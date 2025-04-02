Özel Trabzon’da: Gençlerin yaptığı tüketim boykotuna da destek veriyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak’ın cenaze töreni için bulunduğu Trabzon’da gazetecilere konuştu.

Konak’ın İstanbul’daki cenaze namazına büyük bir kalabalığın katıldığını belirten Özel, “İstanbul onu büyük bir coşkuyla uğurladı. Bugün de memleketi Maçka’da, o söylediği ceviz ağacının altına defnettik. Artık kendi toprağına kavuştu ama anısı ve emanetleri başımızın üzerindedir. Evlatları, eserleri, cesareti bizlere emanettir” dedi.

Özel, Ortahisar Belediye Başkanı’nın Volkan Konak’ın ismini bir caddeye vereceklerini açıkladığını ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Türkiye’nin dört bir yanında Konak’ın adını yaşatacağını söyledi. “Kültür ve sanat etkinliklerinde, konser salonlarında onun adı yaşayacak” diyen Özel, asıl borçlarını ise CHP’yi iktidara taşıyarak ve Atatürk’ün izinden yürüyenlerin Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye yaratarak ödeyeceklerini vurguladı.

“Boykot anayasal haktır”

Çatalca Müftüsü’nün Volkan Konak hakkında kullandığı ifadelerle ilgili soruya Özel şu yanıtı verdi:

“Bu kişi ‘sahnede gebermiş’ diyerek büyük bir saygısızlık yaptı. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı bu sözleri sahiplenmiyorsa gereğini yapmalı. Soruşturma açılıp görevden alınmalıydı. Bunu yapmamaları, bu ifadeleri onayladıkları anlamına gelir. Volkan Konak’a saygıları yoksa bile bu ülkenin birlik ve beraberliğine zarar veren bu tür ifadeler karşısında susmamaları gerekir.”

“ATV’yi ne kadar az izlerseniz, o kadar az kazandırırsınız”

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlatmasını eleştirerek şunları söyledi:

“Boykot bir Anayasal haktır. AK Parti geçmişte de çeşitli boykot çağrıları yaptı. Biz Saraçhane’de ilan ettiğimiz boykot listesinin arkasındayız ve boykotyap.net sitesinden takip edilebilir. Ayrıca bugün gençlerin yaptığı tüketim boykotuna da destek veriyoruz. ATV’nin boykot listesinde yer aldığını hatırlatmak isterim. Bugün Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Ama biz ATV’yi açıp izlemeyeceğiz. ATV’yi ne kadar az izlerseniz, o kadar az kazandırırsınız.”

Boykotun anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Özel, hükümetin bu konudaki baskıcı tutumuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu süreçte sanatı ve sanatçıları susturmaya çalışıyorlar. Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat’ın, boykot ile ilgili tutumu nedeniyle işine son verildiğini görüyoruz. Ona sahip çıkacağız, nerede oynarsa destekleyeceğiz.”

“Halkın iradesiyle bu iktidarı göndereceğiz”

Özel, hükümetin baskıcı uygulamalarının sona ereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugünün muhalefeti, yarının iktidarıdır. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisi bizdedir. Yapılacak ilk seçimde, halkın iradesiyle bu iktidarı göndereceğiz.”

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının engellenmek istenmesiyle ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun hareket etme özgürlüğü kısıtlanabilir ama düşüncelerini ifade etmesine engel olunamaz. Ona tahammül edemiyorlar. Ama unutmasınlar, halkın iradesi her zaman kazanır.”

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(EMK)