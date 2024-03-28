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Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 12:11
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2024 12:13
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Hak örgütünden UCM’ye Gazze çağrısı

“İsrailli ya da Filistinli, Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi olsun, tüm insanların hayatının değerli olduğunu ve onu korumak için harekete geçeceğinizi açıkça ortaya koyabilirsiniz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hak örgütünden UCM’ye Gazze çağrısı
Fotoğraf: Omar El Qattaa – Gazze / AA

Britanya merkezli Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han'a yaptığı çağrıda, mahkemenin İsrail'i durdurma gücüne sahip olduğunu söyledi.

ICJP Direktörü Ali, X hesabından UCM ve UCM Başsavcısı Han'a yaptığı çağrıda, pek çok kişinin soruşturmayı geciktirdiği ve beklenen adımları atmadığı gerekçesiyle mahkemeyi eleştirdiğini ifade etti.

Tayab Ali, barışa giden yolun her zaman "yasalar önünde eşitlik" ve yasaların ihlal edilmesi durumunda "hesap verebilirlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“Savaş suçlarına müsamaha göstermeyin”

Ali, bir halkı ya da halkın bir bölümünü milliyetleri ya da dinleri nedeniyle yok etme niyetinin, savaş suçu olduğunu ve "soykırım" olarak kabul edildiğini belirtti.

Gazze'de milyonlarca kişinin yerinden edildiğini, on binlerce kişinin öldüğünü, yüz binlerce kişinin yaralandığını ve bütün bir halkın açlığın eşiğine geldiğini vurgulayan Ali, şunları söyledi:

“UCM İsrail'i durdurma gücüne sahip. Karim, Filistin ve İsrail'de işlenen savaş suçları için tutuklama emri çıkartarak, kim tarafından işlenirse işlensin savaş suçlarına müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ortaya koyabilirsiniz. Değerlerimizin gerçek olduğunu, İsrailli ya da Filistinli, Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi olsun, tüm insanların hayatının değerli olduğunu ve onu korumak için harekete geçeceğinizi açıkça ortaya koyabilirsiniz. Daha fazla gecikmeyi göze alamayız. Karim, zamanı geldi.”

Hamas’tan uluslararası kurumlara çağrı

Hamas, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, Filistin halkının sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı:

“Al Jazeera’de yayınlanan ve işgal devleti askerlerinin beyaz bayrak taşıyan iki silahsız genç sivili soğukkanlılıkla öldürmesi ve ardından bu iğrenç suçu gizlemek için vücutlarını buldozerle sürüklemesi şeklindeki suçunu belgeleyen görüntüler, katil siyonist faşistlerin işlediği suçların boyutunun bir başka kanıtıdır.”

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde "Filistin halkına yönelik vahşi bir soykırım savaşı" yürüttüğünü belirtti:

“Başta UCM olmak üzere tüm uluslararası yargı kurumlarını ve Birleşmiş Milletleri, halkımızın sistematik olarak öldürülmesini durdurmak için acilen harekete geçmeye, çocuklara ve savunmasız sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı bu haydut rejim ile onun terörist savaş suçlusu liderlerinden hesap sormak için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.”

Katar merkezli Al Jazeera kanalında önceki gün yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü yer aldı. Haberde, İsrail askerlerinin, iki Filistinliyi buldozerlerle sürükleyerek kuma gömdüğü aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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