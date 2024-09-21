4. Moskova Kürt Film Festivali, Êzidîlere adandı

4. Moskova Kürt Film Festivali, Sincar’da yaşayan ezilen Êzidîlere adanan “Sincar” filminin gösterimiyle açıldı.

Festivalin açılışı 18 Eylül’de başkentin Cinema Park Mosfilm sinemasında gerçekleşti.

Beş gün sürecek festival boyunca Moskova sakinleri ve misafirleri, Kürt sinemasının çeşitliliğini keşfetme fırsatı bulacak ve Kürtlerin etnografik kültürünün, dini geleneklerinin ve sosyokültürel süreçlerinin estetik ve zenginliğine tanıklık edecek.

Festival, 22 Eylül'e kadar devam edecek.

Açılış törenine, festivale katılan filmlerin yönetmenleri, jüri üyeleri ve Rusya film endüstrisinin temsilcileri katıldı.

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Kürt sinemasının önemi

Açılış törenini oyuncu Stas Belyaev sundu. Belyaev, bu yıl festivalin genel olarak kültürlerarası diyaloğa ve Rusya ile işbirliğine odaklandığını vurguladı. Önceki yılların geleneklerini sürdüren festival, kültürel değişimin bir parçası olarak, Kürt sinemasının öne çıkan yapımlarını bir kez daha dünya çapındaki sinemacılar ve izleyicilerle buluşturacak.

IV. Moskova Kürt Film Festivali Direktörü İnna Tedzhoeva, sahnede konukları, katılımcıları ve izleyicileri selamladıktan sonra şöyle dedi:

“Festivalimiz, her geçen yıl dünyada daha fazla dikkat çeken zengin ve özgün Kürt sinemasını sergilemek için eşsiz bir platform haline geldi. Festivalin dört yıldır insanları bir araya getirmesi ve ruhlara dokunan, ilham veren ve düşündüren hikâyeler anlatma fırsatı sunmasından gurur duyuyoruz. Kürt sineması sadece hikâyelerden ibaret değil; gerçek yaşamların, mücadelelerin, umutların ve özlemlerin bir yansıması. Bu eserleri sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir onur.”

Tavus kuşu tüyü ve güneş

Konuşmaların ardından Uluslararası Moskova Kürt Film Festivali Başkanı ve aynı zamanda Kürt rock müzisyeni olan Kerem Gerdenzeri sahne alarak bir şarkı seslendirdi.

Bu yıl, festivalin sembolü tavus kuşu tüyü olarak belirlendi ve bu konsept festivalin görsel tasarımına yansıtıldı. Tavus kuşu tüyü, özellikle Êzidîlik bağlamında, Kürt halkı için güçlü bir sembol ve Kürt kültürünün korunması ile yaygınlaştırılmasının önemini vurguluyor.

Uluslararası Moskova Kürt Film Festivali'nin ödülü ise "Altın Güneş". Güneş, yine Kürtlerin kadim dini ve kültürel sembollerinden biri.

Bu yıl festivalin yarışma ve yarışma dışı programlarında Irak, Türkiye, İran, Fransa, Suriye, Kanada, Hollanda gibi 12 farklı ülkeden filmler yer alıyor.

En İyi Uzun Metrajlı Film Ödülü'nü, Rus yönetmen, senarist ve yapımcı Angelina Nikonova ile oyuncu ve yönetmen Lyanka Gryu seçecek. Jüri başkanlığını ise uzun metrajlı ve belgesel film yapımcısı Maksim Dobromıslov üstlenecek. (TY)