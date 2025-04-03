Halfeti'ye yürüyen kitleye biber gazlı müdahale

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 76. yaş günü (4 Nisan 1949) dolayısıyla bugün Urfa’nın Halfeti ilçesine yürüyen yurttaşlar, ilçe girişinde jandarma tarafından durduruldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, ilçenin girişine barikat kuran jandarma, yürüyüşçülerin geçişine izin vermedi.

Diyarbarkır'dan Amara (Ömerli) köyüne 1 Nisan’da yürümeye başlayan kitle, sloganlar atarak barikatın kaldırılmasını bekledi.

Barikatların kaldırılmaması üzerine çevre kentlerden de binlerce kişi desteğe gelerek yürüyüşe katıldı. Jandarma, kitleye tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Atılan gazdan etkilenenler oldu.