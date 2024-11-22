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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 17:46
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Orbán, UCM kararına rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı

"Gelmesi durumunda, UCM’nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Orbán, UCM kararına rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.

UCM, dün (21 Kasım) yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve İsrail eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını duyurmuştu. 

“Ateşe benzin dökmek”

Macaristan Devlet Radyosu’ndaki konuşmasında Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orbán, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Orbán, UCM’nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu bugün Macaristan’a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM’nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim," dedi.

Burada sadece Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin görüşüleceğini kaydeden Orbán, böylelikle Netanyahu’nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini ifade etti.

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UCM kararının yaptırımı

UCM kararlarının yaptırımı, uluslararası hukuk çerçevesinde belirlenir ve genellikle devletlerin ve uluslararası toplumun işbirliğine dayanır. UCM, cezai kararlarını ve emirlerini uygulatmak için polis gücüne sahip olmadığından, uygulama büyük ölçüde üye devletlere ve uluslararası toplumun desteğine bağlı.

Üye devletler, UCM'nin taleplerini yerine getirmek ve suçluları yakalayıp mahkemeye teslim etmekle yükümlü. Ancak, mahkemenin yargı yetkisini tanımayan devletler (örneğin ABD, Rusya, Çin vb. ) bu talepleri genellikle dikkate almaz.

UCM kararlarına uymayan kişilere veya devletlere karşı uluslararası toplum baskısı oluşturabilir. Bu baskılar arasında diplomatik tecrit, ekonomik yaptırımlar veya uluslararası organizasyonlardan dışlanma gibi önlemler bulunabilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Victor Orban benjamin netanyahu Filistin-İsrail Savaşı küresel sağ
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