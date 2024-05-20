UCM Başsavcısından Netanyahu ve Hamas liderleri için tutuklama talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, CNN’s Christiane Amanpour’a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama talebinde bulunduğunu söyledi.

Talep, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf’ı da kapsıyor.

Khan, Hamas liderlerine yönelik suçlamaların arasında “cinayet, rehin alma, tecavüz ve gözaltında cinsel saldırının” yer aldığını söyledi.

Netanyahu ve Gallant'a yönelik suçlamaların arasında “insani yardım malzemelerinin reddedilmesi de dahil olmak üzere, bir savaş yöntemi olarak insani imhaya neden olmak, açlığa neden olmak, çatışma halindeki sivilleri kasten hedef almak” yer alıyor.

CNN, İsrailli politikacılara yönelik tutuklama talepleriyle, ilk kez ABD’nin yakın bir müttefikinin hedef alındığını yazdı.

Mahkeme daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Talebi, UCM’den yargıçlar inceleyerek karara bağlayacak.

İsrail ve ABD UCM’ye üye değil. Ancak Filistinli liderlerin 2015 yılında mahkemenin kuruluş ilkelerine bağlı kalmayı resmen kabul etmesinden sonra UCM, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria üzerinde yargı yetkisine sahip.

Ne olmuştu?

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimaline karşı geçen ay dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istedi.

The Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin olası bir tutuklama kararını engellemek için kampanya yürüttüğünü söylemişti.

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit de Walla’da yayımlanan yazısında, Netanyahu'nun tutuklama kararını engellemek adına yoğun telefon trafiği yürüttüğünü, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere liderlere "durmaksızın baskı yaptığını" aktardı. Netanyahu ile Biden arasında önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarıldı.

İsrailli Kanal 13 televizyonu, UCM’nin, Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı. Haberde, Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği iddiası yer aldı.

Başbakan Netanyahu, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz" demişti. İsrail'in "zafer yolunda ilerlemek ve kendisini savunmaktan vazgeçmeyeceğini" ileri süren Netanyahu, UCM'nin kararının "İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini" savundu.

ABD’li senatörlerden UCM Başsavcısına tehdit

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, UCM'nin hem Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hem İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak yetkisinin olmadığını, "UCM soruşturması konusunda görüşümüz açık ve net. Biz bunu desteklemiyoruz ve onların bu alanda yargı yetkisi olduğuna inanmıyoruz" sözleriyle savundu.