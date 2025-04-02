Val Kilmer kimdir?
Amerikan sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anıldı. Kariyeri boyunca aksiyondan dramaya, komediden biyografik yapımlara uzanan geniş bir yelpazede sayısız rolle izleyici karşısına çıktı. 1980’lerin ortasında adını duyurdu, 1990’larda yıldızlaştı, 2000’lerde ise bağımsız projelere olan ilgisiyle öne çıktı.
Sinemaya giden yol
1959 yılında Los Angeles’ta doğdu. Henüz genç yaşta tiyatroya ilgi gösterdi. Lise eğitimini Chatsworth High School’da tamamladıktan sonra, ABD’nın en saygın sanat okullarından biri olan Juilliard School’a kabul edildi. Oyunculuk kariyerine sahnede başladı.
İlk ekran deneyimleri 1983 yılında geldi. Aynı yıl tiyatro oyunlarında rol aldı, ilk şiir kitabını yayımladı. 1984 yapımı Top Secret! filmiyle sinemada dikkat çekti. 1985’te Real Genius, 1986’da Top Gun ile geniş kitleler tarafından tanındı. “Iceman” karakteri, kariyerinde dönüm noktası oldu.
Morrison’dan Batman’e
1991’de Oliver Stone imzalı The Doors filminde Jim Morrison’ı canlandırdı. Rol için aylar süren hazırlık yapıldı, şarkılar ezberlendi, dönemin ruhu özümsendi. Performans, müzik dünyası ve eleştirmenlerden övgü aldı.
1993’te Tombstone, 1995’te Heat ve Batman Forever ile yükseliş sürdü. Batman karakteri, önceki versiyonlardan daha insani ve sosyal yönü güçlü bir şekilde yorumlandı. Film gişede büyük başarı yakaladı, karaktere yeni bir soluk getirdi.
2000’lerde yeni arayışlar
2000 sonrası dönemde daha bağımsız ve deneysel projelere yöneldi. The Salton Sea, Spartan, Kiss Kiss Bang Bang gibi yapımlarda çok yönlü oyunculuğunu gösterdi. Aynı dönemde tiyatroya döndü, sahnede “Musa” olarak izleyiciyle buluştu. Müzikal projelere ve seslendirme çalışmalarına da katkı sağladı.
Sanatın farklı alanlarında üretim yapmaya devam etti. 1980’lerde kaleme aldığı şiirler zamanla koleksiyon değeri kazandı. 2020’de yayımlanan I’m Your Huckleberry adlı anı kitabı büyük ilgi gördü. 2021’de Cannes’da prömiyer yapan Val adlı belgeselde hem kariyeri hem sağlık mücadelesi anlatıldı.
Sağlık sorunları
2015 yılında gırtlak kanseri teşhisi kondu. Tedavi sürecinde ses telleri hasar gördü, konuşma yetisi büyük ölçüde kısıtlandı. Kemoterapi, trakeotomi ve dijital ses teknolojileriyle yaşamını sürdürdü. 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde son kez kamera karşısına geçti. Bu filmdeki sahnelerde gerçek sesi dijital düzenlemeyle yeniden işlendi.
Özel hayatı
1988’de oyuncu Joanne Whalley ile evlilik yapıldı; iki çocuk sahibi oldu. Uzun süre New Mexico’da, doğayla iç içe bir yaşam sürdü.
Sanatın yanı sıra çevre koruma savunucusu, Amerikan yerlilerinin haklarının destekçisiydi ve insani yardım çalışmalarında aktif rol aldı.
1 Nisan 2025’te Los Angeles’ta zatürre nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.
Filmografisi
- Top Secret! (Nick Rivers) – 1984
- Real Genius (Chris Knight) – 1985
- Top Gun (Tom “Iceman” Kazansky) – 1986
- Willow (Madmartigan) – 1988
- The Doors (Jim Morrison) – 1991
- Thunderheart (Ray Levoi) – 1992
- True Romance (Elvis Presley) – 1993
- Tombstone (Doc Holliday) – 1993
- Heat (Chris Shiherlis) – 1995
- Batman Forever (Bruce Wayne / Batman) – 1995
- The Ghost and the Darkness (Col. John Patterson) – 1996
- The Saint (Simon Templar) – 1997
- The Prince of Egypt (Musa – seslendirme) – 1998
- At First Sight (Virgil Adamson) – 1999
- Red Planet (Robinson “Robby” Gallagher) – 2000
- The Salton Sea (Danny Parker / Tom Van Allen) – 2002
- Wonderland (John Holmes) – 2003
- Spartan (Robert Scott) – 2004
- Alexander (Philip II) – 2004
- Kiss Kiss Bang Bang (Gay Perry) – 2005
- Déjà Vu (Agent Paul Pryzwarra) – 2006
- Felon (John Smith) – 2008
- Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (Armand Benoit) – 2009
- MacGruber (Dieter Von Cunth) – 2010
- Twixt (Hall Baltimore) – 2011
- Planes (Bravo – seslendirme) – 2013
- The Snowman (Gert Rafto) – 2017
- Paydirt (Damien Brooks) – 2020
- Top Gun: Maverick (Tom “Iceman” Kazansky) – 2022
Kaynak: wikipedia
(VC)