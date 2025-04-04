Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Mart’ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Adana’nın en büyük ilçesi olan Seyhan, Türkiye’nin 8. büyük ilçesi olarak biliniyor. Ancak ilçenin bazı mahalleleri, özellikle doğudan yoğun göç alan bölgeleri, sosyo-ekonomik olarak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Yoksulluğun derinleştiği bu mahallelerde en çok mağdur olan kesim ise kadınlar. Diyarbakır'da 8 Mart: "TJA yasaklanamaz" Gültan Kışanak: "Amed’den Ankara’ya, İmralı’ya; Türkiye’nin dört bir tarafına barış köprüleri kurmaya hazır mıyız?" Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, iktidarın “Aile Yılı” politikalarını bianet Gündem programında değerlendirdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şişhane Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı, "Kadınların barışa ihtiyacı var" diye seslendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadın çalışmalarını ve şiddetle mücadeleyi bianet'e anlattı. Taksim'de bir araya gelen ve Cihangir'e yürüyen binlerce kadın ve LGBTİ+, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz" dedi.

Mart'ta yargıdan yansıyanlar İstanbul'da Sedef G. Cinayeti: Denizde halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunan Sedef G.'nin öldürülmesiyle ilgili iki sanık tutuklu yargılanıyor. Durum hala devam ediyor. Muğla'da Hüsne Topal Cinayeti: Eski eşin tabanca ile eski karısını öldürmesi ve bir başka şahsı da yaralaması davası, ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle açılmış durumda. Antalya'da Zeynep Ece Aksoy ve Ali Diken Cinayetleri: Bir erkeğin iki kişiyi öldürmesi ve mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararı verildi. Aydın'da Karısını Öldüren H.S.: Karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşe Karşı Cinayet: Eşi tarafından metroda öldürülen kadının ölümüne ilişkin davada savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Çocuk Cinayetleri: İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti: 14 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili dava, iki sanık hakkında 24 yıl hapis cezası talebiyle açılmış. İzmir'de Hacer Çağla Çetinalp Cinayeti: 15 yaşındaki çocuğun bıçakla öldürülmesiyle ilgili bir dava devam ediyor. Şiddet ve Yaralama: Erzurum'da Eşe Karşı Yaralama: Bir erkeğin, boşanma aşamasındaki eşini ve onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçakla yaralaması davası. Kocaeli'de Anneye Yaralama: Bir erkeğin annesini bıçakla yaralaması nedeniyle aldığı ceza. Tecavüz ve Cinsel Saldırı: Bolu'da Kuzenine Tecavüz: Bir erkeğin, kuzenine cinsel saldırıda bulunması davası devam ediyor. Ankara'da Tıbbi Sekretere Taciz: Bir doktorun sekreterini taciz etmesi davası sürüyor. Çocuk İstismarı: Bolu'da Çocuk İstismarı: Bir erkeğin kızını cinsel olarak istismar etmesi nedeniyle 30 yıl hapis cezası alması. Şırnak'ta Polis ve Çocuk İstismarı: Bir polis memurunun, bir çocuğa cinsel istismarda bulunması davası.

Cinayet

İstanbul’da Sedef G. (24) isimli kadının, denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili F.B. ile Y.G. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı dava 4 Mart’ta başladı. Mahkeme, sanıklar Y.G. ve F.'nİn tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Y.G.'nin Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen sanık Y.H.A. için yakalama kararı çıkardı. Duruşma ertelendi.

Muğla’da eski karısı Hüsne Topal’ı (39) tabancayla öldüren ve arkadaşı S.T.(43) isimli erkeği yaralayan H.Ö.A. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 4 Mart’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin “Kasten Öldürme” suçundan müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 14 Nisan’da başlayacak.

