.’yi darp etti. Erkek hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu ve yeğenleri gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Aydın’da Fatma G., çocukları Toprak G. (3) ve Deniz G.(12) evlerinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Urfa’da yabancı uyruklu bir kadın 5. Kattan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Denizli’de Makbule K. (72) isimli kadın, evinde eşarpla asılı olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.F. isimli bir erkek, tartıştığı karısı E.F. isimli kadını darp etti. Kadın, kocasının aynı zamanda hakaret ve tehdit ettiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

Edirne’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç. isimli bir erkek, eski sevgilisi E.Ü. isimli kadını rahatsız etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de B.K. isimli bir erkek, eski sevgilisi D.B. isimli kadına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

19 Mart

Şüpheli Ölüm

Karaman’da Reyhan M. (44) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.T. isimli bir erkek, imam nikâhlı karısı M.Ş. isimli kadını darp etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de Ö.U. isimli bir erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı G.U. isimli kadına tehdit ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

20 Mart

Şüpheli Ölüm

Trabzon’da Emine İ. (43) isimli bir kadın evinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı. Kocası ve oğlu gözaltına alındı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Ankara’da Fatma E. (6) isimli kız çocuğunun cansız bedeni boş bir binanın bahçesinde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.Ö. isimli bir erkek, imam nikâhlı karısı P.O. isimli kadını darp etti Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

Edirne’de D.K. isimli erkek, sevgilisi A.K. isimli kadını darp etti. Kadın şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma talep etti.

Tehdit

Edirne’de E.Ç. isimli bir erkek, arkadaşının eski karısı G.T. isimli kadını tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında işlem başlatıldı.

Taciz

Sakarya’da hemşire A.K. (29) isimli bir erkek, hasta bir kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da M.K. (29) isimli bir erkek, KYK kız yurduna çalışanmış gibi gizlice girerek bazı öğrencilerin eşyalarını gasp etti ve bir öğrenciyi taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek gözaltına alındı. Erkeğin daha önceden suç kaydı olduğu öğrenildi.

21 Mart

Cinayet

Mersin’de U.Y. (45) isimli bir erkek, tartıştığı karısı Sevcan Y. (44) isimli kadını evinde tabancayla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü. Erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da M.U. ve Ş.U. isimli iki erkek, Fikriye Turgut (60) isimli kadını, evinde gasp ettikten sonra boğazını keserek öldürdü, cansız bedenini ateşe verdi. Kaçan erkekler yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Sevim Ö. (73) isimli felçli kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

22 Mart

Şüpheli Ölüm

Samsun’da polis memuru G.A. (26) isimli kadın aracında tabancayla intihar etti Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Y.B. isimli bir erkek, eski karısı D.A. isimli kadını darp etti ve hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu.

Edirne’de N.Ç. isimli bir erkek, nişanlısı T.Ö. isimli kadını darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (26) isimli bir erkek, karısı Z.Y. (22) isimli kadını kaçarak sığındığı annesinin evinde bıçakla yaraladı. Erkek gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklandı. Kadının, 3. kez uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

Konya’da M.G. (77) isimli bir erkek, karısı Z.B. (53) isimli kadını, tabancasını temizlerken yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu B.B. (28) annesinin yaralandığını görünce M.G.’yi darp etti. M.G. ve B.B. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S.G. isimli bir erkek, tartıştığı ablası S.G. isimli kadını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Erkek kaçtı.

23 Mart

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Yevdokia Nikolaeva K. (84) isimli bir kadın yatağında ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da İBB Başkanının gözaltına alınmasını protesto eden 7 kadın gözaltına alındı Polis kuvvetleri çıplak aramaya karşı çıkan kadınları darp etti. Kadınlar şikâyetçi oldu.

Tehdit

Ankara’da elektronik kelepçesi bulunan Y.E.Ç. (30) isimli erkek, daha önce darp ettiği komşusu E.N.A. (19) isimli kadını rahatsız etti Kadın şikâyetçi oldu. Kadın daha önce uzaklaştırma ve elektronik kelepçe tedbiri uygulanan erkeğin tutuklanmasını talep etti.

