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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 16:02
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Zagros Film Festivali başladı

31 Mart’a dek sürecek festival kapsamında 15 Kürt yapımı izleyiciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Zagros Film Festivali başladı
Görsel: Kürtler hakkında çekilen ilk filmlerden biri olarak kabul edilen, SSCB yapımı 'Zerê' filminin afişlerinden

Zagros Film Festivali, bugün başladı.

15 Kürt filminin çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacağı festival, mart ayı boyunca sürecek. Festival kapsamında izlenebilecek filmler arasında Ali Kemal Çınar’ın “Gênco” filmi ile Aram Dildar’ın “Navnîşan” filmi de var.

Programda ayrıca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) ilk yıllarında -1926'ta- gösterilen ve Kürtler hakkında çekilen ilk filmlerden biri olarak kabul edilen “Zerê” filmi de var. 

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Kürtçenin farklı lehçeleri

Festival koordinatörü Simon Suleymani’nin, festival seyircisine çağrısı özetle şöyle

“Sevgili sanatseverler, sinema tutkunları ve dünyanın dört bir yanından Kürt kültürünün dostları; sınırları, coğrafyaları ve dilleri aşan birleştirici bir sanat etkinliğine, Zagros Film Festivali'ne hoş geldiniz. İlk çevrimiçi Kürt film festivali olan bu etkinlik, Kürdistan'ın zengin ve çeşitli kültürel mirasını ve sinemanın gücünü küresel bir izleyici kitlesine sergilemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

“Zagros Film Festivali'nin 2024 seçkisinde birbirinden değerli yönetmenlerin imzasını taşıyan 15 özgün film yer alıyor. Bu filmler Kürdistan'ın çeşitli bölgelerinden geliyor ve Kürtçenin farklı lehçelerinde çekiliyor. Kürtler hakkında çekilen ilk film olan Çimen (Grass) ve ikinci film Zerê'nin de gösterileceği festival, Kürt sinemasının geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna dikkat çekerek bu alandaki zengin mirası ve gelecek perspektiflerini vurguluyor.

“Birleşik bir Kürdistan”

“Sinema ve çevrimiçi dünya Kürt halkı için sanatsal ve dışavurumcu bir çıkış noktasından daha fazlasını sunuyor; zorluklar ve sınırlarla bölünmüş bir topluluğu ortak bir kimlik ve kültür etrafında bir araya getirme gücüne sahipler. Bu festival fiziksel sınırları aşarak dünyanın dört bir yanındaki Kürtleri ve Kürt kültürüne ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Bu festival, dayatılan sınırları aşmaya, Kürtleri birleştirmeye ve bütünleştirmeye yönelik bir adım olarak görülmelidir.

“Gelin sınırları aşan filmlerimiz aracılığıyla ortak bir dil ve anlayışta buluşalım. Daha anlayışlı, birleşik ve barışçıl bir Kürdistan ve dünya için birlikte adım atalım.”

Festivalde yer alan filmleri görmek ve izlemek için tıklayın. (TY)

kürt filmleri Zagros Film Festivali Aram Dildar ali kemal çınar
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/haber/new-york-kurt-film-festivali-basliyor-286387
Kürt Filmi “Kör Nokta” Berlinale’de yarışıyor
21 Şubat 2023
/haber/kurt-filmi-kor-nokta-berlinale-de-yarisiyor-274599
2. İstanbul Kürt Filmleri Festivali başladı
25 Mart 2022
/haber/2-istanbul-kurt-filmleri-festivali-basladi-259599
12. Londra Kürt Film Festivali başladı
17 Nisan 2021
/haber/12-londra-kurt-film-festivali-basladi-242622
4. New York Kürt Film Festivali bu yıl çevrimiçi
13 Ekim 2020
/haber/4-new-york-kurt-film-festivali-bu-yil-cevrimici-232609
Paris Kürt Filmleri Festivali 3 Temmuz’da Başlıyor
27 Haziran 2019
/haber/paris-kurt-filmleri-festivali-3-temmuz-da-basliyor-209817
İstanbul’da İlk Kez Kürt Film Festivali Yapılacak
6 Şubat 2019
/haber/istanbul-da-ilk-kez-kurt-film-festivali-yapilacak-205245
NİLAY VARDAR BATMAN'DAYDI
Kürt Filmleri Şehir Şehir Geziyor
20 Kasım 2013
/haber/kurt-filmleri-sehir-sehir-geziyor-151427
Londra Kürt Film Festivali’nde Rojava Vurgusu
11 Kasım 2013
/haber/londra-kurt-film-festivali-nde-rojava-vurgusu-151220
Kürt Film Gösterimleri
7 Şubat 2013
/haber/kurt-film-gosterimleri-144188
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