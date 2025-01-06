İmralı Heyeti Gelecek, AKP ve Saadet Partisi'yle görüştü

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan’ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi'yle görüştü.

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Sırrı Süreyya Önder, görüşmelere ilişkin bilgi vererek "Bu sürecin sonunda Selahattin Bey'i (Demirtaş) de ziyaret edeceğiz. Kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız," dedi.

"Süreç olarak adlandırılması için müzakere mekanizması oluşturulmalı"

Saadet Partisi: "Katkı sunmaya çalışacağız"

Üç siyasi parti ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin iç bünyesinin tahkim edilmesinin Irak ve Suriye'deki barış süreçlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan AKP Meclis Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Olumlu bir şekilde sohbet ettik, daha sonraki günlerde gerekli açıklama yapılacaktır," dedi.

Önder, Saadet Partisi ile görüşmelerinde barışın en önemli öncelik olduğunu belirterek "Barışı el birliğiyle tesis edeceğiz," dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sürece katkı sunmaya çalışacaklarını ifade etti.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

"Barış kolay değil; ama dünyanın en güzel şeyi"

Gazeteciler, heyete DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın DBP'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında dile getirdiği "Bu tarihsel kırılmada, ya pozitif bir kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak" sözlerini de sordu.

Önder, Hatimoğulları'nın sözlerine ilişkin, "O açıklama, bağlamından koparılmış bir açıklama. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Kimse bu açıklamaları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin," dedi.

Hatimoğulları: Hiç kimsenin gücü barış sözümüzü çarpıtmaya yetmez

Ne olmuştu? PKK lideri Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi. Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi. DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü. Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı. Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. (RT/TY)