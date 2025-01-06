Macron’dan Suriye açıklaması: Kürtleri terk etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı Rusya işgaline karşı yürüttüğü mücadelenin dördüncü yılına girerken toprak meselelerinde "gerçekçi" beklentilere sahip olmaya çağırdı.

Elysee Sarayı’nda Fransız büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada "Ukrayna’da hızlı ve kolay bir çözüm olmayacak," diyen Macron, konuşmasını "ABD durumu değiştirmemize ve Rusya’yı müzakere masasına çekmemize yardımcı olmalı, yeni Amerikan başkanı da biliyor ki Ukrayna kaybederse ABD hiçbir şey kazanamaz," diye sürdürdü.

Donald Trump, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verirken, ateşkes ya da barış anlaşması için somut bir öneri sunmuş değil.

Le Monde’un aktardığına göre Macron, Avrupa’nın Ukrayna’ya "güvenlik garantileri" sunması gerektiğini de belirterek “Ukrayna’nın teslim olması ne Avrupalılar ne de Amerikalılar için iyi olur," dedi.

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İran'a dair uyarılar

Macron konuşmasının diğer bölümünde, Esad yönetiminin çökmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetim konusunda Batı'nın net bir bakış açısına sahip olması gerektiğini belirtti ve Fransa’nın "Kürtler gibi özgürlük savaşçılarını" terk etmeyeceğine söz verdi.

Ortadoğu’daki diğer konulara da değinen Macron, İran’ın Fransa, Avrupalılar, tüm bölge ve ötesi için "ana stratejik ve güvenlik tehdidi" olduğunu söyledi.

İran’ın hızlandırdığı nükleer programı ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa verdiği desteği işaret eden Macron, bu sorunun ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle yapılacak görüşmelerin önemli bir gündem maddesi olacağını ekledi.

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Musk’ın seçimlere müdahalesi

Macron ayrıca sosyal medya platformu X’in sahibi olan milyarder Elon Musk’ı, Almanya'daki gelecek ayki erken parlamento seçimleri de dahil olmak üzere seçimlere müdahale etmekle suçladı.

"On yıl önce biri bize, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir uluslararası gerici hareketi destekleyeceğini ve Almanya’daki seçimler dahil seçimlere doğrudan müdahale edeceğini söyleseydi, kim bunu hayal edebilirdi?" diyen Macron, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın da "Fransa’da güçlü bir müttefiki olduğunu bildiğini" ekledi. (TY)