2. Zagros Film Festivali başladı

İsmini Zagros Dağları'ndan alan Zagros Film Festivali, şubat ayı boyunca 20 filmi ücretsiz olarak izleyici ile buluşturacak.

1 Şubat’ta başlayan festivalde, Kürtçenin farklı lehçelerinde çekilmiş filmler yer alıyor. Filmlerin tamamı, İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Festival, kadın yönetmenlere özel bir alan açarak, onların sinema dünyasında daha fazla yer edinmelerine katkı sağlamayı da amaçlıyor.

We proudly announce that Zagros Film Festival 2025 has started, and 20 Kurdish films with English subtitles will be open to everyone throughout February. Please visit our website. https://t.co/yvfkk0YK5T#zagrosfilmfest_2025#ZagrosFilmFestival pic.twitter.com/E4B0Oyj04G