24 Mart

Cinayet

Şırnak’ta A.E. (65) isimli bir erkek, karısı Nesibe E. (49) isimli kadını tabancayla, köy meydanında öldürdü. Erkek kaçtı.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da K.İ. (17) isimli bir oğlan çocuğu, tartıştığı arkadaşı Kudbettin Berat Çimenli (16) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçakla öldürdü. K.İ. gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Amasya'da ocaktan sızan gazdan zehirlenen Fatma K.(76) isimli kadın, evinde ölü bulundu.

Ordu’da Esma A. (31) isimli kadın, evinde asıl olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Ghülperi A. (47) isimli bir kadın, kaldığı iş yerinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Konya’da çoban Erken Ç. (17) isimli oğlan çocuğu, bir çardakta vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da polisler, mitingde haber yapan E.Ç. ve D.G. isimli 2 gazeteciyi darp etti. Kadınlar sosyal medya üzerinde şikâyetçi oldu.

İstanbul’da Nevruz kutlamaları sırasında bir grup, LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırdı. Çevredekiler olaya müdahale etti.

Çocuğa Şiddet

Kayseri’de bir erkek, camiye gelen Ö.F.A. (9) isimli oğlan çocuğunu darp etti. Çocuğun ailesi şikâyette bulundu. Soruşturma başlatıldı.

25 Mart

Cinayet

Kütahya’da A.O.Y. (59) isimli bir erkek, karısı Havva Y. (55) isimli kadını evinde pompalı tüfekle öldürdü. Erkeğin karısını öldürmeden önce Salih Ten (60) isimli erkeği de tüfekle öldürdüğü öğrenildi. Kaçan erkek gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Eskişehir’de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Fatma Nezihe A. (75) isimli kadın, nehir kenarında ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antep’te şeker hastası bir kadın (57), evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de D.Ç. isimli bir erkek, sevgilisi S.B. isimli kadını darp etti. Olaya müdahale eden İ. G. de darp edildi. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne’de O.C. isimli bir erkek, eski sevgilisi M.P. isimli kadını darp etti, tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Mersin’de hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı bulunan M.O. (40) isimli bir erkek, eski sevgilisi A.S. (34) isimli kadını tehdit etti. Kadın sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu. Erkek Adana’da yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Erkeğin 49 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Taciz

İstanbul’da B.T. (18) isimli bir erkek, takip ettiği E.K. (19) isimli kadını darp edip, taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Çanakkale’de bir erkek, 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkek tutuklandı.

26 Mart

Cinayet

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.D. isimli bir erkek, eski karısı Damla Bakiler (32) isimli kadını ve annesi Nazan Deniz Bakiler’i (51) evlerinde silahla öldürdü. Kız kardeşi Selin B.’yi yaraladı. Erkek intihar etti.

Şüpheli Ölüm

İzmir’de Yüksel A. (66) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Siirt’te Semanur I. (16) isimli kız çocuğu, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı. 9 kişi gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.A. isimli bir erkek, karısı S.A. isimli kadını darp etti. Kadın hakaret ve tehdit edildiğini de söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de E.S. isimli bir kadın, kocasının babası A.K. isimli erkeğin ve annesi İ.K. isimli kadının kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da İ.İ. (19) isimli erkek ve arkadaşı S.D. (17) isimli oğlan çocuğu, kuyumcu dükkânındaki İ.B. isimli erkek ve karısı N.B. isimli kadını tabancayla tehdit etti. Kadının bağırması üzerine kaçan şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

27 Mart

Cinayet

Diyarbakır’da F.U. isimli bir erkek, tartıştığı kızı Sultan U. (32) isimli kadını pompalı tüfekle öldürdü. Erkek gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Bahar B. ve kuzeni İsmail B. bir arazide tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de U.Y. isimli bir erkek, eski karısı B.D. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikâyetçi oldu. Erkek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Taciz

İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.Ç. isimli bir erkek, eski sevgilisi D.B. isimli kadını iş yerinde taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu.

İstanbul’da polis memuru bir erkek, gözaltına alınan bir kadını taciz eti. Kadın şikâyetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Muğla’da M.A. ve P.G. isimli iki erkek, S.K. (17) isimli bir çocuğu istismar etti. 2 erkek tutuklandı.

