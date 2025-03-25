İmamoğlu protestoları: Eskişehir’de polis şiddeti artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından devam eden eylemlerde, polis protestolara katılan yurttaşlara sert şekilde müdahale etmeye devam ediyor.

Eskişehir, eylemlerin ilk günden bu yana yoğun olarak yaşandığı kentlerden biri. Eylemcilere yönelik polis müdahalesinin de sıkça yaşandığı kentte, dün (24 Mart) akşam saatlerinde İsmet İnönü Caddesi’ndeki polis müdahalesinden etkilenen bir yurttaş, polisten kaçarken arkadaşlarıyla birlikte sığındığı bir kafede, bir yandan biber gazının etkilerini atlatmaya çalışırken bir yandan da yaşadıklarını anlattı.

“Polis anonsunu duymadık”

“Her şeyden önce, polisin anonsu orta sıralara ulaşmadı,” diyerek sözlerine başlayan yurttaş, şöyle devam etti:

“Anonsun ön taraflardan duyulduğunu sonradan izlediğim videolardan gördüm. Ancak kesinlikle orta ve arka taraflardan duyulmadı. Bizim gördüğümüz, hiçbir uyarı yapmadan TOMA’dan gazlı su sıkan polislerdi.”

Sert müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtıklarını belirten yurttaş, arkadaşlarıyla birbirlerini kaybetmeden ilerleyebildiklerini ve bu konuda şanslı olduklarını ifade etti.

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“Birden fazla polis, tek bir eylemciyi dövdü”

Polisin ara sokaklara kadar peşlerinden geldiğini söyleyen yurttaş, burada birden fazla polisin tek bir kişiyi dövdüğüne şahit olduklarını anlatarak şunları söyledi:

“Ara sokaklara girdik ama güvende değildik çünkü polis de ara sokaklara kadar girdi. Biz de birden fazla polisin tek bir eylemciyi dövdüğüne şahit olduk.”

“Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?” diye sorduğumuz diğer protestocular ise yalnızca elleriyle gözlerine tuttukları peçeteyi ve biber gazından etkilenen yaşlı gözlerini gösterdiler.

“Biber gazı kullanımının tamamen yasaklanması gerekiyor”

(YAH/VC)