Türkiye, Suriye'nin Tiyas (T4) Hava Üssünü devralmaya hazırlanıyor

İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post gazetesi, son zamanlarda Türkiye ve Suriye arasındaki bağın güçlenmesinin sonucu olarak Türkiye'nin Esad rejimi sırasında kısmen aktif olan T4 üssünde konuşlanarak Suriye'nin hava savunma sağlayıcısı olmak istediğini yazdı.

Ankara T4 üssünü devralmak istiyor

Jerusalem Post'un, "bir batılı isthhbarat kaynağı"na dayandırdığı haberine konu olan Suriye'nin ortasındaki Humus vilayetinde konuşlu T4 kodlu Tiyas Hava Üssü son haftalarda Suriye'ye yönelik birkaç İsrail hava saldırısının hedefi olmuştu.

Pazartesi günü, bir İsrail savunma yetkilisinin habercilere yaptığı açıklamada bu saldırıların amacının Suriye lideri Ahmed eş-Şara'ya İsrail'in Suriye hava sahasında hareket özgürlüğünde herhangi bir kısıtlamaya izin vermeyeceğini bildirmek olduğunu söyledi.

Batılı istihbarat kaynağına göre, Türkiye T4 üssünü bir İHA tesisine dönüştürmeyi planlıyor.

Hisar hava savunma sistemi kurulması planlanıyor

Middle East Eye (MEE) haber sitesi de salı günü, tesise hava koruması sağlamak üzere T4 üssüne bir Hisar hava savunma sistemi konuşlandırılacağını bildirdi. MEE'ye demeç veren ayrıntılara vakıf bir kaynak "Sistem kurulduktan sonra, üs[sün] yenilenece[ğini] ve gerekli tesislerle genişletilece[ğini]" söyledi. Kaynak, üssün Türkiye'nin bölgede hava hakimiyeti kurmasına ve Suriye'de hala aktif olan IŞİD ile mücadele çabalarını desteklemesine yardımcı olacağını ekledi.

İsrail kaygılı: "Bu potansiyel bir tehdit"

Pazartesi günü, habercilere verilen basın brifinginede konuşan bir İsrail güvenlik yetkilisi Suriye hükümetinin Türkiye'nin kendi topraklarında askeri üsler kurmasına izin verme olasılığı konusunda kaygılarını dile getirdi. Yetkili, "Eğer bir Türk hava üssü kurulursa, bu İsrail'in Suriye'deki hareket özgürlüğüne zarar verir," dedi: "Bu karşı çıktığımız potansiyel bir tehdit."

İsrail'in Suriye hükümetinin Türkiye'nin ülke içinde askeri üsler kurmasına izin verebileceğine yönelik kaygısı, Şam'daki Şara rejimiyle Erdoğan rejimi arasındaki artan işbirliğinden de besleniyor.

Jerusalem Post'un haberine göre, son haftalarda, İsrail siyasal ve askeri liderliği, Suriye'ye daha derin bir Türk müdahalesi olasılığından duyulan kaygıların tartışıldığı birkaç görüşme gerçekleştirdi.

Esad rejiminin düşmesi öncesindeki yıllarda, Erdoğan yönetimi Şara'nın başını çektiği isyancılarla yakın ilişkiler içindeydi.

Erdoğan, Hamas önderliğinde İsrail'e yönelik akınların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'i Suriye'deki tampon bölgeleri ele geçirme kararını da içerecek şekilde İsrail'e kapsamlı eleştiriler getiriyordu. Gazete, Erdoğan'ın hafta sonu, "Rabbim İsrail'i kahru perişan eylesin!" diye beddua etmesine de yer verdi.

İsrail'in Suriye'deki harekat özgürlüğü

Jerusalem Post'un atıfta bulunduğu güvenlik kaynağı "Geçtiğimiz günlerde T4 askeri üssünü hedef aldık ve hava harekat özgürlüğümüze zarar gelmesine izin vermeyeceğimizi bildirdik." dedi.

Suriye'nin ortasındaki üs, mart sonunda İsrail hava saldırısına uğramış ve üsteki silahlar ve stratejik yetenekler imha edilmişti.

(AEK)