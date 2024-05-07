ABD’li senatörlerden UCM Başsavcısına tehdit

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 12 Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak “ağır yaptırımlarla” tehdit etti.

UCM, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarmaya hazırlanıyor

Zeteo’nun haberine göre, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatörün mektubunda, Başsavcı Han’a hitaben, tutuklama kararı çıkarması halinde, “bu durumun yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak yorumlanacağı ve ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı” belirtildi.

Read the letter from 12 Republican senators threatening ICC chief prosecutor @KarimKhanQC with "severe" consequences for him, his family & staff if he goes ahead with an arrest warrant for Netanyahu. "You have been warned."



Oh and subscribe to Zeteo too:https://t.co/pVvXi4IB6C pic.twitter.com/aXfKH03T16 — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 6, 2024

“İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız”

UCM Başsavcısına yönelik, “İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız” tehdidinde bulunan senatörler, “Han’ın çalışanları ve ortaklarına yaptırım uygulayacakları, Başsavcı ve ailesinin ABD’ye girişlerini engelleyecekleri” tehdidinde bulundu.

Mektup, “Uyarıldınız” diye sona eriyor.

Sürgündeki Edward Snowden, mektupla ilgili haberi alıntılayarak “UCM, karşılık olarak, bu 12 senatörü soykırımın suç ortağı olmakla suçlamalı” diye yazdı.

Ne olmuştu? UCM Başsavcısı Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yapmıştı. Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edildi. İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtildi. Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedildi. Görüşmede Netanyahu'nun Biden'dan, UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği ileri sürüldü.

UCM: İsrail yasalara şimdi uymazsa sonra şikayet etmemeli

(AS)