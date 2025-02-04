2. Zagros Film Festivali başladı

İsmini Zagros Dağları'ndan alan Zagros Film Festivali, şubat ayı boyunca 20 filmi ücretsiz olarak izleyici ile buluşturacak.

1 Şubat’ta başlayan festivalde, Kürtçenin farklı lehçelerinde çekilmiş filmler yer alıyor. Filmlerin tamamı, İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Festival, kadın yönetmenlere özel bir alan açarak, onların sinema dünyasında daha fazla yer edinmelerine katkı sağlamayı da amaçlıyor.

We proudly announce that Zagros Film Festival 2025 has started, and 20 Kurdish films with English subtitles will be open to everyone throughout February. Please visit our website. https://t.co/yvfkk0YK5T#zagrosfilmfest_2025#ZagrosFilmFestival pic.twitter.com/E4B0Oyj04G — Zagros Film Festival (@ZagrosFilmFest) February 1, 2025

“Sınırlarla birbirinden ayrılan Kürt halkı”

Festivalin internet sitesinde yer alan habere göre, festival sorumlusu Simon Süleymani “Bu festival, ilk çevrimiçi Kürt film festivali olarak Kürdistan’ın zengin ve çeşitli kültürel mirasını ve sinemanın gücünü dünya izleyicisine sunmak için eşsiz bir fırsat sunuyor,” dedi.

Süleymani, açıklamasına özetle şöyle devam etti:

“Geçen yıl festival Rojava'ya odaklanmıştı, bu yıl ise odak noktamız Rojhılat. Rojhılat’ın değerli yönetmenlerinin eserlerini izleyebilmek büyük bir mutluluk. Ayrıca her yıl olduğu gibi, kadın yönetmenlere özel bir alan açıyoruz ve onların filmlerini size ulaştırmak için özenle çalışıyoruz. Bu çaba, Kürt sinemasının geçmişten günümüze olan yolculuğunu sergilemeyi ve bu alandaki zengin mirasa ve geleceğe dair vizyonlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

“Modern ağlar sayesinde zorla ve sınırlarla birbirinden ayrılan Kürt halkı, yeniden ortak kimlik ve kültür etrafında bir araya gelebiliyor. Bu çevrimiçi festival, fiziksel sınırları anlamsız kılarak dünyadaki tüm Kürtleri ve Kürt kültürüne ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Sinemanın evrensel diliyle ortak bir anlayış ve dayanışma ruhu yaratıyor.”

Festival programını görmek ve filmlere erişmek için tıklayın. (TY)