TRT, “boykot” çağrısı yapan Aybüke Pusat’ı diziden çıkardı

duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, oyuncunun paylaşımlarının TRT’nin kurumsal ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Sobacı, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" dedi.

TRT’den yapılan açıklamada, TRT’nin bir kamu yayıncısı olarak tarafsızlığına vurgu yapılarak, bir siyasi kampanyaya destek vermenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT’yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez” denildi.

Dizinin stok bölümlerinin çekilmiş olduğu ancak senaryonun yeniden düzenleneceği bildirildi. TRT, benzeri durumlar karşısında anayasal haklarını kullanan sanatçılara ilişkin aynı tutumu sürdüreceğini belirtti.

Oyuncular Sendikası’ndan destek

Oyuncular Sendikası, oyuncu Pusat’a destek olduklarını açıkladı şöyle dedi:

“Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir.

Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır.

Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur.

Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez.”

Yılmaz’dan da destek

Pusat'ın diziden çıkarılmasına bir tepki de Cem Yılmaz’dan geldi. X’te TRT'ye seslenen Yılmaz, şöyle dedi:

"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT 'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?"

Aybüke Pusat hakkında

2014 yılında Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda üçüncü oldu. Oyunculuğa “Medcezir” dizisinde başladı ve “O Hayat Benim” ile geniş kitlelerce tanındı. Asıl çıkışını “Söz” dizisindeki Dr. Bahar Kutlu rolüyle yaptı. TRT’de yayınlanan “Teşkilat” dizisinde Neslihan Tuna karakteriyle aksiyon dolu sahnelerde yer alarak büyük beğeni topladı. “50M2”, “Hayaller ve Hayatlar” gibi projelerde de yer aldı. Sinema dünyasında da “Kapı” filmiyle dikkat çekti. Doğaya, hayvanlara ve sanata duyduğu ilgiyi her fırsatta dile getiren Pusat, kariyerinde yeniliklere açık bir yol izleyerek oyunculuk serüvenine devam ediyor.

2 Nisan ekonomik boykotu nedir ve nasıl başladı? 2 Nisan 2025'te, üniversite öğrencileri ve çeşitli sivil toplum grupları tarafından düzenlenen bir günlük tüketim boykotu olarak tarihe geçti. Bu boykot, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sokak eylemleri ve protestoların devamı niteliğinde. İmamoğlu, "ihaleye fesat karıştırma", "kişisel verileri kaydetme", "rüşvet" ve "örgüt kurma" gibi suçlamalarla tutuklanmış ve görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeler üzerine, üniversite öğrencileri ve sivil toplum grupları, 2 Nisan'da tüketim faaliyetlerini durdurarak tepkilerini göstermek amacıyla boykot çağrısı yaptı. Boykotun amacı nedir? Boykotun temel amacı, tüketicilerin ekonomik güçlerini kullanarak toplumsal ve siyasi taleplerini dile getirmektir. Katılımcılar, bu eylemle mevcut ekonomik ve siyasi duruma dikkat çekmeyi ve değişim talep etmeyi hedefliyor. Özellikle, İmamoğlu'nun tutuklanması ve öğrenci protestolarına yönelik sert müdahaleler karşısında demokratik hak ve özgürlüklerin korunması için bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. ​ Kimler boykota destek veriyor? Üniversite öğrencilerinin yanı sıra, birçok yayınevi ve sivil toplum kuruluşu boykota destek vermektedir. NotaBene Yayınları, Yordam Kitap, Notos Kitap, Ayrıntı Yayınları, İthaki Yayınları ve Sel Yayıncılık gibi yayınevleri, 2 Nisan'da satışlarını durduracaklarını duyurmuştur. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de boykota destek verdiğini açıklamış ve herkesi bu eyleme katılmaya davet etti. Boykot kapsamında hangi eylemler planlanıyor? Katılımcılar, 2 Nisan günü boyunca herhangi bir ürün veya hizmet satın almayarak ekonomik faaliyetlere katılmamayı planlıyor. Bunun yanı sıra, boykotu destekleyen gruplar ve bireyler, sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyaları düzenliyor ve boykotun nedenleri ile amaçlarını geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor. Ayrıca, bazı işletmeler ve yayınevleri, bu tarihte satışlarını durdurarak boykota destek veriyor. Boykotun yasal ve siyasi yansımaları nelerdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarıyla ilgili olarak "halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik ayrıştırıcı söylemler" nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarını "ekonomiyi sabotaj girişimi" olarak nitelendirdi ve bu çağrılar nedeniyle maddi kayba uğrayan işletmelerin tazminat davası açabileceğini iddia etti. Hükümet yetkilileri, boykotun milli menfaatlere zarar verdiğini savunarak eleştirilerde bulundu. Öte yandan, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri, boykotun demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, hükümetin bu tür tepkilere karşı daha toleranslı olması gerektiğini ifade ediyor.

(EMK)