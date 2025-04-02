Val Kilmer kimdir?

Amerikan sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anıldı. Kariyeri boyunca aksiyondan dramaya, komediden biyografik yapımlara uzanan geniş bir yelpazede sayısız rolle izleyici karşısına çıktı. 1980’lerin ortasında adını duyurdu, 1990’larda yıldızlaştı, 2000’lerde ise bağımsız projelere olan ilgisiyle öne çıktı.

Sinemaya giden yol

1959 yılında Los Angeles’ta doğdu. Henüz genç yaşta tiyatroya ilgi gösterdi. Lise eğitimini Chatsworth High School’da tamamladıktan sonra, ABD’nın en saygın sanat okullarından biri olan Juilliard School’a kabul edildi. Oyunculuk kariyerine sahnede başladı.

İlk ekran deneyimleri 1983 yılında geldi. Aynı yıl tiyatro oyunlarında rol aldı, ilk şiir kitabını yayımladı. 1984 yapımı Top Secret! filmiyle sinemada dikkat çekti. 1985’te Real Genius, 1986’da Top Gun ile geniş kitleler tarafından tanındı. “Iceman” karakteri, kariyerinde dönüm noktası oldu.

Morrison’dan Batman’e

1991’de Oliver Stone imzalı The Doors filminde Jim Morrison’ı canlandırdı. Rol için aylar süren hazırlık yapıldı, şarkılar ezberlendi, dönemin ruhu özümsendi. Performans, müzik dünyası ve eleştirmenlerden övgü aldı.

1993’te Tombstone, 1995’te Heat ve Batman Forever ile yükseliş sürdü. Batman karakteri, önceki versiyonlardan daha insani ve sosyal yönü güçlü bir şekilde yorumlandı. Film gişede büyük başarı yakaladı, karaktere yeni bir soluk getirdi.

2000’lerde yeni arayışlar

2000 sonrası dönemde daha bağımsız ve deneysel projelere yöneldi. The Salton Sea, Spartan, Kiss Kiss Bang Bang gibi yapımlarda çok yönlü oyunculuğunu gösterdi. Aynı dönemde tiyatroya döndü, sahnede “Musa” olarak izleyiciyle buluştu. Müzikal projelere ve seslendirme çalışmalarına da katkı sağladı.

Sanatın farklı alanlarında üretim yapmaya devam etti. 1980’lerde kaleme aldığı şiirler zamanla koleksiyon değeri kazandı. 2020’de yayımlanan I’m Your Huckleberry adlı anı kitabı büyük ilgi gördü. 2021’de Cannes’da prömiyer yapan Val adlı belgeselde hem kariyeri hem sağlık mücadelesi anlatıldı.

Sağlık sorunları

2015 yılında gırtlak kanseri teşhisi kondu. Tedavi sürecinde ses telleri hasar gördü, konuşma yetisi büyük ölçüde kısıtlandı. Kemoterapi, trakeotomi ve dijital ses teknolojileriyle yaşamını sürdürdü. 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde son kez kamera karşısına geçti. Bu filmdeki sahnelerde gerçek sesi dijital düzenlemeyle yeniden işlendi.

Özel hayatı

1988’de oyuncu Joanne Whalley ile evlilik yapıldı; iki çocuk sahibi oldu. Uzun süre New Mexico’da, doğayla iç içe bir yaşam sürdü.

Sanatın yanı sıra çevre koruma savunucusu, Amerikan yerlilerinin haklarının destekçisiydi ve insani yardım çalışmalarında aktif rol aldı.

1 Nisan 2025’te Los Angeles’ta zatürre nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.

Filmografisi Top Secret! (Nick Rivers) – 1984

Real Genius (Chris Knight) – 1985

Top Gun (Tom “Iceman” Kazansky) – 1986

Willow (Madmartigan) – 1988

The Doors (Jim Morrison) – 1991

Thunderheart (Ray Levoi) – 1992

True Romance (Elvis Presley) – 1993

Tombstone (Doc Holliday) – 1993

Heat (Chris Shiherlis) – 1995

Batman Forever (Bruce Wayne / Batman) – 1995

The Ghost and the Darkness (Col. John Patterson) – 1996

The Saint (Simon Templar) – 1997

The Prince of Egypt (Musa – seslendirme) – 1998

At First Sight (Virgil Adamson) – 1999

Red Planet (Robinson “Robby” Gallagher) – 2000

The Salton Sea (Danny Parker / Tom Van Allen) – 2002

Wonderland (John Holmes) – 2003

Spartan (Robert Scott) – 2004

Alexander (Philip II) – 2004

Kiss Kiss Bang Bang (Gay Perry) – 2005

Déjà Vu (Agent Paul Pryzwarra) – 2006

Felon (John Smith) – 2008

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (Armand Benoit) – 2009

MacGruber (Dieter Von Cunth) – 2010

Twixt (Hall Baltimore) – 2011

Planes (Bravo – seslendirme) – 2013

The Snowman (Gert Rafto) – 2017

Paydirt (Damien Brooks) – 2020

Top Gun: Maverick (Tom “Iceman” Kazansky) – 2022 Kaynak: wikipedia

(VC)