ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 10:37
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 15:21
7 dk Okuma

2024 ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ

Zamane ‘Cadı Avı’: Kadın cinayetleri

Kadın cinayetleri, sadece "aile içi" bir mesele ya da "bireysel bir sorun" olarak değil, “politik bir sorun” olarak bütünsel bir yaklaşımla çözülebilecek devletin varoluşsal bir sorumluluğudur.

Sevgi Uçan Çubukçu

Sevgi Uçan Çubukçu

Sevgi Uçan Çubukçu

Görseli Büyüt
Bu görsel, açık havada gerçekleşen bir protesto veya farkındalık etkinliğinden bir sahneyi yansıtıyor. Ön planda, bir kişinin iki eliyle tuttuğu bir pankart yer alıyor. Pankartın üzerinde mor bir arka plan ve beyaz ile sarı renklerde büyük harflerle “Ölmek Değil Yaşamak İstiyoruz” yazısı bulunuyor. Alt kısmında ise "Kadın Platformu" yazısı ve bir kadın figürünün yer aldığı bir logo dikkat çekiyor. Arka planda, açık bir gökyüzü ve güneşli bir havada ağaçlar, palmiye yaprakları ve binalar görünüyor. Görsel, kadın haklarına veya şiddete karşı bir farkındalık etkinliğini temsil ediyor ve "yaşam hakkı" talebine vurgu yapıyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Son yıllarda ülkemizde kadın cinayetlerinin sayısı hızla artıyor. Kadınların en temel yaşam, şiddet, baskı ve yoksulluk altında tehdit ediliyor.

Bu cinayetleri sadece birer suç olmanın ötesinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derin izlerini taşıyan bir jenerik olarak yaşıyor ve izliyoruz ne yazık ki!

Ve bizler bu haberleri sayılardan ibaretmiş gibi yabancılaşarak, magazinel öyküler gibi sıradanlaştırılarak okur hale geldik.

Neyse ki her bir kadına yönelik şiddet olayı ya da kadın cinayetini takip eden bağımsız kadın örgütlerinin ve bağımsız haber organlarının/ kadın gazetecilerin varlığı ile bu olgunun vahametini, farkındalığını ve çözüm taleplerini de duyabiliyoruz: bianet, “Erkek Şiddeti Çetelesi”nde şu sözlerle ifade ediyor bu durumu: “Kadınlar hemen her gün cinsel şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor, yaygın medya da bu taciz, tecavüz, şiddet haberlerini sıradan vakalar olarak sayfalarına taşıyor.”

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derleyerek, her ay yayınladığı Erkek Şiddeti Çetelesi’ne göre, “2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü.”

Sözcük anlamıyla, ‘kadın düşmanlığı’, kadınlara karşı beslenen nefret, öfke ve dışlayıcı tutumları ifade eder. Bu anlamıyla kavram, sadece bireysel bir duygu durumu veya ruh hali değil, ataerkil bir yapı ve kültürle şekillenen bir toplumsal olgudur. Kadın düşmanlığının tarihsel temelleri, ataerkil sistem ve kültürün, kadınları ikincil bir statüye hapsetmesi, kadına sadece ev içindeki rollerin ve doğurganlık işlevlerinin yüklenmesiyle pekiştirilmiştir; bunu sürekli kılabilmek için, kadının toplumdaki yeri, emeği, bedeni ve kimliği, Orta Çağ’daki cadı avlarıyla, modern zamanlardaki kadın cinayetleri ile tehdit altına alınmıştır.

2024 yılı bitmeden hemen önce, İstanbul’un Eyüp Sultan ilçesinde, 19 yaşındaki S.Ç.'nin, A.H. ve Fatih'te İ.U. adlı kadınları vahşice öldürdükten sonra, intihar etmesi bu çok katmanlı ve trajik tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, yalnızca bireysel bir cinayetler zinciri olarak değil, aynı zamanda ataerkil toplumsal yapımızda kadınların ikincil konumlarına dair bir ayna tutuyor ve erkek egemen kültürün yarattığı baskıların etkileriyle nasıl bir vahşi şekil aldığını da gösteriyordu.

Kadına yönelik şiddet, 1980’li yıllardan günümüze Türkiye feminist hareketin adını koyduğu, özel ve kamusal alanda politik itirazını ısrarla dile getirmeye devam ettiği, siyasetin konusu haline getirdiği bir olgu. (Sevgi Uçan Çubukçu (2018): An Overview of Gender-Based Violence Against Women and Feminist Struggles in Turkey”, Political Economy of Labour Income Distribution &Exclusion) Siyasal ve toplumsal alanda giderek yükselen /yükseltilen biçimde, kadına yüklenen "annelik ve eşlikle sınırlı“aile içi geleneksel roller, ekonomik, kültürel ve siyasi söylem ve politikalarla yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Kadınlar, toplumda ekonomik bağımsızlık, özgürlük ve bireysel haklar açısından birçok engelle karşı karşıya kalıyor; ve bu engeller, sadece kadınların yaşamını zorlaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda şiddete maruz kalmalarının da yolunu açıyor.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olamadığı bir düzeni ifade eden toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eğitim, istihdam, siyaset, karar alma mekanizmalarında hak ettikleri yerleri alamama vb eşitsizlikleri ve haksızlıkları içeriyor. Bu eşitsizlik, kadınların fiziksel, ekonomik, yasal, psikolojik olarak daha da savunmasız hale gelmesine yol açıyor.

Hiç kuşkusuz, feminist politika ve düşüncenin her daim dile getirdiği üzere, kadın cinayetleri, aslında bu eşitsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor; bir kadının yaşamı, bir erkek tarafından ne zaman, hangi yöntemle ve hangi gerekçeyle sonlandırılacağına dair erkek egemen toplumun kendi yazdığı kurallarla şekilleniyor.

Ekim 2024’te İstanbul’un Eyüp Sultan ilçesinde yaşanan ve hepimizin donakaldığı olaya biraz daha yakından bakalım: İstanbul hem tarihi zenginliği hem de kültürel çeşitliliğiyle çok önemli ve devasa bir şehir olmasının yanı sıra, ne yazık ki kadına yönelik şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin de yoğun şekilde yaşandığı bir metropol.

Bu cinayetler arasında, İstanbul'un tarihi surlarının yakınlarında yaşanan ‘kadın/lar cinayeti’ hem işleniş biçimi hem de arka planındaki toplumsal yapıyı gözler önüne sermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmekte: “İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp intihar etti. İstanbul’da yarım saat arayla tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüp Sultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Çelik’in evinde arama yapan ekipler, içinde kara kalemle çizilmiş parçalanmış insan figürleri olan bir defter buldu.” (İstanbul'da kan donduran olay: İki kadını vahşice öldürüp ...https://www.ntv.com.tr)

S.Ç.'nin ifadelerinden, intihar olgusunun toplumsal baskıların, bireysel travmaların ve psikolojik zorlukların etkisiyle de ortaya çıktığı anlaşılıyor; ancak, S.Ç.'nin bu travmanın bir sonucu olarak iki kadını öldürmesi, yalnızca bireysel bir şiddet ya da münferit bir durumu değil, aynı zamanda erkeklerin, kadınların yaşamları üzerinde tasarruf hakları olduğunu düşündükleri ataerkil sistemin ve toplumsal normların bir yansımasıdır.

Bu cinayet aynı zamanda kadına yönelik şiddetin ve nefretin hangi boyutlara taşındığı hatta bir ‘yokediciliğe’ ulaştığını da göstermektedir. Böyle bir cinayet, sadece bireysel bir erkek nefretinin sonucu değil, kadınların yaşama hakkının, bedensel bütünlüğünün tehdit edilmesini körükleyen bir sistemik ilişkiler dünyasının önemli bir mekanizması olarak karşımıza çıkıyor.

Adı ‘ataerkil sistem’ olan bu ilişkiler dünyasında, erkeklerin güç, statü ve haklar açısından kendilerini "önde" görmelerini sağlayan bir düzen ve şartlanma ile karşılarındaki kadınları "kurban" olarak görmekte zorlanmıyorlar.

Bu yüzden, kadına yönelik şiddet/kadın cinayetleri sadece bir davranış biçimi değil, eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Eyüp Sultan’daki bu cinayet, gerici, otoriter bir siyasal ve toplumsal kültürün ve işleyişin hâkim olmaya çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, kadını ‘sahip olunan’ bir varlık olarak gören zihniyetin yansımasıdır.

Söz konusu gerici ataerkil anlayış, kadınların özel ve kamusal alanda güçlenen varlığına tahammül edemiyor ve tehdit olarak görüyor. Aslında bu korkunç cinayet de failin, bu tehditlere karşı duyduğu öfkesinin vahşice dışavurumu, topluma yönelik olarak da kadına “yerini bilmesi gerektiğini” hatırlatan bir tezahürüdür. Buna göre, kadının bağımsızlık talebi, yaşama talebi, çalışma talebi, okuma talebi, serbestçe istediği kılıkta dolaşabilme talebi, boşanma/ayrılma talebi ne haddine! Ataerkil düzen için bu taleplerin her biri özel ve kamusal alanda büyük tehdit! Bu cinayet, kadınların bağımsızlık talepleri sonucunda kadınların maruz kaldığı şiddetin boyutlarının ne denli tehlikeli hale geldiğini de gözler önüne seriyor.

Kadın cinayetlerinin, kişilerin ya da tek tek ailelerin sorunu olmasının ötesinde, toplumun "kadınların varlığına ve konumuna" dair anlayışını normalleştiren bir mekanizmanın parçası olarak işlev görüyor.

