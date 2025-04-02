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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2025 17:11
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 17:40
3 dk Okuma

MHP'li Yıldız'dan boykot açıklaması: İki soruşturma birleştirildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tüketim boykotuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, Espressolab'da yaşanan olaya atıfla, "bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar" ile tüketim boykotu soruşturmasının birleştirildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MHP'li Yıldız'dan boykot açıklaması: İki soruşturma birleştirildi
*Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,  sosyal medya hesabından tüketim boykotu çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya değinen Yıldız, şöyle dedi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi."

Boykotçulara "vatan haini" diyen organizatör boykota yenildi: Bütün gösteriler iptal
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1 Nisan 2025

Espressolab'de oturanlar sandalye fırlatmıştı

CHP’nin 29 Mart’ta Maltepe’de düzenlediği mitingden dönenler ile Espressolab'de oturan bir grup ile arasında tartışma yaşanmıştı.

Sözlü tartışma kavgaya döndü, içeride oturan grup, dışarıdakilere sandalye fırlattı. Çevredeki yurtaşlar ise Espressolab'e 'boykot, boykot' diyerek tepki gösterdi.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği de dört kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“'29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir. İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

Özel Trabzon’da: Gençlerin yaptığı tüketim boykotuna da destek veriyoruz
Özel Trabzon’da: Gençlerin yaptığı tüketim boykotuna da destek veriyoruz
2 Nisan 2025

Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (1 Nisan), boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "boykot"a "ayrıştırıcı söylem" muamelesi yapacakmış
BOYKOT ÇAĞRISINA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "boykot"a "ayrıştırıcı söylem" muamelesi yapacakmış
1 Nisan 2025

Özel destek verdiğini açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, dün sosyal medya hesabından, üniversite öğrencilerinin çağrısını yaptığı #2nisantüketimboykotu'na destek verdiğini açıklamıştı.

Özel, "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum” demişti.

Boykot kimin hakkı: Erdoğan çağırınca 'milli duruş', muhalefet yapınca 'kriz'
Boykot kimin hakkı: Erdoğan çağırınca 'milli duruş', muhalefet yapınca 'kriz'
2 Nisan 2025

Bakandan tehdit: Tazminat davası açın

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in destek açıklamasını "Türkiye’yi topyekun tehdit etmek" olarak tanımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise “tüketim boykotu” çağrıları için, "boykottan kaynaklı maddi kaybı olanları boykot çağrısı yapanlara karşı tazminat davası açmaya" çağırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  “Asıl hedefleri yerli üretimi durdurmak” dedi ve ekledi: “Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir! Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir!."

Uçum bu kez boykotu hedef aldı: Hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylem
Uçum bu kez boykotu hedef aldı: Hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylem
2 Nisan 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Feti Yıldız boykot
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