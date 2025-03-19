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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 11:03
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 11:52
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Devlet Bahçeli: Türk yargısına güvenim tam

Bahçeli, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamaz" dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Devlet Bahçeli: Türk yargısına güvenim tam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik operasyon hakkında açıklama yaptı.

Bahçeli, Türk yargısına olan güvenini yineleyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır" dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamaz" dedi.  Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, sosyal ve üniter yapısını vurgulayarak, hukuki eşitliğe dikkat çekti.

Türkiye yargısının bağımsız ve tarafsız olduğuna dikkat çeken Bahçeli, suçların göz ardı edilmesinin, toplumun vicdanını yaralayacağını belirtti. Bahçeli, "Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir" dedi.

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik yapılan adli işlemlerin "iyi halli" olma iddiasıyla engellenmesinin ardından, bu durumu sağduyu ile karşılamanın önemli olduğunu söyledi. "Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" diyerek, hukukun herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

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