CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya: Yalan haberler annesini bir kez daha yaralıyor

“Sanki dünya üzerime kapanmış. Nefes almıyorum ve insanları anlamıyorum. Hapishaneye girdim sanki. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kötülerin elinde mi bilmiyorum, iyilerin elinde mi bilmiyorum. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Benim için artık dünya bir hapishane ve ben de onun içindeyim”

Bu sözlerin sahibi sekiz yaşındaki Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşında kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Anne Yüksel Güran, dokuz gündür o “hapishanenin” içinde.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, onun hapishanede olma halinin “spekülatif sözler ve gerçeği yansıtmayan sosyal medya paylaşımları ile katmerlendiğini” söylüyor.

Kaya, Narin’e yönelik çalışmaları takip etmek üzere, Diyarbakır’a gitti, Narin’in arama çalışmalarını yerinde gözlemledi.

"Umut ediyorum ki Narin'i sağ salim buluruz"

Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Gözlemlerini bianet’e yorumlayan Kaya, şunları söyledi:

“Soruşturma çok hassas bir noktada ilerliyor. Bizzat bunu gördüm, tanıklık ettim. Tüm görevliler, her işlemi en az iki üç kere yapıyor. Mesela bir kuyuda arama yapılmış, fakat sonrasında o kuyuya tekrar bakılıyor. Her işlemin birçok kez yinelendiğini her işlemin titizlikle yapıldığını görüyoruz.”

“Aile çok kaygılı, endişeli bir bekleyiz var. Umut ediyorum ki Narin kızımız sağ salim bulunur.”

Ayrıca spekülatif haber ve sosyal medya paylaşımlarına da değinen Kaya, herkesi bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya çağırdı ve şunları söyledi:

“Narin’in annesi günlerdir hapiste olduğunu söylemişti. Onun o hapishanede olması hepimizin içini yakarken onun hapishanedeki o halini bir de sosyal medyada gerçek dışı haber ve yorumlar bir kez daha hançerliyor. Anneyi bir kez daha yaralıyor. Bir çocuğun hayatı söz konusuyken. Herkesin, hepimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.”

KADINLARIN GÜNDEMİ Küçük Narin, büyük umut: Birlikte bulalım

(EMK)