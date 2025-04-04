Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık sorunları devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve Polat’ın avukatları sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesini talep ediyor.

Polat’ın avukatlarından Erkam Erdem, bugün sosyal medya hesabından (X) Polat’ın yeniden hastaneye sevk edildiğini duyurdu:

“Mahir Bey’i hastaneye sevk ediyorlar. Henüz hangi hastane olduğunu teyit edemedik. İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir Bey'in hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.”

Mahir Polat’ın sağlık sorunları

İBB Genel Sekreter Yardımcısı, cezaevinde kaldığı sürede kötüleşerek iki kez hastaneye kaldırıldı.

Avukatının aktardığına göre Polat, sağlık sorunları nedeniyle ciddi risk altında. Hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar sebebiyle dört kez anjiyo olan ve 6 stenti bulunan Polatın’ın iki damarı doktorlar tarafından takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta iki kez yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye sevk edilen Polat, cezaevi hastanesinin yetersiz kalması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne götürüldü ve burada anjiyo oldu. Yapılan tetkiklerde damar akışında yavaşlama ve kılcal damarlarda plaklanma tespit edildi. Anjiyo sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulduktan sonra ilaç tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Ancak cezaevine döndükten sonra da tansiyon problemi devam etti.

Her gün tansiyonu kontrol edilen Polat, dün (3 Mart) yüksek tansiyon nedeniyle dilaltı ilacı almak zorunda kaldı. Polat, hastaneye sevkinin zor ve uzun olması (yaklaşık 1 saat), kelepçeli ve kapalı araçlarla taşınması nedeniyle ancak dayanılmaz hale geldiğinde hastaneye gitmeyi kabul edeceğini belirtti.

Polat’ın beklentisi, tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığı yönünde bir rapor alabilmek. (TY)