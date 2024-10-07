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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 14:50
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 14:50
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Devlet Tiyatroları’ndaki usulsüzlükler Meclis gündeminde

“Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatrolar yönetimine geldiği tarihten bu yana kaç kişi, hangi görevlere atanmış; kaç kişi hangi görevlerden alınmıştır?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Devlet Tiyatroları’ndaki usulsüzlükler Meclis gündeminde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tamer Karadağlı, Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bianet’in Devlet Tiyatroları ile ilgili haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Tamer Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları: Usulsüz atama ve ihaleler” başlığıyla 27 Eylül 2024’te yayımlanan haberde, Devlet Tiyatroları’ndaki usulsüz atamalar, ihaleler ve mobbing iddiaları yer alıyordu.

Tamer Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları: Usulsüz atama ve ihaleler
Tamer Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları: Usulsüz atama ve ihaleler
27 Eylül 2024

Sorular

Sarıbal’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplanmasını istediği sorulardan bazıları şöyle:

  1. Tamer Karadağlı’nın DT yönetimine geldiği tarihten bu yana kaç kişi, hangi görevlere atanmış; kaç kişi hangi görevlerden alınmıştır?
  2. Kurum aynı tarihten bu yana kaç davaya taraf ve konu olmuştur?
  3. 27 Eylül 2024 tarihli bianet, Tuğçe Yılmaz imzalı haberde adı geçen M.S’nin göreve uygun olmadığı mahkemece karara bağlanmış olmasına rağmen Karadağlı tarafından yine de atanması ve görevlendirilmesi Bakanlığınızca soruşturmaya tabii olacak mıdır?
  4. DT’nin KÜN Medya ile ilişkisi nedir? DT bünyesinde yönetici oldukları iddia edilen H.Ö. ve H.U. isimli şahısların KÜN Medya ile ilişkisi nedir?
  5. KÜN Medya’nın üstlendiği işlerde hangi süreçler (ihale, pazarlık, doğrudan temin v.s.) işletilmiştir?
  6. İhaleye tabii büyüklükte hizmetlerin, ihalesiz yapıldığı iddiası doğru mudur? Bakanlığınız bunun için bir müfettiş görevlendirmiş midir?
  7. DT’nin kendi spor kulübü ile de davalık olduğu iddiası doğru mudur?
  8. Bu işlemin önceki dönem üstü düzey yönetici M.K. ve mevcut üst düzey yönetici H.Ö. tarafından yapıldığı doğru mudur? Bu kişilerin görevleri nedir?
  9. Kurumda kaç adet hizmet aracı vardır? Bunlar ne vadede, kimlere tahsis edilmiştir?
  10. Kurumda Tasarruf Tedbirleri kapsamında hangi adımları atmıştır?

Ne olmuştu?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, uzun yıllar rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisindeki rolü ve "taş fırın erkeği" tiplemesi ile hafızalara kazındı.

Son günlerde ise Devlet Tiyatroları yönetiminde yaptıkları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde “Lale Devri bitti” diyen Karadağlı'nın döneminde yapılan usulsüzlükler Sayıştay raporuna da yansıdı.

Sayıştay raporuna yansıyanlar usulsüzlüklerin bir kısmını oluşturuyor. Karadağlı hakkında hülle yoluyla atamalar, kurumu maddi ve manevi zarara uğratma gibi iddialar var. (TY)

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