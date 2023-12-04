UCM: İsrail yasalara şimdi uymazsa sonra şikayet etmemeli

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail’in uluslararası hukuka saygı duyma zamanının geldiğini söyledi.

Han, Filistin’in Ramallah kentine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail’i uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Paylaşımında, çok fazla insanın öldüğünü ve yaralandığını vurgulayan Han, “İnsanlığa biraz saygımız varsa, yasalara saygı duymanın zamanı geldi. Ofisim bu konuları aktif olarak araştırıyor” dedi.

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“Okullar, hastaneler, evler bombalanamaz”

Han paylaşımına iliştirdiği ve Ramallah’tan ayrılmadan önce değerlendirmelerine yer verdiği video mesajında, “Yasalara uyma zamanının geldiği konusunda (İsrailli yetkililerle görüşmemde) çok nettim. İsrail şimdi uymazsa daha sonra şikayet etmemeli” dedi.​​​​​​​

Okullar, hastaneler, camiler, kiliseler ve ailelerin yaşadığı evlerin uluslararası yasalar çerçevesinde koruma altında olduğunu ve bombalanamayacağını vurgulayan Han, Cenevre Sözleşmesi'nin, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivilleri korumak için var olduğunu söyledi.

“Yerleşimcilerin şiddeti kabul edilemez”

Han, insani yardımların Gazze’ye girmesinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek “Gazze’de doktorların ışıksız ameliyat yapması, çocukların anestezi olmadan ameliyat edilmesi için hiçbir gerekçe olamaz” açıklamasında bulundu.

Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimciler tarafından uygulanan şiddetin “kabul edilemez” olduğunu kaydeden Han, söz konusu şiddetin cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

UCM Başsavcısı Han’ın “7 Ekim’deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin daveti üzerine” İsrail’e yaptığı ziyaret çerçevesinde Ramallah kentinde de Filistinli liderler ve bazı ailelerle bir araya gelmişti. Han’ın ziyareti, Filistinli insan hakları örgütleri ve STK'leri tarafından, “başsavcılık makamına geldiği 2021 yılından beri Filistin dosyasıyla ilgili hiçbir adım atmadığı ve İsrailli aileleri ziyarete giderken Filistinlileri yanına çağırdığı” gerekçeleriyle tepkiyle karşılandı.

İsrail ordusu Gazze’de ilerliyor

İsrail ordusu, abluka altında 1,8 milyon insanın yerinden edildiği Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıklayarak güneydeki Han Yunus'un doğusuna saldırılarını başlattı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, “İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor” dedi.

“İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını” aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 rehinenin bulunduğunu ifade ederek “esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını” söyledi.

Hagari ayrıca İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, bugün Lübnan topraklarından atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel beldesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu aktardı.

Karadan ve havadan bombardıman

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara işgalinde güneyde ilerlemeye çalışırken zırhlı ve tank birlikleri şehir merkezinde yerleşimin yoğun olduğu Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail ordusunun tank ve zırhlı birliklerinin Han Yunus'un doğusuna konuşlandığını, bölgenin karadan ve havadan bombardıman altında olduğunu aktardı.

Han Yunus'ta çatışmaların şiddetlendiği bölgelerden onlarca aile, bombardıman altında Han Yunus'un merkezindeki bölgelere göç etmeye çalışıyor. Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Deyr el-Belah bölgesi de yoğun tank ve topçu atışı altında.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

BM: Han Yunus’taki halk bölgeden ayrılmadı

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze’deki şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip bölge.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son bölge raporunda, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki halka "güneye göç etmesi" için 1 Aralık'ta havadan uyarı ilanları attığını ancak cumartesi akşamına kadar büyük oranda bir sivil nüfus göçü gözlemlenmediğini ekledi.

OCHA, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaştı.

UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,8 milyon olarak açıkladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)