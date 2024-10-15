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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 16:22
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 16:22
2 dk Okuma

Devlet Tiyatroları'nın Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri Meclis gündeminde

"Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında sanat faaliyeti kapsamında kaç personele toplamda ne kadar harcırah ödenmiştir?"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Devlet Tiyatroları'nın Sayıştay raporundaki usulsüzlükleri Meclis gündeminde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan usulsüzlükler hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Gürsoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Çelenk’in “Raporda, en dikkat çekici usulsüzlüklerden biri, Devlet Tiyatroları personeline yönelik harcırah ödemeleridir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/C maddesine göre, yalnızca sanat faaliyetlerine katılan personele iki katı gündelik ödenmesi gerekirken, bu uygulamanın idari ve teknik görevlerde bulunan personel için de geçerli kılındığı tespit edilmiştir,” dediği soru önergesinde Gürsoy’a yönelttiği sorular şöyle:

  1. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında sanat faaliyeti kapsamında kaç personele toplamda ne kadar harcırah ödenmiştir?
  2. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde 2023 yılında sanat faaliyeti kapsamına alınan idari işlerin sayısı nedir ve bu işler için ödenen harcırahların toplam tutarı ne kadardır?
  3. Devlet Tiyatroları'nda muhasebe kayıtlarına alınmayan kostüm, dekor ve aksesuarların toplam değeri (TL bazında) nedir?
  4. Devlet Tiyatroları’nda 2023 yılında hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların sayısı kaçtır ve bu varlıkların toplam tutarı nedir?
  5. 2018-2022 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda işçi statüsündeki personel için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıkları neden ayrılmamıştır ve bu dönemde ayrılması gereken toplam kıdem tazminatı karşılığı nedir?

Ne olmuştu?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, uzun yıllar rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisindeki rolü ve "taş fırın erkeği" tiplemesi ile hafızalara kazındı.

Son günlerde ise Devlet Tiyatroları yönetiminde yaptıkları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde “Lale Devri bitti” diyen Karadağlı'nın döneminde yapılan usulsüzlükler Sayıştay raporuna da yansıdı.

Sayıştay raporuna yansıyanlar usulsüzlüklerin bir kısmını oluşturuyor. Karadağlı hakkında hülle yoluyla atamalar, kurumu maddi ve manevi zarara uğratma gibi iddialar var. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
devlet tiyatroları usulsüzlük dem parti sevilay çelenk
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