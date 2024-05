ABD’li senatörlerden UCM Başsavcısına tehdit

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 12 Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak “ağır yaptırımlarla” tehdit etti.

Zeteo’nun haberine göre, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatörün mektubunda, Başsavcı Han’a hitaben, tutuklama kararı çıkarması halinde, “bu durumun yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak yorumlanacağı ve ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı” belirtildi.

Read the letter from 12 Republican senators threatening ICC chief prosecutor @KarimKhanQC with "severe" consequences for him, his family & staff if he goes ahead with an arrest warrant for Netanyahu. "You have been warned."



Oh and subscribe to Zeteo too:https://t.co/pVvXi4IB6C pic.twitter.com/aXfKH03T16