Anadolu Üniversitesi'ndeki boykotun kapsamı genişliyor

İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart’ta iptal etmesi ve ardından İmamoğlu’nun gözaltına altına alınarak, 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan öğrenci protestoları yayılmaya devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ilk olarak İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından alınan boykot kararı önce Edebiyat Fakültesi’nde sonra Yabancı Diller Yüksekokulu’nda uygulandı.

Devamsızlık sınırının katı olarak belirlendiği ve hocaların inisiyatif almasının kısıtlı olduğu Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri de bu kısıtlamalara rağmen boykot kararı aldı. Boykotla birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu’na iki talep de ileten öğrenciler, sınavların ileri bir tarihe ertelenmesini ve devamsızlık sınırının gevşetilmesini istedi.

Hazırlık öğrencileri ile boykot kararlarını ve süreçle ilgili düşüncelerini konuştuk.

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“Gurur verici”

Hazırlık öğrencisi Ayşe, alınan boykot kararının kısıtlamalar nedeniyle daha değerli olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. “Başta ODTÜ’lüler olmak üzere diğer arkadaşlarımızın verdiği mücadelenin birer parçası olmak gurur verici,” diye konuşan Ayşe, Anadolu Üniversitesi’nde boykotun büyüyeceğini düşündüğünü aktardı.

Yüzlerce hazırlık öğrencisinin dün (25 Mart) Edebiyat Fakültesi boykotuna katıldıklarını hatırlatan Ayşe, hayatı boyunca bu kadar büyük bir kalabalığın parçası olmadığını ve bunun kendisini oldukça iyi hissettirdiğini söyledi. Ayşe, “apolitik” olarak bilinen Anadolu Üniversitesi’nin aslında böyle olmadığına hep beraber şahit olduklarını da ifade etti.

Hazırlık öğrencisi Yaprak ise “Ülke bunca karanlığa boğulmuşken hayatın durması gerekiyor, derslerin de,” dedi. Boykotun oldukça değerli olduğunu söyleyen Yaprak, bazı tanıdıklarının devamsızlık sınırına gelmelerine rağmen son haklarını boykot için kullandıklarını söyledi.

Boykot kararının en doğal hakları olduğunu söyleyen Yaprak, kolluk ve okul idaresinin bu kararı kriminalize etmesine öğrenciler olarak izin vermemeleri gerektiğini, öğrencilerin bir arada durarak bu kriminalize etme çabalarını aşabileceklerini aktardı.

Yaprak, sözlerini bir arada durmanın, hukuksuz kararlara karşı sıra arkadaşlarıyla beraber hareket edip dersleri boykot etmenin kendisini “gerçekten üniversiteli” gibi hissettirdiğini söyleyerek noktaladı. (YAH/TY)