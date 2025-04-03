Piyanist Davide Martello polis eşliğinde Türkiye'den ayrıldı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan hükümet karşıtı protestolara destek vermek için Türkiye’ye gelen piyanist Davide Martello sınır dışı edildiğini duyurdu.

Çatışma bölgeleri, savaş alanları ya da protestoların yoğunlaştığı dünyadaki pek çok bölgede sahne almasıyla tanınan 44 yaşındaki Almanyalı piyanist, dün (2 Nisan) akşamüstü Kadıköy’deki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda resital verecekti.

Ancak polis konsere izin vermedi. Martello’yu gözaltına aldı, piyanosuna da el koydu. Sabah saatlerinde Martello serbest bırakıldığını duyurdu. Takipçilerini bilgilendiren Martello “20 polis memuru tarafından yakalanıp gözaltına alınır alınmaz, polisler beni Instagram’da ‘Bu akşam çalamayacağım’ şeklinde bir paylaşım yapmaya zorladı” dedi.

Diğer telefonundan “Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor” şeklinde paylaşım yapması üzerine de karakola götürüldüğünü söyledi.

Martello daha sonra "Nihayet demokratik dünyaya geri döndüm" notuyla bir paylaşım daha yaparak Bulgaristan’a geçtiğini haber verdi. Karakoldan çıktıktan sonra, Kadıköy'den Bulgaristan'a kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini de anlattı. Martello şunları söyledi:

“Güle güle İstanbul. Daha fazla çalamadığım ve sizi destekleyemediğim için üzgünüm. Kısa ama yoğun bir ziyaret oldu. Karakoldayken polis karavanımı arabamdan ayırmaya çalıştı. Başarılı olamadılar ve bu sırada römorkumdaki hidrolik fren sistemine zarar verdiler. İlk başta fark etmedim ama Bulgaristan sınırına geldiğimde, kırılan kampana-hidrolik fren sistemi nedeniyle römorkumun lastikleri çok sıcaktı. Şimdi yorgunum ve küçük bir Bulgar köyündeki tek tamirciyi bekliyorum."

(HA)