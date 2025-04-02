Eğitim Sen Diyarbakır Şubeler, Anadilde Eğitim Çalıştayı düzenliyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubeleri, 12-13 Nisan’da “Anadilde Eğitim Çalıştayı” düzenleyecek.

Diyarbakır 1 Nolu Şube’de çalıştaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Açıklamanın Kürtçesini Eğitim Sen 1 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Selman Sav, Türkçesini ise Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Özgür Güngör Pekgül okudu.

GÖÇMEN KADINLAR VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU "Anadili sorunu ve ayrımcılık adalete erişimi engelliyor"

Mevcut eğitim sisteminin eleştirildiği açıklamada, özetle şöyle şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun çoğulcu yapısını yok sayan mevcut eğitim sistemi çocukları, gençleri yaşama yaklaştırmamakta, bütün farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşamasını sağlayamamaktadır. Krizlere neden olan unsurları yeniden üretmektedir.

Bu nedenle demokratik toplum düzeni içerisinde demokratik, eşitlikçi eğitim tanımlaması yapmak; eğitim sisteminin hangi yapısal değişikliklere ihtiyacı olduğunu gözler önüne serecektir.”

Çalıştayda, “anadilinde eğitim yoksunluğunun sosyo-psikolojik etkileri”, “dil kırım yöntemi olarak tek dilli eğitim politikaları”, “anadilinde eğitim hakkına erişimin önündeki yasal engeller” ve “dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısı” ele alınacak.

Kürtlerin yüzde 86,7’si çocuklarının anadilinde eğitim görmesini istiyor

Çand Amed Kongre Merkezi’nde 12-13 Nisan'da yapılacak çalıştayın programı şöyle: İlk oturum Türkiye hukukunda anadilde eğitim sorunu Avukat Müslüm Dalar Anadilinde eğitim hakkının uluslararası sözleşme ve hukuki metinlerdeki yeri Avukat Serhad Hezer Yakın dönem Türkiye’sinde anadilinde eğitime yönelik yasal ve politik tartışma süreçleri Avukat Cemile Turhallı İkinci oturum Dil kırım yöntemi olarak tek dilli eğitim politikaları Prof. Dr. Fatma Gök Asimilasyon ve başa çıkma yöntemleri Dr. Dilawer Zeraq Anadilinde eğitim yoksunluğunun sosyo-psikolojik etkileri Dr. Azad Dildar Üçüncü oturum Dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısı, İskoçya, Kanada, Kuzey İrlanda, İspanya Bask Özerk bölgesi deneyimleri, Prof.Dr. Robert Douglas Dunbar (Edinburgh Üniversitesi) ve Dr. Paul Bılbao-Sarrıa Dördüncü oturum Bölgede konuşulan lehçelerin reel durumu ve gelişim politikaları Malmisanij, Sami Tan Bölgede konuşulan dillerden Süryanicenin gelişimi ve reel durumu ve gelişim politikaları Evgil Türker Beşinci oturum Anadilinde eğitim alanındaki dünya deneyimleri ve modellerine eleştirel bakış – Haydar Dıljen Özgün bir model olarak demokratik eğitim modeli Yıldırım Arslan Kadın özgürlükçü demokratik eğitime yönelik değerlendirmeler Figen Aras Altıncı oturum Kurumsal değerlendirmeler ve serbest kürsü Çalıştay ön raporunun okunması.

(RT)