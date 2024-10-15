Devlet Tiyatroları'nın Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri Meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan usulsüzlükler hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Gürsoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

DENETÇİLER, AVUKATLAR SANATÇI OLARAK GÖSTERİLMİŞ Devlet Tiyatrolarında harcırah yolsuzluğu

Çelenk’in “Raporda, en dikkat çekici usulsüzlüklerden biri, Devlet Tiyatroları personeline yönelik harcırah ödemeleridir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/C maddesine göre, yalnızca sanat faaliyetlerine katılan personele iki katı gündelik ödenmesi gerekirken, bu uygulamanın idari ve teknik görevlerde bulunan personel için de geçerli kılındığı tespit edilmiştir,” dediği soru önergesinde Gürsoy’a yönelttiği sorular şöyle:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında sanat faaliyeti kapsamında kaç personele toplamda ne kadar harcırah ödenmiştir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde 2023 yılında sanat faaliyeti kapsamına alınan idari işlerin sayısı nedir ve bu işler için ödenen harcırahların toplam tutarı ne kadardır? Devlet Tiyatroları'nda muhasebe kayıtlarına alınmayan kostüm, dekor ve aksesuarların toplam değeri (TL bazında) nedir? Devlet Tiyatroları’nda 2023 yılında hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların sayısı kaçtır ve bu varlıkların toplam tutarı nedir? 2018-2022 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda işçi statüsündeki personel için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıkları neden ayrılmamıştır ve bu dönemde ayrılması gereken toplam kıdem tazminatı karşılığı nedir?