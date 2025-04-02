İBB operasyonunda suçlamaya konu olan şirketi bakanlık desteklemiş
Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltilen suçlamalar ile ilgili bir detaya dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda suçlama konularından biri de 'İstanbul Senin' uygulaması sayesinde elde edilen kişisel verilerin yurtdışına satıldığı iddiasıydı. Gazeteci Bahadır Özgür, suçlamaya konu olan şirketin Ticaret Bakanlığı ile ilişkisini araştırdı.
Özgür uygulamayı, "İBB 2021 yılında hizmetlere tek yerden ulaşabilmesi için bir uygulama geliştirdi. Toplu taşımadaki Wi-Fi hizmeti için de bu uygulamayı indirmek gerekiyor." sözleri ile özetliyor.
Bahadır Özgür haberinde "Peki suçlama ne?" diye soruyor ve "Yeni Şafak dün dava dosyasındaki bu iddiayı yazdı. İBB yönetiminin İsrail merkezli AppsFlyer ile beraber çalıştığını ileri sürdü. Verilerin yurtdışına aktarıldığı ileri sürülüyor. Davada yandaş basının en çok üzerinde durduğu konulardan birisi bu." diyerek devam ediyor.
Özgür sorduğu soruya yanıt veriyor:
"Peki işin aslı nedir?
Ticaret Bakanlığı 2023’te mobil uygulama geliştiren bilişim firmalarına yüzde 60 hibe desteği açıkladı. Bu firmalar çoğu yabancı firmalardan yazılım, danışmanlık, veri analizi vb. hizmet alabiliyor. Bu programın ayrıntısı bakanlık sitesinde bir rapor olarak duruyor."
"Ticaret Bakanlığı’nın 2023’te hazırladığı resmi belgede ‘rapor ve veri analizi’ kısmında destek alacak firmaların çalışacağı şirketler sıralanmış. Aralarında AppsFlyer da var." Söz konusu belgede veri analizi için verilen desteğin üst limiti 5 yıllık ve 1.2 milyon lira olarak belirlenmiş.
Bahadır Özgür haberinde çarpıcı bir detay daha sunuyor: "Daha çarpıcı olan ise Ticaret Bakanlığı’nın resmen desteklenen veri tabanı hizmeti sunan şirketler listesinde AppsFlayer da bulunuyor. İşte devletin onayladığı bu firma ile IBB'nin çalışması şimdi suç sayılıyor."
(Mİ)