Kocaeli’de üniversite öğrencilerinin ailelerine polis telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan protestolara katılan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin aileleri tehdit ediliyor.

2 Nisan sabahı öğrenci aileleri, ikamet ettiği yerlerdeki karakollardan arandı. Öğrencilerin maddi durumlarının tespiti için sosyal durum incelemesi yapıldığı belirtildi. Ancak ailelere, öğrencilerin yaptığı sosyal medya paylaşımlarından bahsedilerek “dikkatli olmaları” söylendi.

"Aileler üzerinden korkutmak istiyorlar"

Ailesi aranan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Nurcan Öztürk* bianet’e konuştu:

“Bunun bir yıldırma politikası olduğunu düşünüyorum. Benim ailem sol görüşlü olduğu ve beni desteklediği için karşı çıkmadılar ama bu ülkede muhafazakâr ailelerin seküler çocukları diye bir gerçeklik var. Bana kalırsa amaçları bu aileleri ‘yakalamak’. Ve böylece gençlerin aileleri tarafından eve hapsedilmesini sağlamak; çünkü olay doğrudan ailede başlıyor.

Eğer aileniz sizi desteklemezse ve arkanızda durmazsa, ne kadar çabalarsanız çabalayın gözaltına alındığınız zaman aileniz sizi silebiliyor, istemeyebiliyor. Bunun örneklerini arkadaşlarımızdan gördük.

Hep yaptıkları gibi korkutarak insanları sindirmeye çalışmaya, aile içine karışmaya ve karıştırmaya çalışıyorlar ama korku duvarları yıkılalı çok oldu. İçimizdeki ateşi körüklediklerinin farkında değiller.

Haftalardır dediğimiz gibi bizim amacımız hak, hukuk ve adalet. Bunu alana kadar da ülkemizi bu iğrenç insanların elinden kurtarana kadar da durmak yok.”

"Suç teşkil ediyor"

Avukat Ekin Su Akpınar ise kolluk kuvvetlerinin aileileri arayarak suç işlediğini söyledi. Akpınar şöyle konuştu:

“Kolluk kuvvetleri, üniversite öğrencisi yetişkin insanların aileleri arayarak, özel hayatları, eğitim hayatları ve politik düşünceleri kapsamında bilgi verip ve gerçek dışı iddialarda bulunuyor.

Öğrencilerin kişisel verileri elde edilerek yapılan arama işlemi kanuna aykırı ve hukuksuzdur. Kolluk kuvvetleri kamu gücünü kötüye kullanarak hukuksuz şekilde anayasal hakkını kullanan insanlar üzerinde baskı kurmaktadır.

Kolluk kuvvetlerinin 'aileleri bilgilendirmek, uyarıda bulunmak' gibi yetkileri olamaz. Süreç hakkında hukuka aykırı olarak edinilen, aranan ve hakkında bilgi verilen kişiler, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde kullanılarak aramayı yapan kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunmaktan çekinmemelidir. Bizler de sürecin takipçisi olacağız."

*Öğrencinin ismi kendi isteği doğrultusunda değiştirilmiştir.

(AV/HA)