İnfografik: Dilek Sarıgül / bianet

bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2023'te en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürdü.

Neden Erkek Şiddetinin Çetelesini Tutuyoruz?

2023’te erkeklerin öldürdüğü kadın sayısı 333 bu sayıya, geçmiş yıllarda işlenen ancak basına 2023’te yansıyan altı cinayet de eklenirse sayı 339 oluyor. Bu altı cinayetin bazıları, geçmiş yıllarda basına “faili meçhul” veya “şüpheli ölüm” olarak yansımıştı.

Yine aynı dönemde basına yansıyan verilere göre (1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023) erkekler 28 çocuğu öldürdü, 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti. Erkekler 745 kadını yaraladı.

2023'de aralarında transların da olduğu en az 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Basına yansıyan bilgilere göre erkekler, en az 46 kadını, “koruma”, “uzaklaştırma” kararı ve “talebine” rağmen öldürdü.

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Cinayet Erkekler, 2023'te en az 333 kadını öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü 15 kadın göçmendi. Erkeklerin öldürdüğü 15 göçmen kadının ismi Elena S. Umida Tulyaganova, Tatiana Aksu, Tatiana Aksu, Laçin Geldiyazova, Leyla Geldiyazova, Elena David, Ivanna C., Anastasia Emelianova, Berno Adilova, Zhala Baghırova, Banesha Mamisheva, Ayan Mohomed Dhoba, Irina Dvizova, Damira Kozhogulova. Erkekler, 2023'te trans kadın Ecem Seçkin'i öldürdü, onlarca LGBTİ+’yı yaraladı. Erkekler, kadınları nerede öldürdü? Erkekler, 233 kadını ev içinde, 83 kadını da ormanlık alan, hastane gibi ev dışında öldürdü. Erkeklerin, 17 kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı. Kadınları kim öldürdü? 2023’te 214 kadını kocası, sevgilisi gibi en yakınındaki partnerleri, 57 kadını, abi, baba, oğul gibi aile üyeleri, dört kadını akrabası, 21 kadını arkadaşı, 11 kadını damadı, 11 kadını komşusu, bir kadını çalışanı bir kadını da korucu erkekler öldürdü. 13 kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl öldürdü? Erkekler, 196 kadını ateşli silahla, 100 kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, 14 kadını boğarak, beş kadını darp ederek, üç kadını yakarak, dört kadını da taşla veya araçla ezerek öldürdü. Erkekler beş kadını balkondan atarak öldürdü. Erkeklerin altı kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı. Erkekler, kadınları hangi "bahanelerle" öldürdü? Erkekler 111 kadını “ayrılmak istediği barışmak istemediği” için 15 kadını “kıskandığı”, bir kadını “annesine bakmadığı”, bir kadını “acı çektiği”, beş kadını “çocukları gürültü yaptığı” için öldürdü. Erkekler, 11 kadını miras tartışmasında öldürürken, bir kadını tv kumandasını vermediği, iki kadını gasp etmek için, bir kadını velayet ve bir kadını da kızını koruduğu için öldürdü. Erkeklerin 183 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. Hukuki Süreç Kadınları öldüren 340 fail vardı. Faillerden bazıları birden fazla kadını öldürmüştü. Bazı kadınları da birden fazla öldüren erkek fail vardı. bianet çeteleye yansıyan verilere göre sadece 123 fail tutuklandı. En az 95 fail gözaltına alındı, 22 fail “kaçtı”, “aranıyor” diye kaydedildi. 69 fail intihar etti. En az 31 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti Fotoğraf: csgorselarsiv.org bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncellenmiş verilere göre, erkekler 2023’te şiddet uyguladıkları kadınlara zarar vermek “bahanesiyle” en az 28 çocuğu öldürdü. Öldürülen çocuklar arasında erken yaşta zorla evlendirilenler de vardı. Çocukları kim öldürdü? bianet’in basından derlediği bilgilere göre 19 çocuğu babası, bir çocuğu akrabası, dört çocuğu komşusu, bir çocuğu zorla evlendirilmek istendiği erkek, bir çocuğu arkadaşı, bir çocuğu öldüren failin yakınlık derecesi basına yansımadı. Bir çocuğu da işvereni öldürdü. Hukuki Süreç Çocukları öldüren 27 fail vardı. Sadece 13 fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. En az üç fail gözaltına alındı. Yedi fail intihar etti, üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Tecavüz/Cinsel Saldırı Fotoğraf: csgorselarsiv.org 2023'te erkekler basına yansıyan bilgilere göre en az 18 kadına tecavüz etti. Kadınlara kim tecavüz eti? Dört kadına arkadaşı, bir kadına futbol menajeri, bir kadına geri gönderme merkezinde çalışan erkekler, bir kadına korucu, bir kadına bakıcılık yaptığı erkek, iki kadına akrabası, bir kadına sevgilisi tecavüz etti. Bir kadına şoför, bir kadına da fizyoterapist tecavüz etti. Beş kadına tecavüz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınlara nerede tecavüz etti? Erkekler, dokuz kadına evde, altı kadını ev dışında tecavüz etti. Erkeklerin, üç kadına nerede tecavüz ettiği bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden 24 fail vardı. Sadece altı fail tutuklandı. Bir fail “kaçtı”, dört fail serbest bırakıldı. Üç fail gözaltına alındı. Beş fail ifadeye çağrıldı. En az beş fail hakkında da dava açıldı.

