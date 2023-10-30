UCM Başsavcısı Khan: İnsani yardımı engellemek, savaş suçudur

Savaşın başlamasıyla birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargo 24. gününde sürerken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, dün (29 Ekim) Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

X hesabından paylaştığı videoyla açıklama yapan Başsavcı Khan, İsrail'i sivillerin gıda ve sağlık malzemelerine erişimini sağlamak için "fark edilebilir çabalar" göstermeye ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı.

"İnsani yardım sivillere ulaşabilmeli"

İnsani yardım malzemelerinin çocuklara, kadınlara ve erkeklere, sivillere ulaşmasında herhangi bir engel olmaması gerektiğinin altını çizen Khan, "Onlar masumdur. Uluslararası insancıl hukuk kapsamında hakları vardır. Bu haklar Cenevre Sözleşmelerinin bir parçasıdır ve Roma Statüsü uyarınca bu haklar kısıtlandığında cezai sorumluluğa bile yol açarlar" dedi.

İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulunan Khan, İsrail'i bölgeye daha fazla kamyon girişine izin vermeye çağırdı.

HRW: Gazze kuşatması açıkça savaş suçu

Sessiz bir düşünme anı ve Holokost

"Bu bir tarafsızlık anıdır, sessiz bir düşünme anıdır ve uluslararası toplumun ve İkinci Dünya Savaşı'nın, korkunç gaz odalarının ve Holokost'un, Avrupa'daki şehirlerin yerle bir edilmesinin enkazı üzerine inşa edilen uluslararası mimarinin, insanların ırkları, dinleri, kültürleri, nereden geldikleri veya hangi pasaporta sahip oldukları nedeniyle hedef alınabilecekleri iğrençlikleri bir daha asla görmememizi sağlayacak kurumlar yaratması gereken bir an olmalıdır."

Yahudi Soykırımı veya HaŞoah olarak da bilinen Holokost, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin 30 Ocak 1933 ile 8 Mayıs 1945 tarihleri arasında sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırımdır.

"Aktif soruşturmalarımız devam ediyor"

Bölgede bulunduğu süre zarfında Gazze Şeridi ve İsrail'i ziyaret etmeyi umduğunu, zira ofisinin mümkün olan her yerde ve yargı yetkilerinin olduğu her yerde bu hakları savunmaya kararlı olduğunu ifade eden Khan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'deki duruma bağımsız olarak bakıyoruz. İsrail'deki olaylara bakıyoruz... İşbirliğine ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var. Ancak iddiaları gerçeklerden ayırdığımızdan emin olmak için kararlılığa, dayanıklılığa ve profesyonelliğe sahip olacağız."

Khan, UCM'nin hem İsrail hem Filistin tarafından her iki ülke topraklarında işlenen suçlara dair devam eden "aktif soruşturmaları" olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında

Uluslararası Ceza Mahkemesi, kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan mahkeme, 1 Temmuz 2002'de kuruldu ve 11 Mart 2003'te çalışmaya başladı.

İsrail, UCM'ye üye devletler arasında değil. Ancak, Filistin'in UCM'ye üye olması, mahkemeye İsrail'i yargılama yetkisi sağlar.

(NT)