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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 12:35
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15. Hamburg Kürt Film Festivali başlıyor

“Irkçılığa Karşı Sanat” temasıyla gerçekleşecek ve dört gün sürecek festival boyunca 19 film gösterilecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
15. Hamburg Kürt Film Festivali başlıyor
Kurdwin Ayub'un yönetmenliğini üstlendiği "Sonne" filminden bir kare.

15. Hamburg Kürt Film Festivali, bu yıl 7-10 Kasım tarihleri arasında “Irkçılığa Karşı Sanat” temasıyla gerçekleşecek.

Dört gün sürecek festival, sanatın farkındalık yaratma gücü ve kültürlerarası diyalog sağlamadaki rolünü vurgulamak istiyor.

Yeni Özgür Politika Gazetesi’ne konuşan Festival Tertip Komitesi’nden oyuncu Bilal Bulut, “Hamburg Kürt Film Festivali, diasporada yaşayan halkımız için en köklü etkinliklerden biri. Bu yıl festivale 150 film başvurusu yapıldı ve bunlardan 19 filmi halkımızla paylaşacağız. Seçilen filmler arasında 9 kısa film, 6 belgesel ve 4 uzun metrajlı film bulunuyor. Dört parça Kürdistan’dan filmlerin yer almasına özen gösterdik,” dedi.

Festival Komitesi ise “Seçilen filmler, farklı kültürlerden sanatçıların toplumsal sorunlara bakışlarını ve eserlerini ırkçılığa karşı bir sembol olarak nasıl kullandıklarını etkileyici bir biçimde gözler önüne seriyor,” açıklamasında bulundu.

Ödüller ve etkinlikler

Festivalin galası yarın (7 Kasım) saat 18.00’da Altona, Zeise Kino’da gerçekleşecek.

Gala sonrası yönetmen Mehmet Ali Konar’ın Deman Pelen Guza filmi gösterilecek; ardından Konar ve filmin başrol oyuncusu Korkmaz Aslan sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Festivalde ayrıca Mut Tiyatrosu’nda yazar Yavuz Ekinci, “Hikâye ve Sinema” başlıklı bir sunum yapacak. Berlin’de müzik çalışmalarını sürdüren Adar Jan ise 9 Kasım Cumartesi günü Hamburg Kunst’ta müzik dinletisi verecek.

Festivalde En İyi Kısa Film, En İyi Belgesel, Jüri Özel Ödülü ve Umut Vadeden Yetenek Ödülü olmak üzere dört kategoride ödül verilecek. Jüri üyeleri arasında Mano Khalil, Yavuz Ekinci ve Özlem Diler var.

Film gösterimleri, Sternschanze’deki Kino 3001’de yapılacak.

Festival programına ve gösterilecek filmlerle ilgili ayrıntılı bilgiye bu adresten ulaşılabilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
15. Hamburg Kürt Film Festivali kürt film festivali Kürt sineması
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