Taciz Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet/25 Kasım 2023 Mecidiyeköy Erkekler, 2023’te en az 355 kadını taciz etti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlar arasında göçmen kadınlar da vardı. Kadınları kim taciz etti? Üç kadını öğretim üyesi, iki kadını arkadaşı, yedi kadını kocası, sevgilisi, bir kadını patronu, bir kadını şoför, bir kadını doktor, bir kadını spor eğitmeni, bir kadını komşusu, bir kadını din istismarcısı, iki kadını meslektaşı taciz etti. 298 kadını taciz eden 38 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl taciz etti? Erkekler 53 kadını sözlü fiziki yollardan taciz etti, erkekler 298 kadının görüntüsünü çekerek taciz etti. Erkekler dört kadını da karşısında cinsel tatmin yaşamak suretiyle taciz etti. Erkekler kadınları nerede taciz etti? Erkekler dokuz kadını ev içinde, 346 kadını sokak, hastane, toplu taşıma aracı gibi ev dışı alanlarda taciz etti. Erkekler, bazı kadınları dijital yollardan taciz etti. Hukuki Süreç Kadınları taciz eden yaklaşık 69 fail vardı. Sadece 12 fail tutuklandı. 15 fail hakkında soruşturma başlatıldı, 16 fail gözaltına alındı. Dokuz fail serbest bırakıldı. Bir fail sınır dışı edildi, bir fail istifa etti, bir failin de hukuki süreci basına “kaçtı” diye yansıdı. Bir failin hukuki süreci basına "ev hapsi verildi" olarak yansıdı. En az 13 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı Fotoğraf: csgorselarsiv.org bianet'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler aralarında oğlan çocukların da olduğu 123 çocuğu istismar etti. Çocukları kim istismar etti? Yedi çocuğu tarikat üyeleri, 24 çocuğu öğretmenleri, dört çocuğu akrabası, yedi çocuğu baba/abi gibi aile üyeleri, bir çocuğu zorla evlendirildiği erkek, bir çocuğu en az 40 kamu çalışanı, dört çocuğu doktor, 14 çocuğu esnaf, iki çocuğu uzman çavuş, yedi çocuğu komşusu, bir çocuğu okul çalışanı, dört çocuğu arkadaşı, üç çocuğu spor eğitmeni, bir çocuğu işvereni istismar etti. En az 43 çocuğu istismar eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler çocukları nerede istismar etti? Erkekler 110 çocuğu okul, sokak, hastane gibi ev dışı alanlarda, altı çocuğu ev içi alanlarda istismar etti. Erkeklerin yedi çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 162 fail vardı. Sadece 52 fail tutuklandı. En az 42 fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. 17 fail gözaltına alındı. Sekiz fail serbest bırakıldı. Beş fail hakkında dava açıldı. 26 failin hukuki süreci basına yansımadı. Dokuz fail kaçtı, üç fail intihar etti.

