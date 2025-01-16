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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025 21:14
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 23:22
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METROPOLL ANKETİ

Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısını onaylayanlar yüzde 22'de kaldı, yüzde 72 "yanlış" diyor

MetroPOLL'un "Bahçeli'nin Öcalan'a 'PKK'yı dağıt, Meclis'e gel' çağrısını nasıl buldunuz?" sorusunu yönelttiği seçmenlerin büyük çoğunluğu Bahçeli'nin çağrısını benimsemediğini söyledi. Seçmenleri çoğunlukla çağrıyı onaylayan tek parti DEM Parti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısını onaylayanlar yüzde 22'de kaldı, yüzde 72 "yanlış" diyor
Metropoll araştırma sonucu

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan "yeni süreç"e seçmenlerin nasıl yaklaştığı konusunda MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği anket, Bahçeli'nin en az desteği MHP seçmeninden en çok desteği DEM Parti seçmeninden aldığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarını MetroPOLL Araştırma'nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştı.

MetropPOLL anketinin ayrıntıları

Araştırmada seçmenlere bir tek soru soruldu: "Bahçeli'nin Öcalan'a 'PKK'yı dağıt, Meclis'e gel' çağrısını nasıl buldunuz?"

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların tamamının yüzde 21.9'u “doğru buldum” yanıtını işaretlerken, yüzde 71.9'u "yanlış buldum" seçeneğini onayladı. “Fikrim yok / Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 6,2'de kaldı.

Bu sonuçlarla, Bahçeli'nin çağrısı TBMM'de temsil edilen partilerin seçmenlerinin çoğunluğu tarafından olumlu karşılanmamış görünüyor.

Parti tercihlerine göre en yüksek onay DEM Parti'lilerden

Anket sonuçlarının partilerin seçmenleri temelinde yapılan dökümündeyse yanıtlar şöyle sıralandı:

AKP seçmeninin yüzde 26,4'ü “doğru buldum” derken, yüzde 65,3'ü “yanlış buldum” dedi.

CHP seçmeninin yüzde 7'si “doğru buldum” derken, yüzde 88,5'i “yanlış buldum” dedi.

MHP seçmeninin yüzde 35,1'i "doğru buldum" derken yüzde 62,8'i "yanlış buldum" dedi.

İYİ Parti seçmenin yüzde 15,3'ü “doğru buldum” derken yüzde 82,9'u “yanlış buldum” dedi.

Bu genel eğilime karşılık Bahçeli'ye en yüksek destek yelpazenin öbür ucundan geldi. DEM Parti seçmeninin yüzde 52,3'ü çağrıyı “doğru buldum” derken, "yanlış buldum" diyenler yüzde 34,2'de kaldı.

Diğer partilerin seçmenlerinin de yüzde 79,6'sı Bahçeli'nin çağrısını desteklemedi. Destekleyenlerin oranı yüzde 21,9'da kaldı.

(AEK)

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İstanbul
Özer Sencar Metropoll anketi bahçeli öcalan
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