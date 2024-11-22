Orbán, UCM kararına rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.

UCM, dün (21 Kasım) yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve İsrail eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını duyurmuştu.

“Ateşe benzin dökmek”

Macaristan Devlet Radyosu’ndaki konuşmasında Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orbán, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Orbán, UCM’nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu bugün Macaristan’a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM’nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim," dedi.

Burada sadece Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin görüşüleceğini kaydeden Orbán, böylelikle Netanyahu’nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini ifade etti.

UCM'den, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı