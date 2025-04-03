Halfeti'ye yürüyen kitleye biber gazlı müdahale
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 76. yaş günü (4 Nisan 1949) dolayısıyla bugün Urfa’nın Halfeti ilçesine yürüyen yurttaşlar, ilçe girişinde jandarma tarafından durduruldu.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, ilçenin girişine barikat kuran jandarma, yürüyüşçülerin geçişine izin vermedi.
Diyarbarkır'dan Amara (Ömerli) köyüne 1 Nisan’da yürümeye başlayan kitle, sloganlar atarak barikatın kaldırılmasını bekledi.
Barikatların kaldırılmaması üzerine çevre kentlerden de binlerce kişi desteğe gelerek yürüyüşe katıldı. Jandarma, kitleye tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Atılan gazdan etkilenenler oldu.
Kutlamalar
Öte yandan, PKK liderinin 76. yaş günü dolayısıyla “Özgür Önderlik ile Demokratik Topluma” sloganıyla Halfeti'de iki gün boyunca kutlamalar yapılacak.
DBP ve DEM Parti yöneticileri, TJA aktivistleri, DEM Partili belediye eş başkanları, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve çok sayıda yurttaşın katıldığı kutlamalarda, gece boyunca sürecek etkinliklerin ardından yarın (4 Nisan) saat 13.00’da Amara’ya yürüyüş düzenlenecek. (TY)