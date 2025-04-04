Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mart’ta en az 24 kadını ve 10 çocuğu öldürdü.

Mart’ta en az 42 kadının ve dokuz çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Mart’ta en az 59 kadına şiddet uyguladı, en 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 20 kadını taciz etti. Erkekler, 56 kadını seks işçiliğine zorladı.

Bursa'da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı, kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını öldürdü.

bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri

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Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Amasya (1), Antalya (5), Antep (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bursa (3), Çorum (1), Denizli (2), Diyarbakır (1), Edirne (2), Eskişehir (2), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (1), Karaman (1), Konya (1), Manisa (2), Mardin (1), Maraş (1), Muğla (2), Ordu (1), Sakarya (2), Samsun (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Urfa (1), Uşak (1), Zonguldak (1).

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Adana (1), Aksaray (1), Ankara (1), Denizli (1), Düzce (1), Konya (1), Kütahya (1), Siirt (1), Urfa (1).

Aydın’da Meltem M. (35) isimli bir kadın, otomobilinin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde toplamda 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak kadının kocası R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Cinayet

Erkekler, Mart en az 24 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 24 idi. Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki iki erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Mart’ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Cansever S., Damla Bakiler, Dilan A., Fatma Kara, Fatma Y., Fikriye A., Fikriye Turgut, Gülnur A., Halime A., Hatice Göktaş, Hatice Kış, Havva A., Havva Y., Merve Nur Yararlık, Nazan Deniz Bakiler, Nesibe E., Nesrin P., Ö.K., Sabriye Törköz, Sevcan Demir S., Sevcan Y., Sultan U., Şeyma Gökçe, Valentina Gurgenadze.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Ağrı (1), Ankara (1), Antep (1), Antalya (1), Aydın (2), Çorum (1), Diyarbakır (3), İstanbul (4), İzmir (2), Karaman (1), Konya (1), Kütahya (1), Mersin (1), Samsun (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Uşak (1).

Erkekler dokuz kadını “ayrılmak istediği, barışmak istemediği” için, iki kadını “gasp etmek” için, bir kadını da kıskandığı için öldürdü. Erkeklerin 12 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı.

En az 16 kadını kocası, sevgilisi erkekler, dört kadını baba, eski damat gibi ailesinden erkekler öldürdü. Bir kadını iki hırsız erkek öldürdü. Bir kadını komşusu erkek öldürdü. İki kadını öldüren üç erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 19 kadını ev içinde, beş kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahlarla, üç kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını boğdu. İki kadını darp ederek öldüren erkekler bir kadını da balkondan aşağı attı.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 25 fail vardı. Sadece 12 fail tutuklandı. Altı fail gözaltına alındı. Altı fail intihar etti. Bir fail de kaçtı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Mart’ta on çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı üç idi.

Erkekler, altı çocuğu ateşli silahla, dört çocuğu da kesici aletle öldürdü.

Üç çocuğu babası, bir çocuğu arkadaşı öldürdü. Altı çocuğu öldüren erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adana (2), Antep (1), İstanbul (6), Tokat (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Abel Karademir, Ahmer D. Murat D., Berkay M., Berat Çimenli, Hüseyin Asil, K.C.A., Mehmet Bulut, R.A., R.E.A.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren en az yedi fail vardı. Faillerden üçü tutuklandı, biri intihar etti. Bir fail kaçtı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Taciz

Mart’ta erkekler en az 20 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay sekiz idi. Erkeklerin taciz ettiği bir kadın İngiltere’den gelen turist idi.

Erkekler, bir kadını ev içinde, 19 kadını sokak, cadde gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını belediye çalışanı erkek, bir kadını arkadaşı, bir kadını birlikte yolculuk yaptığı erkek yolcu, bir kadını erkek hemşire, bir kadını eski sevgilisi, bir kadını polis, bir kadını şoför, bir kadını da muavin taciz etti. 12 kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adana (1), Antalya (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), İstanbul (9), İzmir (1), Mardin (1), Sakarya (1), Zonguldak (4).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 18 fail vardı. Sadece üç fail tutuklandı. Üç fail gözaltına alındı. Sekiz fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mart’ta en az 15 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 15 idi.

Erkekler, beş çocuğu ev içinde, 10 çocuğu da ev dışında istismar etti.

Üç çocuğu devlet memuru, iki çocuğu akrabası, iki çocuğu öğretmeni, iki çocuğu da destek almaya gittiği profesör psikolog istismar etti. Altı çocuğu istismar eden yedi erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Burdur (3), İstanbul (5), Kastamonu (1), Kocaeli (2), Muğla (1), Zonguldak (3).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 11 fail vardı. Sadece beş fail tutuklandı. İki fail serbest bırakıldı. İki fail gözaltına alındı, iki fail hakkında soruşturma başlatıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Mart’ta erkekler iki kadına tecavüz etti.

Bir kadına arkadaşı bir kadına polis tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller İstanbul (2)

Hukuki Süreç Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı, bir fail serbest bırakıldı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Mart’ta en az 59 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 43 idi. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlar arasında translar da vardı. Ayıca, failler arasında da polisler vardı.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 36 kadını eski kocası, nişanlısı, sevgilisi erkekler yaraladı, dokuz kadını ağabey, oğul gibi aile üyesi erkekler, dört kadını esnaf yaraladı. En az on kadını yaralayan erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az sekiz kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklere bir kadını da sosyal medya üzerinden şiddet uyguladı. Bir kadını “kedi beslediği” için yaralayan erkekler, üç kadını da kıskandığı için yaraladı. Erkeklerin, 46 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, bir kadına sosyal medyada şiddet uyguladı, bir kadının yüzüne yakıcı madde attı, bir kadını da yaktı. Erkekler dört kadına ateşli silahla, üç kadına da kesici aletle saldırdı. Erkekler 49 kadını da darp ederek yaraladı.

Erkekler, 42 kadını ev içinde, 15 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin, iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (3), Antalya (1), Bursa (2), Çanakkale (1), Çorum (1), Diyarbakır (3), Düzce (1), Edirne (17), İstanbul (17), İzmir (3), Kocaeli (1), Konya (3), Muğla (1), Sakarya (1), Samsun (3), Urfa (1).

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 53 fail vardı. Sadece üç fail tutuklandı. En az 14 fail hakkında soruşturma başlatıldı. 10 fail tutuklandı. 13 fail gözaltına alındı. İki fail öldürüldü. 11 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mart’ta erkekler, en az 56 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 110 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan kadınların tamamı Türkiye yurttaşıydı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (30), Çanakkale (6), Tekirdağ (20)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 23 fail vardı. Sekiz fail tutuklandı, 12 fail gözaltına alındı. Üç fail serbest bırakıldı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)