Antalya’da karısının kız kardeşi Zeynep Ece Aksoy (26) ve 5 ay sonra motor kurye Ali Diken’i (33) öldüren Z.B. (34) isimli erkeğin yargılandığı davada 4 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe Ali Diken'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, baldızı Zeynep Ece Aksoy'u kasten öldürmekten ise müebbet hapis cezası verdi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki karısı Döne Çelebi B.'yi (44) metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldüren, hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe tedbiri bulunan G.B. isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Erkek hakkında, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir’de karısı Hülya Şellavcı Y. (52) isimli kadını öldüren K.Y. (60) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 6 Mart’ta gerekçeli karar açıklandı. Erkeğe 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 8 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, erkeğin cinayeti işleyeceğini bazı tanıklara söylemesi, ayrıca kadının, eşinin kendisini öldüreceği yönündeki beyanları ile üzerinden çıkan sahte kimlik ve bir miktar paranın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı Saadet Ç. (43) isimli kadını tabancayla öldüren A.Ç. (49) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 7 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 22 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu karısı Rozerin Y. isimli kadını öldüren bekçi Ö.Y. isimli erkeğe verilen cezanın gerekçeli kararı 10 Mart’ta açıklandı. Erkeğe "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında "haksız tahrik indirimine" gidilmesinin gerekçesi "sadakat yükümlüğüne aykırı davranış" olarak açıklandı. Erkeğin pişmanlık duyduğunu belirtmesi nedeniyle de "iyi hal indirimi" uygulandı. Ö.Y., 19 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Tekirdağ’da karısı Buse Ateş S. isimli kadını darp ederek öldüren E.S. isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe, 16 yıl hapis cezası verildi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı Gülbahar K. (38) isimli kadını bıçakla öldüren B.K. (43) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Mart’ta Yargıtay yerel mahkemenin kararını onayladı. Erkeğe ağırlaştırılmış müebbet cezası, öldürmesi için bıçağı veren annesi Z.K.’ye de 25 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını, tabancayla öldüren S.T. (49) isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin akıl sağlığı raporunun tekrar yapılması talebini reddetti. Duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi.

Muğla’da İlknur Çetin (35) isimli kadını, otelde bıçaklayarak öldüren A.İ.K. isimli erkeğin yargılandığı davanın 12 Mart’taki 2. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aydın’da karısı Gülbeyez S. isimli kadını bıçaklayarak öldüren H.S. isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “eşini kasten öldürme” suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Aydın’da karısı Nursel T. isimli kadını boğarak öldüren M.T. isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak erkeğe 24 yıl hapis cezası verdi.

Çanakkale’de karısı Saliha Gizem Y. isimli kadını araba içinde boğarak öldüren F.Y. isimli erkek ile kardeşi Y.Y.’nin yargılandığı dava 13 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Konya’da eski sevgilisi Elif Ceren Arslan’ı (30) çalıştığı yerde bıçaklayarak öldüren E.D. (25) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da karısı Ece Kılıçarslan A. (28) isimli kadının ölümüyle ilgili E.A. (34) isimli erkeğin yargılandığı davanın ilk duruşması 18 Mart’ta başladı. Savcı, erkek hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Duruşma 15 Nisan tarihine ertelendi.

İzmir’de birlikte yaşadığı Sidar Şimşek (21) isimli kadını bıçakla öldüren İ.D. (25) isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme" suçuyla yargılandığı dava 17 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti erkeğin, olay sonrasında 112'yi arayıp aramadığının tespiti amacıyla HTS kayıtlarını istedi. Duruşma ertelendi.

Samsun’da karısı Yıldız Y. (43) isimli kadını silahla öldüren İ.Y. (71) isimli erkeğin tekrar yargılandığı istinaf davasında 18 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe tekrar "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir’de eczacı Birsen Bayraktar’ın (73) ölümüyle ilgili 1’i tutuklu olmak üzere 3 sanığın yargılandığı dava 18 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık U.C. isimli erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 6 Mayıs tarihine erteledi.

Adana’da eski karısı Fadime Korkusuz (41) isimli kadını eve kilitleyip yakarak öldüren M.G. (57) isimli erkeğe verilen “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı itiraz üzerine bozuldu. M.G.’nin ekrar yargılandığı dava 19 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. Erkeğin “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan da cezalandırılması talep ediliyor.

Tekirdağ’da Fatma Özdemir’i (27) öldüren E.U. (35) isimli erkeğin yargılandığı dava 19 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Haziran tarihine ertelendi.

İzmir’de karısı Zehra B. (37) isimli kadını bıçaklayarak öldüren K.B. (39) isimli erkeğin 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 21 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 27 Haziran tarihine ertelendi.

