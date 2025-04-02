MHP'li Yıldız'dan boykot açıklaması: İki soruşturma birleştirildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından tüketim boykotu çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya değinen Yıldız, şöyle dedi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi."

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Espressolab'de oturanlar sandalye fırlatmıştı

CHP’nin 29 Mart’ta Maltepe’de düzenlediği mitingden dönenler ile Espressolab'de oturan bir grup ile arasında tartışma yaşanmıştı.

Sözlü tartışma kavgaya döndü, içeride oturan grup, dışarıdakilere sandalye fırlattı. Çevredeki yurtaşlar ise Espressolab'e 'boykot, boykot' diyerek tepki gösterdi.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği de dört kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“'29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir. İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

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Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (1 Nisan), boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı."

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Özel destek verdiğini açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, dün sosyal medya hesabından, üniversite öğrencilerinin çağrısını yaptığı #2nisantüketimboykotu'na destek verdiğini açıklamıştı.

Özel, "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum” demişti.

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Bakandan tehdit: Tazminat davası açın

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in destek açıklamasını "Türkiye’yi topyekun tehdit etmek" olarak tanımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise “tüketim boykotu” çağrıları için, "boykottan kaynaklı maddi kaybı olanları boykot çağrısı yapanlara karşı tazminat davası açmaya" çağırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Asıl hedefleri yerli üretimi durdurmak” dedi ve ekledi: “Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir! Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir!."

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(RT)