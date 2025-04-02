Uçum bu kez boykotu hedef aldı: Hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 19 Mart'ta başlayan ve Türkiye'nin birçok kentine yayılan sokak eylemlerinin ardından bu kez tüketim boykotuna hedef aldı.

Uçum, sosyal medya hesabından paylaştığı "Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur" başlıklı yazısında “Türkiye'de eylemi kışkırtanlar 5 Nisan'da ABD'de eylem organize ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ocak'taki Kabine toplantısının ardından yaptığı “Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır” açıklamasını göz ardı eden Uçum, boykotun, “hukuk ihlali” olduğunu ileri sürdü.

Uçum aynı zamanda boykotun “yeni nesil” bir eylem olduğunu iddia etti.

Uçum'dan eylemlere Arap Baharı benzetmesi: Emperyalist bir planlama

Uçum’un yazısı şöyle:

"Küresel emperyalizm projeleri"

"Tüketiciyi alışveriş boykotuna yani tüketim boykotuna çağırma fikri küresel emperyalizmin milli devletlere ve milli tutumlara karşı yaptığı operasyonların bir parçasıdır ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir.

Hukuk ihlali yapılarak uygulanması planlanan yeni nesil eylemlerin tamamı küresel emperyalizmin projeleridir. Bunlar global merkezler tarafından geliştirilir ve uygun şartları oluşturulmuş hedef ülkelerde devreye sokulur. Örneğin bugün Türkiye’de tüketim boykotu eylemini kışkırtan küresel merkezler 5 Nisan günü ABD’de, milli yaklaşımları sebebiyle küreselcilerle çatışan Trump yönetime karşı hands off (dokunma) eylemini organize ediyor.

Eskişehir'de üniversite boykotu: "Kolektif mücadeleyi öğrendik"

"Hukuk ihlaline dayalı yeni nesil eylemler"

50 eyaletin tamamında mitingler, yürüyüşler ve protestolar da dahil olmak üzere 600'den fazla planlı eylem hazırlanıyor. Küreselcilerin ideolojik ve pratik aracı haline gelen hukuk ihlaline dayalı yeni nesil eylemlerin başlıcaları şunlardır:

-Sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm.

- Milli ve yerli firmaları hedef alan siyasi amaçlı ekonomik ve ticari boykotlar.

- Tüm ekonomiyi hedef alan tüketicinin alışveriş boykotu (tüketim boykotu).

- Genel ekonomik faaliyetin siyasi amaçlı olarak ülke çapında durdurulması.

Gençlik sokakta: Ne hissediyorlar, motivasyonları ne?

"Mandacı kesimler eliyle devreye alınıyor"

Global merkezlerce hukuk ihlaline dayanan başka eylem türleri de geliştirilebilir. Hedef ülkenin turizmini ve dış ticaretini kara propoganda ile baltalama tarzı eylemler de geçmişte uygulandı, yeniden piyasaya sürülebilir. Günümüzün milli kurtuluş savaşları neoliberalizmin ve küresel emperyalizmin, hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemlerle milli devletlere yaptığı saldırılara karşı durma ve bu saldırıları püskürtme savaşlarıdır.

Türkiye, yolsuzluk ve terör soruşturmaları bahane edilerek muhalefetin mandacı kesimleri eliyle devreye alınan ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemler yoluyla bir kez daha küresel emperyalist saldırıyla karşı karşıyadır. Son günlerde gördüğümüz sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm gibi, milli ve yerli firmaları hedef alan ticari boykot ile tüm ekonomiyi hedef alan tüketim boykotu çağrıları da emperyalist odakların yerli işbirlikçilerine verdikleri aklın gereğidir.

BOYKOT ÇAĞRISINA SORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "boykot"a "ayrıştırıcı söylem" muamelesi yapacakmış

"Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri"

Muhalefetin mandacı kesimleri tarafından (güya bazı gençlerin talebi gibi) gündeme getirilen alışveriş boykotu neoliberal globalist ajanda çerçevesinde üretilmiş bir akıldır. Hedef meşru talepler ifade etmek değildir. Amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır. İçeride mandacı olmayı kabul ve ilan etmiş siyasi aktörler de devşirilmişse amaca ulaşmak için daha fazla kaos stratejileri devreye sokulur.

Türkiye için bu kirli planların yapıldığı görülüyor. Ancak küresel emperyalizm ve yerli işbirlikçileri şunu bilmelidir ki Türkiye halkı bu tip emperyalist operasyonlara hiçbir zaman prim vermedi bundan sonra da asla itibar etmez. Muhalefetin milli kesiminin de yurtsever tutum alacağına şüphe yoktur. Tarihimizdeki tecrübeyle sabittir: Türk Milleti ve onun hangi kökenden olursa olsun her mensubu emperyalist saldırıların her türüne ve her şekline karşı milli kurtuluş ruhuyla gereken cevabı daima vermiştir bu kez de gereğini yapacaktır."

Üniversitelilerden 2 Nisan'da 'ekonomik boykot' çağrısı

(RT)