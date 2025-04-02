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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2025 13:18
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 14:41
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Avrupa Komisyonu'ndan İmamoğlu tepkisi: Kos, Fidan ile görüşmesini iptal etti

Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesini iptal etti. Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu'na katılımın da iptal edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Avrupa Komisyonu'ndan İmamoğlu tepkisi: Kos, Fidan ile görüşmesini iptal etti
*Fotoğraf: AP'nin sitesinden alınmıştır

Avrupa Parlamentosu'nda (AP),  "Türkiye'de Demokrasi Üzerinde Baskı ve Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması" konulu genel kurul oturumu düzenlendi. 

Dün (1 Nisan) yapılan oturumda konuşan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos, İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve görevden alınmasını protesto amacıyla Antalya Diplomasi Forumu'na katılımın iptal edildiğini açıkladı.

Kos, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi de iptal ettiğini söyledi.

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"AB, Türkiye'de yaşananlara sessiz kalmamalı"

DW’nin haberine göre; Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olan Türkiye'nin “demokratik standartlar ve uygulamalara” riayet etmesini beklediklerini söyleyen Kos, ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaya hazırlanırken tutuklanmasının "ciddi soru işaretleri yarattığını" belirtti.

Yapılan eylemlere de değinen Kos, protestolara müdahale edilmemesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Oturumda Hristiyan Demokrat Grup adına söz alan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) AP kanadı Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, ise  AB’nin “Türkiye'de yaşananlar karşısında sessiz kalınamaması gerektiğini” söyledi. Kendilerinin bu yıl 14-15 Nisan'da yapılacak KPK toplantısını iptal ettiklerini açıkladı.

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Sanchez: Türkiye yoldan sapan bir ülke

AP Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da konuşmasında Türkiye'yi "yoldan sapan" bir ülke olarak tanımladı. Sanchez,  AB üyeliğine aday ülkelerin uyması gereken kriterler olduğunu hatırlattı ve Avrupa Komisyonu'na Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı iptal ettikleri için teşekkür etti. 

Liberal Grup (Renew) adına konuşan Hollandalı parlamenter Malik Azmani, AB'nin Türkiye'de yaşananlara "sessiz kalmasını" eleştirdi. Yeşiller adına söz alan Sloven üye Vladimir Prebilic, "Türkiye'ye net mesaj gönderilmeli" dedi.

Oturum sonunda herhangi bir karar alınmadı.

AB: Türkiye'de demokrasi baltalanıyor
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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Avrupa Parlamantosu ekrem imamoğlu
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