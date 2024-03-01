Zagros Film Festivali başladı

Zagros Film Festivali, bugün başladı.

15 Kürt filminin çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacağı festival, mart ayı boyunca sürecek. Festival kapsamında izlenebilecek filmler arasında Ali Kemal Çınar’ın “Gênco” filmi ile Aram Dildar’ın “Navnîşan” filmi de var.

Programda ayrıca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) ilk yıllarında -1926'ta- gösterilen ve Kürtler hakkında çekilen ilk filmlerden biri olarak kabul edilen “Zerê” filmi de var.

YÖNETMEN ARAM DİLDAR’LA SÖYLEŞİ Navnîşan ya da Yeşilköy nerede?

Kürtçenin farklı lehçeleri

Festival koordinatörü Simon Suleymani’nin, festival seyircisine çağrısı özetle şöyle:

“Sevgili sanatseverler, sinema tutkunları ve dünyanın dört bir yanından Kürt kültürünün dostları; sınırları, coğrafyaları ve dilleri aşan birleştirici bir sanat etkinliğine, Zagros Film Festivali'ne hoş geldiniz. İlk çevrimiçi Kürt film festivali olan bu etkinlik, Kürdistan'ın zengin ve çeşitli kültürel mirasını ve sinemanın gücünü küresel bir izleyici kitlesine sergilemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

“Zagros Film Festivali'nin 2024 seçkisinde birbirinden değerli yönetmenlerin imzasını taşıyan 15 özgün film yer alıyor. Bu filmler Kürdistan'ın çeşitli bölgelerinden geliyor ve Kürtçenin farklı lehçelerinde çekiliyor. Kürtler hakkında çekilen ilk film olan Çimen (Grass) ve ikinci film Zerê'nin de gösterileceği festival, Kürt sinemasının geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna dikkat çekerek bu alandaki zengin mirası ve gelecek perspektiflerini vurguluyor.

“Birleşik bir Kürdistan”

“Sinema ve çevrimiçi dünya Kürt halkı için sanatsal ve dışavurumcu bir çıkış noktasından daha fazlasını sunuyor; zorluklar ve sınırlarla bölünmüş bir topluluğu ortak bir kimlik ve kültür etrafında bir araya getirme gücüne sahipler. Bu festival fiziksel sınırları aşarak dünyanın dört bir yanındaki Kürtleri ve Kürt kültürüne ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Bu festival, dayatılan sınırları aşmaya, Kürtleri birleştirmeye ve bütünleştirmeye yönelik bir adım olarak görülmelidir.

“Gelin sınırları aşan filmlerimiz aracılığıyla ortak bir dil ve anlayışta buluşalım. Daha anlayışlı, birleşik ve barışçıl bir Kürdistan ve dünya için birlikte adım atalım.”

Festivalde yer alan filmleri görmek ve izlemek için tıklayın. (TY)