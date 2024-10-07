Devlet Tiyatroları’ndaki usulsüzlükler Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bianet’in Devlet Tiyatroları ile ilgili haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

“Tamer Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları: Usulsüz atama ve ihaleler” başlığıyla 27 Eylül 2024’te yayımlanan haberde, Devlet Tiyatroları’ndaki usulsüz atamalar, ihaleler ve mobbing iddiaları yer alıyordu.

Sarıbal’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplanmasını istediği sorulardan bazıları şöyle:

Ne olmuştu?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, uzun yıllar rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisindeki rolü ve "taş fırın erkeği" tiplemesi ile hafızalara kazındı.

Son günlerde ise Devlet Tiyatroları yönetiminde yaptıkları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde “Lale Devri bitti” diyen Karadağlı'nın döneminde yapılan usulsüzlükler Sayıştay raporuna da yansıdı.

Sayıştay raporuna yansıyanlar usulsüzlüklerin bir kısmını oluşturuyor. Karadağlı hakkında hülle yoluyla atamalar, kurumu maddi ve manevi zarara uğratma gibi iddialar var. (TY)