Bursa’da karısı Leyla K. (45) isimli kadını, sokakta bıçaklayarak öldüren H.K. (56) isimli erkeğin yargılandığı dava 21 Mart’ta devam etti. Savcı mütalaasını verdi. Erkek hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Manisa’da Sultan Zencirci’yi öldüren G.D. isimli bir kadını da yaralayan F.K. isimli erkeğin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı dava 24 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin akıl sağlığı raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

Eskişehir’de karısı Elena Samsanova isimli kadını bıçakla öldüren A.S. (50) isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe verilen “canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 23 yıl hapisle cezalandırdı.

Kastamonu’da boşanma aşamasındaki karısı Burçin Sevgi T. isimli kadını beylik silahıyla öldüren polis memuru E.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 25 Mart’ta devam etti. Savcı mütalaasında erkek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İzmir’de Aslıhan Sinem Çiçek (18) isimli kadının ölümüyle ilgili C.A. (27) ve B.K. (28) isimli erkeklerin yargılandığı dava 25 Mart’ta devam etti. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısı Neşe G. isimli kadını silahla öldüren V.G. isimli erkeğin "eşi kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava 26 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de sevgilisi Duygu Bölükbaş (33) isimli kadını öldüren E.T. (30) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Mayıs tarihine ertelendi.

Malatya’da dini nikâhlı karısı Hilal Ç. (26) isimli kadını tabancayla öldüren A.Y. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 28 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha önce “kasten öldürme “ suçundan verilen müebbet hapis cezasında indirim yapılarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kocaeli’de tartıştığı komşuları Ebru Avcı(25) isimli kadını bıçakla öldüren ve annesi F.A. ile babası M.A.’YI yaralayan H.Y. (39) isimli erkek ve annesi T.Y. (59) isimli kadının yargılandığı davada 28 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe “haksız tahrik altında kasten öldürme” ve “haksız tahrik atında kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 46 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Annesi T.Y. ise aynı suçtan 39 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İntihara Sürükleme

Ankara’da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen isimli kadının ölümüyle yargılanan Ü.U. isimli erkeğin davası 12 Mart’ta başladı. Erkeğin 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından yargılandığı davada duruşma 23 Mayıs tarihine ertelendi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) ölümüyle ilgili iddianame 3 Mart’ta kabul edildi. Savcı iddianamede olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanan 2 oğlan çocuğu hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 10 Nisan tarihinde başlayacak.

İzmir’de Hacer Çağla Çetinalp (15) isimli kız çocuğunu bıçakla öldüren U.E.Y. (15) isimli oğlan çocuğunun “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan yargılandığı dava 4 Mart’ta devam etti. Duruşma 15 Mayıs’a ertelendi.

İstanbul’da 6 yıl önce cansız bedeni bulunan Melike E. (5) isimli kız çocuğunun cinayetine ilişkin iddianame 17 Mart’ta kabul edildi. Savcı, baba C.E. ve üvey anne Z. Ö. hakkında "çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık anne M. A.’nın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.

Antalya’da Arda Bağuç (17) isimli arkadaşını tabancayla öldüren S.B.D. (27) isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Ş.T., H.M. ve H.A. “delilleri gizleme” suçlamasıyla 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Şiddet / Yaralama

Erzurum'da boşanma aşamasındaki eşi Kübra K.G. (29) ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusu Osman Bera Y.'yi (22) bıçaklayarak yaralanan B. G. (43) isimli erkeğin yargılandığı davada 6 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Osman Bera Y.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra eylemlerin ağır tahrik altında işlendiği ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uyguladı. Erkeğe her 2 suçtan toplam 15 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli’de annesi F.Ç. (61) isimli kadını bıçakla yaralayan S.Ç. (41) isimli erkeğin “Hayati tehlikeye arz edecek şekilde üstsoya karşı kasten yaralama” suçuyla tutuklu yargılandığı davada 21 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mardin’de eski sevgilisi N.D. (24) isimli kadını AVM’de darp eden B.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 25 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Mayıs’a erteledi.

Tecavüz

Bolu’da kuzeni İ.K.Y. isimli kadına tecavüz eden A.K. isimli erkeğin “Nitelikli Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı dava 19 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tahliyesine karar vererek davayı 11 Nisan tarihine erteledi. Kadının avukatı, duruşma tarihine kadar uzaklaştırma kararı alacaklarını bildirdi.