Şiddet Yaralama Fotoğraf: csgorselarsiv.org Erkekler 2023'te en az 745 kadına şiddet uyguladı. Erkekler, 85 kadını “ağır olarak” yaraladı. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlardan biri transtı. Kadınları kim yaraladı? 573 kadını kocası, beş kadını taksici, 49 kadını ailesinden baba, abi, kardeş gibi erkekler, bir kadını hırsız, beş kadını hasta yakını, 15 kadını arkadaşı, iki kadını işvereni, dört kadını damadı, iki kadını esnaf, iki kadını komşusu erkekler yaraladı. En az 87 kadını yaralayan erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl yaraladı? Erkekler 74 kadını ateşli silahla, 77 kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler, 574 kadını da darp eti. Bir kadını boğan erkekler, dokuz kadını yaktı, iki kadına işkence etti, bir kadını havai fişekle yaraladı. Bir kadının evine molotof atan erkekler, bir kadını balkondan attı, bir kadına tüp gazı sıktı ve bir kadını araçla ezdi. Erkeklerin üç kadını nasıl yaraladığı bilgisi basına yansımadı. Erkekler kadınları nerede yaraladı? Erkekler 483 kadını ev içinde, 214 kadını ev dışında yaraladı. Erkeklerin 48 kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Kadınları öldüren 707 fail vardı. Sadece 64 fail tutuklandı. En az 94 fail gözaltına alındı. 343 fail hakkında yasal işlem başlatıldı. En az 32 failin süreci basına “kaçtı”, “aranıyor” diye yansıdı. En az dokuz fail intihar etti, 18 fail de serbest bırakıldı. En az 147 failin hukuki süreci de basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama Fotoğraf: csgorselarsiv.org Erkekler, 2023'te en az 371 kadını seks işçiliğine zorladı. Seks işçiliğine zorlanan kadınlar arasında 18 yaşının altındaki çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan 192 kadın Türkiye vatandaşı değildi. Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 454 fail erkek vardı. Sadece 101 fail tutuklandı. 25 fail gözaltına alındı. En az 37 fail de serbest bırakıldı.18 fail hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Sekiz failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çetelenin özeti Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet 25 Kasım 2023 Mecidiyeköy Cinayet 333 Çocuk Cinayeti 28 İstismar 123 Taciz 355 Şiddet / Yaralama 745 Tecavüz 18 Seks işçiliğine zorlama 371 Şüpheli ölüm 270

2023, 2022, 2021 ve 2020'de erkek şiddeti Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet/25 Kasım 2023 Mecidiyeköy 2023’te erkekler, 333 kadını öldürdü, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti, 745 kadına şiddet uyguladı, 18 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 371 kadını seks işçiliğine zorladı. 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 28 çocuğu öldürdü. 2022’de erkekler 327 kadını öldürdü, 156 kadını taciz etti, 238 çocuğu istismar etti, 793 kadına şiddet uyguladı, 32 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 442 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022’de 198 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 39 çocuğu öldürdü. 2021’de erkekler, 324 kadını öldürdü, 424 kadını taciz etti, 208 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 793 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'de 213 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 34 çocuğu öldürdü. 2020’de erkekler en az 284 kadını öldürdü, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 818 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 792 kadına şiddet uyguladı.

