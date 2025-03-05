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KADIN
Yayın Tarihi: 5 Mart 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2025 11:31
6 dk Okuma

ERKEK ŞİDDETİ ŞUBAT 2025

Erkekler Şubat’ta 17 kadını öldürdü

Erkekler, Şubat’ta en az 51 kadına şiddet uyguladı beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, dokuz çocuğu öldürdü.

Evrim Kepenek
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
Erkekler Şubat’ta 17 kadını öldürdü
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Şubat'ta en az 17 kadını ve dokuz çocuğu öldürdü.

Şubat 2025’te en az 42 kadının ve altı çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Şubat’ta en az 51 kadına şiddet uyguladı, en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, sekiz kadını taciz etti. Erkekler, 110 kadını seks işçiliğine zorladı.

Konya’da Ş.Ç. (35) isimli bir kadın, cezaevinden 10 gün önce tahliye olan ve kendisine şiddet uygulayan kocası Ömer Ç (36) isimli erkeği meşru müdafaa hakkını kullandı, bıçakla öldürdü. Kadın tutuklandı.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri

Aksaray (1), Amasya (1), Ankara (1), Adana (1), Antalya (1), Aydın (3), Batman (3), Burdur (1), Bursa (4), Dersim (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (3), Isparta (1), Kırıkkale (2), Kastamonu (2), Muğla (1), Niğde (1), Ordu (1), Samsun (1), Şırnak (2), Uşak (1), Düzce (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri

Batman (1), Isparta (1), Kocaeli (1), Ordu (1), Sakarya (1), Şırnak (1)

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Cinayet

Erkekler, Şubat’ta en az 17 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 37 idi.

Erkekler, en az üç kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Şubat’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar

Aynur İ., Behiye T., Beyza Akdoğan, Buket K., Dilek Şen, Fatma Ş., Fener A., Gülcan A., Hatice Çelik, Leeqa Azemi, Necla Özbiber, Ruha Dabul, Sibel G., Selma Yalçın, Seher Güzide, Şadiye Aydın, Servet Nur Şahin.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller

Afyon (1), Ankara (1), Antep (2), Diyarbakır (1), İstanbul (3), İzmir (1), Karabük (1), Kayseri (1), Konya (2), Muş (1), Nevşehir (2), Urfa (1).

Erkekler sekiz kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için öldürdü. Erkeklerin dokuz kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 11 kadını kocası, sevgilisi erkekler, beş kadını baba, torun gibi ailesinden erkekler öldürdü. Bir kadını öldüren iki erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 11 kadını ev içinde, altı kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 11 kadını ateşli silahlarla, beş kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını boğdu.

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 18 fail vardı. Sadece 15 fail tutuklandı. Üç fail intihar etti.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Şubat’ta dokuz çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı üç idi.

Erkekler, altı çocuğu kesici aletle, iki ateşli silahla öldürdü. Erkekler, bir çocuğu da boğdu.

İki çocuğu arkadaşı, iki çocuğu babası, bir çocuğu akrabası öldürdü. En az dört çocuğu öldüren çok sayıda erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller

Antep (1), Antalya (1), Bolu (1), İstanbul (1), İstanbul (2), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Tokat (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri

Ahmet M., B.A., Barış Nas, Enes Mohammed Khalafaln, Eyüp Arıcı, Mattia Ahmet Minguzzi, Su Didem Y., Şükrü Alkaşf, Yasin Bozoklu.

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren en az 11 fail vardı. Faillerden biri kaçtı, biri aranıyor. En az dokuz fail tutuklandı.

Taciz

Şubat’ta erkekler en az sekiz kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay üç idi.

İki taciz sistematikti.

Erkekler, bir kadını ev içinde, sekiz kadını sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını müzik öğretmeni, bir kadını iş arkadaşı taciz etti. En az altı kadını taciz eden yedi erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller

Aydın (1), Eskişehir (1), İstanbul (6).  

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden dokuz fail vardı. Sadece iki fail tutuklandı. İki failin durumu basına “kaçtı”, “aranıyor” diye yansıdı. İki fail hakkında uzaklaştırma kararı verildi, iki fail hakkında da soruşturma başlatıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Şubat’ta en az beş kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay da bu sayı iki idi.

Erkekler, üç çocuğu okul, kuran kursu ev dışı yerlerde, iki çocuğu ev içinde istismar etti.

Bir çocuğu okul çalışanı, bir çocuğu berber, üç çocuğu istismar eden yedi erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller

İstanbul (1), Maraş (1), Samsun (1), Urfa (1), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç

Çocukları istismar fail eden dokuz fail vardı. Dokuz fail de tutuklandı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Şubat’ta basına yansıyan tecavüz vakası olmadı. Bu olmadığı anlamına gelmiyor.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Şubat’ta en az 51 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, m43idi.

En az dört kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 37 kadına kocası, nişanlısı, eski sevgilisi şiddet uyguladı. Dört kadını akrabası erkekler yaraladı. Üç kadını arkadaşı/iş arkadaşı yaraladı. Yedi kadını yaralayan erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 12 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin, 39 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 33 kadını darp etti, dört kadını kesici aletle, iki kadını da ateşli silahla yaraladı. Erkekler iki kadını boğdu ve bir kadına hakaret etti.

Erkekler, 26 kadını ev içinde, 20 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin, beş kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller

Adana (3), Afyon (1), Ankara (2), Antep (1), Balıkesir (1), Bilecik (2), Burdur (2), Diyarbakır (1), Edirne (25), İstanbul (5), İzmir (1), Kayseri (1),Kocaeli (1), Kütahya (1), Kütahya (1), Samsun (2), Zonguldak (1).

Hukuki Süreç

Kadınlara şiddet uygulayan en az 63 fail vardı. En az 31 fail hakkında soruşturma başlatıldı. 17 fail tutuklandı. 10 fail gözaltına alındı. Bir fail öldürüldü. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.  

Seks İşçiliğine Zorlama

Şubat'ta erkekler, en az 110 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 34 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan kadınların tamamı Türkiye yurttaşıydı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller

Bitlis (12), Bursa (9), Denizli (6), Denizli (13), İstanbul (1), Isparta (29), Kayseri (10), Kocaeli (3), Malatya (16), Tekirdağ (11).

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 51 fail vardı. 41 fail tutuklandı, 10 fail adli kontrolle serbest bırakıldı.

Açıklama

bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz.

Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz.

Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz.

Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz.

Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz.

İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz.

Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz.

Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor.

Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi.

Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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