Orbán, UCM kararına rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.
“Ateşe benzin dökmek”
Macaristan Devlet Radyosu’ndaki konuşmasında Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orbán, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Orbán, UCM’nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu bugün Macaristan’a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM’nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim," dedi.
Burada sadece Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin görüşüleceğini kaydeden Orbán, böylelikle Netanyahu’nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini ifade etti.
UCM'den, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı
UCM kararının yaptırımı
UCM kararlarının yaptırımı, uluslararası hukuk çerçevesinde belirlenir ve genellikle devletlerin ve uluslararası toplumun işbirliğine dayanır. UCM, cezai kararlarını ve emirlerini uygulatmak için polis gücüne sahip olmadığından, uygulama büyük ölçüde üye devletlere ve uluslararası toplumun desteğine bağlı.
Üye devletler, UCM'nin taleplerini yerine getirmek ve suçluları yakalayıp mahkemeye teslim etmekle yükümlü. Ancak, mahkemenin yargı yetkisini tanımayan devletler (örneğin ABD, Rusya, Çin vb. ) bu talepleri genellikle dikkate almaz.
UCM kararlarına uymayan kişilere veya devletlere karşı uluslararası toplum baskısı oluşturabilir. Bu baskılar arasında diplomatik tecrit, ekonomik yaptırımlar veya uluslararası organizasyonlardan dışlanma gibi önlemler bulunabilir. (TY)