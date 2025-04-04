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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2025 12:06
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2025 12:16
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Eruslu’da boykot susturması: 2 Nisan paylaşımı yapan işçi işten atıldı

Sleepy markasının üretildiği fabrikada çalışan Cüneyt Tişkaya, WhatsApp’ta yaptığı boykot paylaşımı sonrası tazminatsız işten çıkartıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eruslu’da boykot susturması: 2 Nisan paylaşımı yapan işçi işten atıldı

Antep’teki Ecoplast fabrikasında çalışan Cüneyt Tişkaya, WhatsApp durumunda boykot çağrısı paylaştığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Fabrikanın bağlı olduğu Eruslu Global’in sahibi olduğu Sleepy markası, muhalefetin boykot çağrısıyla gündeme gelen markalar arasında yer alıyor.

Evrensel’den Mesut Baylav’ın haberine göre dört yıldır Ecoplast fabrikasında çalışan Tişkaya, 2 Nisan’da yapılan bir günlük tüketim boykotunu destekleyen bir görseli sosyal medya hesabının ‘durum’ bölümünde paylaştı.

Tişkaya, normalde gece vardiyasında çalışmasına rağmen ertesi gün 15.00-23.00 vardiyasına çağrıldı. İşe gittikten sonra da insan kaynaklarına çağrılarak işten çıkartıldı.

İşten çıkarılma gerekçesi olarak daha önce hakkında tutulan tutanakların gösterildiğini belirten Tişkaya, bu tutanakların “aylar önce hiçbir gerekçe olmadan” tutulduğunu söyledi. “Boykot paylaşımı yaptığımı gören yöneticiler, bu bahaneyle işime son verdiler” dedi.

"Hiçbir hakkını vermiyoruz" denildi

İşten çıkarılmasının ardından tazminat ve diğer haklarını talep eden Tişkaya, “Hiçbir hakkını vermiyoruz, git dışarda ara” yanıtını aldığını ifade etti. Kendisine ulaşan bazı fabrika çalışanları da işten çıkarılma gerekçesinin boykot çağrısı olduğunu teyit etti.

Tişkaya, hukuki süreç başlatacağını aktardı. “İşçiler olarak üretimden gelen gücümüzün yanı sıra tüketimden gelen gücümüzü de fark etmeliyiz. Genel grev ve genel direnişi daha fazla dile getirmeliyiz” diye konuştu.

Eruslu'da işçi mücadelesi yeni değil

Tişkaya’nın işten çıkarıldığı Eruslu Global’e ait fabrikalar, daha önce de işçi hakları ihlalleriyle gündeme gelmişti.

2023’te Ecoplast’ta yedili vardiya sistemine geçiş planı ve maaşların bir kısmının elden ödenmesi gibi uygulamalara karşı işçilerin direnişi sonucunda bu uygulamalardan geri adım atılmıştı.

Aynı dönemde EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu işçilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşımıştı. Bu süreçte öne çıkan bazı işçiler işten çıkarılmıştı.

Eruslu fabrikasında işçilerin 2010 yılında da Petrol-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmeye çalıştığı, ancak öncü işçilerin işten atılmasıyla bu girişimin engellendiği biliniyor.

Aynı zamanda sahibi Ökkeş Eruslu, daha önce uzun süre AKP Gaziantep İl Başkanlığı da yaptı. (HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sleepy Eruslu Ökkeş Eruslu boykot 2 nisan 2 Nisan boykotu
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