2023’te erkeklerin öldürdüğü kadınlar Ocak: Aslı Y., Aysun Ahnas, Ayşegül T., Ayşenur Akkurt, Bedriye E., Canan Ö. Canan S., Cansu Demirel, Dilara Gültay, Ecem Seçkin*, Emine E., Esengül K., Fadime Aç, Fatma E., Filiz Kaplan, Hülya Çetinkaya, Mine A., Muhbet C., N.U., Nevmiye Vural, Nurcan İnan, Pelin Sezer, S.Ü., Sema D., Sultan B., Sunay T., Şirvan G., Tuğçe C., Ummuhan Zerrin U., Ülkü Deniz E., Zerrin Büyük. Şubat: Ayşegül Şimşek, B.G.T., Bahar Kırbaş, Cansu Güneş, Filiz A., Gülistan Y., Leyla Seyidova, Melis A., Sevim T., Sultan Duran, Yeter Zorba. Mart: Arzu T., Aslı A., Aysel G., Canan B., Cemile K., D.R, Ebru Tekin, Elena S., Gaye G., Murat Atmaca, Muzaffer Ç., Rabia T., Sabriye K., Sultan S., Tuba A., Tülay Erşahin Y., Umida Tulyaganova, Yasemin Ö., Yeliz G., Zehra Çatal, Zeynep A., Zeynep F., Zülfiye D. Nisan: Ayşe Mandal, Buket Y., Canan Çimen, Ebru G., Ebru Güneş, Emine T., Hanife Doymuş, Hatice Ö., M.K., Münevver Güneysu, Recibe K., Roza Göçmen, S.Ö., Sabiha G., Sakine S., Serap A., Serpil K., Sevim T., Sonay Gürsoy, Sudiye Akpınar, U.Ö., Yeşim A., Yeşim K., Zehra K. Mayıs: Ada U., Adanur A., Basra D., Burcu C., Ceylan S., Derya Ş. , Dilek Ö. , Dürdane K. , Ebru U., Emine Erdandoğdu, Esra A., Ezgi G., Fatma S. Fatma Uğur, Fincan K., Goncagül Ç., Gülay T., Hacer K., Hanife Burma, Hasret Çakır, Hatice B., İnaye Hellak, İptihel B., Jiyan B., Nazlı A., Nimet T., Saibe A., Semiha Bağ, Sevim Ç., Songül Ş., Sultan Kaya, Sümeyye Ergin, Şerife Yıldız, Tatiana A., Tuba A., Vezire E., Zeliha Temel, Zeynep Başaran. Haziran: Beyhan G., Bilge K., D.K., Dudu Y., Elena David, Fatma A., Fidan Bahçecioğlu, Gözde Vural, Gülkamar Hanimova, İpek Çiçek, Karbeyaz Ç., Laçin Geldiyazova, Leyla Geldiyazova, Mahi Aydos, Melek B., Mohri E., Mürüvvet Ç., Nermin Y., Nuriye A., Ö.B., Sevgi Ağı, Sinem A., Sultan E., Şengül K., Zeliha Y. Temmuz: Aysel E., Büşra A., Dilan Y., Fatma A., Gamze D., Gönül Er, Gülten A., Hedra A., Kader Akşan, Kader G., Kübra Ö., Melek Baştürk, Merve Girişmek, Nazlı Şahin, Saime Şahin, Sema Ç., Semra Elmas, Sevinç A., Sultan Zencirci, Suzan Ç., Zehra Aysel Ç., Zübeyde T. Ağustos: Ayla O., Ayşe Çetin, Binnaz D., Büşra A., Deniz S., Derin S., Derya P., Elif B., Esma Kalanderli, Fatma Duygu Ö., Fatma S., Fouza Lounici, Gamze A., Gizem Kılınç, Gülfidan Öztürk, İklime B., Ivanna C., Leyla K., Melek Y., Merve Acar, Meryem Ç., N.A., Nalie S., Nazlı Duman, Nuket G., Safa R., Sümeyye Y., Şerife Başaran, Uygun İncirli, Yıldız Çınar, Züleyha A. Eylül: Anastasia Emelianova, Ayfer Akbay, Ayşe A., Berno Adilova, Birsen T., Cansu Dönmez, Cemile G., Çiğdem Demir, Damla D., , Edanur Çoban, Emine Y., Ezgi Gülizar, Fatma Ö., Fatma Y., Fatoş Çetin, Gülseren G., Hatice Abdullah, Kızhanım D., Medine Y., Meliha Uludağ, Mislina Ölmez, Nadire G., Nazife Çetinkök, Nazik Bartan, Nazlı K., Nurgün Demir, Özlem K., Özlem Yürük, Peri D., Rebia Gül Arı, S.G., Saadet Ölmez, Sabriye B., Safiye Vardar, Semra Ö., Sıddıka A., Yeliz K., Zehra A., Zehra G., Zeliha A., Zeliha Ö., Zhala Baghırova. Ekim: Ayfer Kaya, Aysel G. , Ayşe C., Bahriye Ş., Banesha Mamisheva, Beyzanur Kaya, D.T., Elvin Ö., Fulya Aslan, Hatice D., Münevver A., Nahide Şimşek, Radiye K., Sahra Y., Seda E., Sedanur Güven, Sema D., Serap, Şerife B., Tansu A., Züleyha A. Kasım: A.N.K., Ajda Yatar, Aleyna Dayıoğlu, Atike Eroğlu, Ayan Mohomed Dhoba, Ayşe Acar, Ayşe D., Ayşe Ö., Aytan N., Behiye Turgut, Çiğdem D., Devrim G., Doğa E., E.D., Fidan U., Figen B., Filiz Çilingir, Halime K., Hasibe S., Hürü B., Irina Dvizova, Işıl Deniz P., İpek L., Kezban G., Kezban G., Neşe K., Özlem Ülker, Pınar Bektaş, Recibe K., Sevgi T., Sevilay N., Sunay Turgut, Şadumane K., Zekiye E., Zeynep Özdemir. Aralık: Ayşe Gezer, Ayşe Oruç, Burcu A., Cemile Ş., Çiğdem G., Damira Kozhogulova, Derya D., Dudu U., Dünya Ö., Emine T., Fadime Korkusuz, Fazile Ç., Filiz Çankırıoğlu, Gözde K., Gözdenur D., Gurbet Ayaz, Gülbeyaz S., Gülgün Aytekin, H.A., Havva Ş., Hediye K., İrem Sağlam, M.A., Mediha S., Nursena Kozan, Sibel K., Sultan B., Tülin T., Yasemin Yolcuoğlu, Zehra B.

(EMK)