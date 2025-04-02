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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2025 16:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 16:53
2 dk Okuma

Eğitim Sen Diyarbakır Şubeler, Anadilde Eğitim Çalıştayı düzenliyor

Eğitim Sen Diyarbakır Şubeleri, 12-13 Nisan’da “Anadilde Eğitim Çalıştayı" düzenleyecek. Çalıştayda, "tek dilli eğitim politikaları”, “anadilinde eğitim hakkına erişimin önündeki yasal engeller” ve “dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısı” ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eğitim Sen Diyarbakır Şubeler, Anadilde Eğitim Çalıştayı düzenliyor
*Görsel: Eğitim Sen

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubeleri, 12-13 Nisan’da “Anadilde Eğitim Çalıştayı” düzenleyecek.

Diyarbakır 1 Nolu Şube’de çalıştaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Açıklamanın Kürtçesini Eğitim Sen 1 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Selman Sav, Türkçesini ise Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Özgür Güngör Pekgül okudu. 

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Mevcut eğitim sisteminin eleştirildiği açıklamada, özetle şöyle şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun çoğulcu yapısını yok sayan mevcut eğitim sistemi çocukları, gençleri yaşama yaklaştırmamakta, bütün farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşamasını sağlayamamaktadır. Krizlere neden olan unsurları yeniden üretmektedir.

Bu nedenle demokratik toplum düzeni içerisinde demokratik, eşitlikçi eğitim tanımlaması yapmak; eğitim sisteminin hangi yapısal değişikliklere ihtiyacı olduğunu gözler önüne serecektir.

Çalıştayda, “anadilinde eğitim yoksunluğunun sosyo-psikolojik etkileri”, “dil kırım yöntemi olarak tek dilli eğitim politikaları”, “anadilinde eğitim hakkına erişimin önündeki yasal engeller” ve “dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısı” ele alınacak.  

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Çand Amed Kongre Merkezi’nde 12-13 Nisan'da yapılacak çalıştayın programı şöyle: 

İlk oturum

Türkiye hukukunda anadilde eğitim sorunu Avukat Müslüm Dalar 

 Anadilinde eğitim hakkının uluslararası sözleşme ve hukuki metinlerdeki yeri Avukat Serhad Hezer

Yakın dönem Türkiye’sinde anadilinde eğitime yönelik yasal ve politik tartışma süreçleri Avukat Cemile Turhallı  

İkinci oturum

Dil kırım yöntemi olarak tek dilli eğitim politikaları Prof. Dr. Fatma Gök 

Asimilasyon ve başa çıkma yöntemleri Dr. Dilawer Zeraq

Anadilinde eğitim yoksunluğunun sosyo-psikolojik etkileri Dr. Azad Dildar 

Üçüncü oturum 

Dilsel adalet açısından dil haklarının toplumsal barışa katkısı, İskoçya, Kanada, Kuzey İrlanda, İspanya Bask Özerk bölgesi deneyimleri,  Prof.Dr. Robert Douglas Dunbar (Edinburgh Üniversitesi) ve Dr. Paul Bılbao-Sarrıa

Dördüncü oturum

Bölgede konuşulan lehçelerin reel durumu ve gelişim politikaları Malmisanij, Sami Tan 

Bölgede konuşulan dillerden Süryanicenin gelişimi ve reel durumu ve gelişim politikaları  Evgil Türker 

Beşinci oturum

Anadilinde eğitim alanındaki dünya deneyimleri ve modellerine eleştirel bakış – Haydar Dıljen

Özgün bir model olarak demokratik eğitim modeli  Yıldırım Arslan 

Kadın özgürlükçü demokratik eğitime yönelik değerlendirmeler Figen Aras 

Altıncı oturum

Kurumsal değerlendirmeler ve serbest kürsü

Çalıştay ön raporunun okunması.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
anadilinde eğitim hakkı Kürtçe anadilinde eğitim Eğitim Sen Diyarbakır
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