Bu anlamıyla, şiddet bu vahim olayda görüldüğü gibi ne sadece bir bireysel travma ne de sadece bir psikolojik sorun ya da ekonomik krizlerin bir sonucu olarak ele alınabilir; kadın cinayeti bir sistemin, bir kültürün ürünü olarak karşımıza çıkar.

Peki kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini azaltmak/ortadan kaldırmak nasıl mümkün olur üzerine düşündüğümüzde ne söyleyebiliriz?

Bunun ilk koşulu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetlerin münferit, belli bir çevre, coğrafya, kültür, sınıf, ülke vb ile sınırlı olmadığı bilinciyle, her bir kadın ve her bir erkeğin bunun dışında olmadığını kabul etmemizdir; intihar etmeden önce, iki genç kadını öldüren bu erkek, hepimizin yakınında baba, koca, erkek kardeş, dayı, amca, enişte, yeğen, arkadaş, sevgili vb. olabilir; bu şiddete maruz kalan ise, kendimizden başlayarak yakınımızdaki her kadın, kızımız, yeğenimiz, komşumuz vb. olabilir!

Öncelikle bu ataerkil, eşitsiz gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Her birimiz bunun içerisindeyiz, bundan azade değiliz ne yazık ki! Bu farkındalık bizi, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bir jenerik olarak, kadınların varlıklarını, hayatlarını tehdit eden sistemik bir olgu olarak ele almamızı sağlar. Tam da bu yüzden feminist hareketin ifadesiyle, “Kadın cinayetleri politiktir”.

Kadın cinayetleri, ele aldığımız örnekte olduğu gibi, sadece failin kişisel öfkesi ya da saplantılarıyla açıklanamaz; daha büyük bir yapısal sorunun, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına yönelik ayrımcılığın bir parçasıdır. Bu bakış açısı ile, devlet ve toplum İstanbul Sözleşmesi gibi, uluslararası bağlayıcı metinlerle, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini engellemek üzere gerekli politikaları uygulamak; kadınları güçlendirici, koruyucu, şiddete karşı kovuşturucu ve cezalandırıcı önlemler alma yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Kadınların yaşam hakları, özgürlükleri ve eşitlikleri, bir devletin toplumsal ve politik yaklaşımının ne denli adil ve eşitlikçi olduğuyla doğrudan ilişkilidir.

Devletlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadığı, kadınların yaşamını güvence altına alan politikaları hayata geçirmediği ve failleri yeterince cezalandırmadığı durumlarda kadın cinayetleri devam eder.

Bu açıdan bakıldığında, S. Ç. örneğindeki gibi, kadın cinayetleri, sadece "aile içi" bir mesele ya da "bireysel bir sorun" olarak değil, “politik bir sorun” olarak bütünsel bir yaklaşımla çözülebilecek devletin varoluşsal bir sorumluluğudur.

bianet erkek şiddeti çetelelerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
ERKEK ŞİDDETİ 2024
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
16 Ocak 2025
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000

2024 Erkek Şiddeti Çetelesi yazıları

Bu yazı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilmektedir. İçeriği yalnızca bianet sorumluluğundadır ve her zaman Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.

(SUÇ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti bianet erkek şiddeeti çetelesi bianet erkek şiddeti çeteleleri bianet erkek şiddeti çetelesi ne söylüyor erkek şiddetiyle mücadele erkek şiddeti çetelesi verileri erkek şiddeti veri analizi 2024 Erkek Şiddeti Çetelesi
Sevgi Uçan Çubukçu
Sevgi Uçan Çubukçu
tüm yazıları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında akademisyen. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçent Dr. olarak görev yapıyor. Akademik kariyerine 1993 yılında İstanbul...

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında akademisyen. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçent Dr. olarak görev yapıyor. Akademik kariyerine 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. 2000 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçti ve burada araştırma görevlisi, ardından yardımcı doçent ve doçent unvanlarıyla görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını (1993-1995), İstanbul Üniversitesi’nde ise Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini (1984-1988) tamamladı.

Araştırma alanları arasında siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyasal düşünceler ve siyasi tarih bulunuyor. Uluslararası ilişkilerdeki uzmanlığını, Türkiye’nin siyasi tarihine ve uluslararası siyasal gelişmelere odaklanan çalışmalarıyla birleştiriyor.

Bugüne kadar çeşitli akademik görevlerde bulundu ve akademik üretimlerine halen devam ediyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Erkekler 2024'te en az 378 kadını öldürdü
16 Ocak 2025
/haber/erkekler-2024-te-en-az-378-kadini-oldurdu-303561
ERKEK ŞİDDETİ 2024
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
16 Ocak 2025
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-ve-infografigi-yayinda-303666
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-yayinda-291807
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erkekler 2024'te en az 378 kadını öldürdü
16 Ocak 2025
/haber/erkekler-2024-te-en-az-378-kadini-oldurdu-303561
ERKEK ŞİDDETİ 2024
bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında
16 Ocak 2025
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-ve-infografigi-yayinda-303666
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-yayinda-291807
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
Sayfa Başına Git