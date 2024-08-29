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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 17:20
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NARİN 9 GÜNDÜR KAYIP

CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya: Yalan haberler annesini bir kez daha yaralıyor

Narin’e yönelik çalışmaları takip etmek üzere, Diyarbakır’a giden Kaya, "Her işlemin birçok kez yinelendiğini her işlemin titizlikle yapıldığını görüyoruz" dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu görüntüde, sarı renkteki geniş bir kuru tarla alanında dağınık şekilde ilerleyen bir grup insan görülüyor. Gökyüzü açık mavi ve bulutsuz, hafif bir gri tonla kaplanmış. İnsanlar, güneşten korunmak amacıyla şapka takmışlar ve genellikle hafif kıyafetler giymişler. Bazıları turuncu yelekler giyiyor, bu da organize bir arama-kurtarma çalışmasının parçası olduklarını düşündürüyor. Grup, tarlanın engebeli arazisinde birbirlerinden uzak mesafelerde yürüyerek ilerliyor, bazıları eğilmiş ve yerdeki bir şeyi inceliyormuş gibi görünüyor. Önde, daha yakın planda olan buğday sapları, fotoğrafın alt kısmında bulanık bir şekilde öne çıkıyor. Görüntü genel olarak sıcak bir yaz günü izlenimi veriyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“Sanki dünya üzerime kapanmış. Nefes almıyorum ve insanları anlamıyorum. Hapishaneye girdim sanki. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kötülerin elinde mi bilmiyorum, iyilerin elinde mi bilmiyorum. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Benim için artık dünya bir hapishane ve ben de onun içindeyim”

Bu sözlerin sahibi sekiz yaşındaki Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşında kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Anne Yüksel Güran, dokuz gündür o “hapishanenin” içinde.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, onun hapishanede olma halinin “spekülatif sözler ve gerçeği yansıtmayan sosyal medya paylaşımları ile katmerlendiğini” söylüyor.

Kaya, Narin’e yönelik çalışmaları takip etmek üzere, Diyarbakır’a gitti, Narin’in arama çalışmalarını yerinde gözlemledi.

"Umut ediyorum ki Narin'i sağ salim buluruz"

Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Gözlemlerini bianet’e yorumlayan Kaya, şunları söyledi:

“Soruşturma çok hassas bir noktada ilerliyor. Bizzat bunu gördüm, tanıklık ettim. Tüm görevliler, her işlemi en az iki üç kere yapıyor. Mesela bir kuyuda arama yapılmış, fakat sonrasında o kuyuya tekrar bakılıyor. Her işlemin birçok kez yinelendiğini her işlemin titizlikle yapıldığını görüyoruz.”

“Aile çok kaygılı, endişeli bir bekleyiz var. Umut ediyorum ki Narin kızımız sağ salim bulunur.”

Ayrıca spekülatif haber ve sosyal medya paylaşımlarına da değinen Kaya, herkesi bu konuda daha hassas ve duyarlı olmaya çağırdı ve şunları söyledi:

“Narin’in annesi günlerdir hapiste olduğunu söylemişti. Onun o hapishanede olması hepimizin içini yakarken onun hapishanedeki o halini bir de sosyal medyada gerçek dışı haber ve yorumlar bir kez daha hançerliyor. Anneyi bir kez daha yaralıyor. Bir çocuğun hayatı söz konusuyken. Herkesin, hepimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.”

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(EMK)

Narin Güran kaybolan çocuklar Asu Kaya kayıp çocuk
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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