28 Mart

Şiddet / Yaralama

Muğla’da bir erkek, sevgilisi olan bir kadını darp ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Tekirdağ’da rehber öğretmen A.A. isimli erkek, öğrencisi Y.E.G. isimli çocuğu darp etti. Darp raporu alan çocuk şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Burdur’da ilkokulda görevli memur M.Ç. isimli bir erkek, okuldaki 3 kız öğrenciyi istismar etti. Ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İdari soruşturma sonucu erkeğin açığa alındığı bildirildi.

29 Mart

Mart ayında aydınlatılan Çocuk Cinayeti

Urfa’da 2 yıl önce yol kenarındaki menfezde ölü olarak bulunan bebeğin, evlilik dışı beraberlik sonucu B.M. ve H.M. çifti tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan kadın ve erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Konya’da Şerife A. (62) isimli kadın, evinin balkonundan düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Kütahya’da 4 gün önce balkondan düşerek ağır yaralanan Büşra Ş. (15) isimli kız çocuğu öldü.

Adana’da bir evde çıkan yangında zihinsel engelli D.G. isimli bir çocuk (6) ve kuzeni K.C.N.(5) öldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli bir kadın, dini nikâhlı kocası S.Ö. ve kocasının erkek kardeşi S.Ö. isimli erkeğin kendisini darp ettiğini ve tehditte bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. Erkekler hakkında soruşturma başlatıldı.

Taciz

Zonguldak’ta üniversite öğrencisi 2 kadın, okul çevresinde cinsel tacize uğradıklarını belirterek şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Tehdit

İstanbul’da S.U. isimli bir erkek, eski sevgilisi P.G. isimli kadını sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit etti. Kadın şikâyetçi oldu.

30 Mart

Cinayet

Aydın’da Büşra Cin (24) isimli kadın, sevgilisi Ö.K. (29) isimli erkeğin evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu Erkek gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da 2 maskeli şahıs, Abel Karademir (17) isimli oğlan çocuğunu, aracında tabancayla öldürdü. Soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da yalnız yaşayan bir kadın, evinde çıkan yangında öldü. Soruşturma başlatıldı.

Manisa’da H.A. (27) isimli bir kadın, balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın öldü.

Şüpheli Çocuk Ölümü

Aksaray’da Sinan Y. (5) isimli bir oğlan çocuğu evinin yakınındaki su kanalına düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Çocuğa Şiddet

Siirt’te bir erkek, tartıştığı E.Y. (17) isimli oğlan çocuğunu, sokakta bıçakla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Mardin’de minibüs şoförü H.P. (56) isimli bir erkek, aracına binen E.R.Y. (20) isimli kadını taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

31 Mart

Cinayet

Diyarbakır’da M.A. isimli bir erkek, karısı Dilan A. (37) isimli kadını tabancayla evinde öldürdü. Kaçan erkek teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İzmir’de H.B. ve S.S. isimli iki erkek, eğlenme merkezinde çıkan kavgada Valentina Gurgenadze (51) isimli kadını ve Sadık Sarıtaş (35) ile amcası Mustafa Sarıtaş (57) isimli erkekleri tabancayla öldürdü. Soruşturma başlatıldı. Erkekler gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Balıkesir’de B.Ş. (17) isimli oğlan çocuğu, Yiğitcan T. (16) isimli oğlan çocuğunu otoparkta tüfekle öldürdü. Olayla ilgili soruşturmada B.Ş. ile beraber olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Y.T. (19) ve Z.E'yi (31) gözaltına aldı.

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Gülfem K. (79) isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de bir kadın, üst geçitten düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de H.A. (18) isimli bir erkek, kuaförde çalışan A.T. (39) isimli kadını ve kızı K.A. (16) isimli kız çocuğunu bıçakla yaraladı. Kadın ve kızı hastaneye kaldırıldı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da S.D. (27) isimli bir erkek, tartıştığı karısı A.D. (23) isimli kadını bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.

Taciz

Zonguldak’ta otobüs muavini bir erkek, yolcu bir kadını sosyal medya üzerinden taciz etti. Kadın şikâyetçi oldu.