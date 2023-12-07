UCM'den İsrail'e "savaş suçu" uyarısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısını yineledi.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak “İnsani yardımın Gazze’ye derhal ve geniş çapta verilmesi zorunludur. Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim” dedi.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.

Gazze’ye gıda, su, tıbbi malzeme ve ilaç

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye dün giriş yaptığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne giden yardım tırları hakkında bilgi verildi, tırlardaki yardım malzemesinin "yiyecek, su, tıbbi malzeme ve ilaç"tan oluştuğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nibal Fersah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle insani bir "felaket" yaşadığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun gıda, ilaç ve içme suyu kıtlığı nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydeden Fersah, "İsrail, hayati öneme sahip tesislerin ve hastanelerin çalışması için gerekli yakıtın bile (Gazze'ye) girişine müsaade etmiyor" dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim’de İsrail saldırıları başlamadan önce, bir günde insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 600 tır gidiyordu.

“ABD baskısı nedeniyle” yakıt girişi artırıldı

İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'ne giren yakıt miktarının artırılmasını onayladığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dışındaki kabine üyelerinin söz konusu kararın alınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

İsrail üzerinde artan ABD baskısı nedeniyle böyle bir kararın alındığı kaydedilen açıklamada, artırılan yakıt girişinin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in bugüne kadar Gazze'ye insani yardım girişi için yaptıklarının yeterli olmadığını söylemişti.

Düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'ye yeterince yakıt, gıda ve su girişi olmadığına işaret eden Miller, "Şu ana kadar yapılanlar yeterli değil. Adımlar hızlandırılmalı ve bunu açık şekilde İsrail hükümetine söyledik" demişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)