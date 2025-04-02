İBB operasyonunda suçlamaya konu olan şirketi bakanlık desteklemiş

Bahadır Özgür haberinde "Peki suçlama ne?" diye soruyor ve "Yeni Şafak dün dava dosyasındaki bu iddiayı yazdı. İBB yönetiminin İsrail merkezli AppsFlyer ile beraber çalıştığını ileri sürdü. Verilerin yurtdışına aktarıldığı ileri sürülüyor. Davada yandaş basının en çok üzerinde durduğu konulardan birisi bu." diyerek devam ediyor.