2emîn Festîvala Fîlman a Zagrosê dest pê kir

Festîvala Fîlman a Zagrosê ku navê xwe li çiyayên Zagrosê girtiye, wê di tevahiya meha Sibatê de 20 fîlman bibelaşî pêşkêşî temaşevanan bike.

Festîvalê di 1ê Sibatê de dest pê kir. Di festîvalê de fîlmên ku bi zaravayên cuda yên kurdî hatine kişandin hene. Hemû fîlm dê bi jêrnivîsa Îngilîzî bên nîşandan.

Di festîvalê de bi mebesta ku di cîhana sînemayê de zêdetir derkevin pêş, qadekî taybet ji bo derhênerên jin hatiye vekirin.

We proudly announce that Zagros Film Festival 2025 has started, and 20 Kurdish films with English subtitles will be open to everyone throughout February. Please visit our website. https://t.co/yvfkk0YK5T#zagrosfilmfest_2025#ZagrosFilmFestival pic.twitter.com/E4B0Oyj04G