Taciz

Bursa’da il milli eğitim müdürlüğünde çalışan K.A. isimli kadını taciz eden şube müdürü M.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe, 3 yıl 9 ay hapis cezası vermesine karşın cezanın, geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezadan 1/6 oranında indirim yapıldı ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara’da tıbbi sekreteri S.Y. isimli kadını taciz eden Dr. S.F.H. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 20 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolünün devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Çocuk İstismarı

Bolu’da Y.A.İ. (14) isimli öz kızını istismar eden S.İ. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 1 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mart tarihine ertelendi.7 Mart tarihindeki duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Şırnak’ta I.Ç. (15) isimli bir çocuğu istismar eden polis O.Y. isimli erkeğin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kadına Karşı Tehdit” suçlamalarıyla tutuksuz yargılandığı dava 3 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, HTS ve BTK kayıtlarının toplanmasına, erkek hakkındaki adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi. Duruşma 28 Mayıs tarihine ertelendi.

İstanbul’da öz kızı B.M.’yi yıllarca istismar eden ve hamile bırakan L.M. isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. L.M.'nin, torununun biyolojik babası olduğu, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA raporuyla kesinleşti. Erkek hakkında "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla dava açıldı.

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan Doktor S.S.Z. ve 5 diğer sanığın yargılandığı davada 6 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, S.S.Z. hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 TL para cezası, Mirza K. ve Dila B.’ye karşı “çocuğa karşı eziyet” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası, Elanur C.’ye karşı “çocuğa karşı eziyet” suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere diğer suçlamalardan toplamda 25 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanık A.A. isimli erkek hakkında Ali Mirza K.’ye karşı “çocuğa karşı eziyet” suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere diğer suçlamalardan toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası verdi. Diğer 4 sanık tüm suçlamalardan beraat etti.

Kocaeli’de öğrencisi S.T. (14) isimli kız çocuğunu istismar eden E.Y. (40) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe, "nitelikli cinsel istismar" suçundan eğitimci olması sebebiyle de artırım yapılarak 30 yıl hapis cezası verildi. "Yağma" suçundan da 6 yıl hapis cezası verildi. Erkek hakkında ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul’da yanında çalışan muavin B.Ş. (16) isimli oğlan çocuğunu istismar eden şoför N.K. (58) isimli erkeğin 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun İstismarı' suçundan yargılandığı davada 17 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe 8 yıl hapis cezası verildi.

İzmir’de okuldaki öğrenciyi (8) istismar eden temizlik görevlisi D.T. (18) isimli erkeğin yargılandığı dava 21 Mart’ta başladı. Mahkemede çelişkili ifadeler veren erkek, akıl sağlığı raporu alınması için hastaneye sevk edilirken adli kontrol şartı olmadan tutukluluğun kaldırılmasına karar verildi. Duruşma 3 Temmuz tarihine ertelendi.

Kocaeli’de karısının kuzeni G.Ö. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden K.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli’de G.K. (15) isimli kız çocuğunu mısır tarlasında istismar eden T.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Mart’ta karar çıktı. Erkeğe “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir’de ortaokulda dersine girdiği N.A. (12) isimli kız çocuğunu istismar eden müftü İ.Y. isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı cinsel taciz suçlaması’ ile tutuklu yargılandığı dava 21 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tahliyesine karar verdi.

Muğla’da arkadaşının çocuğunu (16) istismar eden Ö.D.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Nisan tarihine ertelendi.

Kocaeli’de A.E.A. (10) isimli çocuğu evine götürerek istismar eden A.M. (31) isimli erkeğin “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından yargılandığı dava 25 Mart’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da 2019-2023 yılları arasında, iş yerindeki ses yalıtımlı odada 4 çocuğu istismar eden M.Ş. (60) isimli erkeğe "nitelikli cinsel istismar" ve "çocukları müstehcen yayınlarda kullanma" suçlarından verilen 293 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onadı.

Iğdır’da B.A. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden C.Y., O.B., M.A., F.A., AB, V.G. isimli erkeklerin yargılandığı davada 25 Mart’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, C.Y., O.B. ve M.A’ya “Sistematik cinsel istismar” suçundan 16 yıl, F.A. ve A.B.’e “Cinsel istismar” suçundan 13 yıl ve V.G.’ye ise “Cinsel istismara teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

(GDT/EMK)