Şnorhavor Surp Dzınunt*

Ermeni Kilisesi ve toplumu, bugün İsa peygamberin doğuşunu kutluyor.

6 Ocak tarihine denk gelen kutlama, hem İsa'nın doğumu (Noel) hem de vaftizi (Epifani) anısına yapılır ve "Surp Dzınunt" (Kutsal Doğuş ve Beliriş) olarak adlandırılır. Bu tarih, Batı kiliselerinin 25 Aralık'ta kutladığı Noel'den farklı ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne özgüdür.

“Kutsal Doğuş Yortusu” olarak da anılan gün ile ilgili Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, bir mesaj yayımladı.

“Mesih doğdu ve belirdi”

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Maşalyan’ın mesajı kısaca şöyle:



“Meleklerin Beytlehem’in dağlık vadilerinde söyledikleri ilahiler hala yankılanıyor. Fakat bu kez, onların ilahilerini dünyanın her bir yanına dağılmış olan Kilise’nin Evlatları seslendiriyor: ‘En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,

yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!’

"Çobanlar gibi, bizlerin de bu anın heyecanı ve sevinciyle duygulanmış yüzleri, derin bir huşuyla içindedir: ‘Kurtarıcı Doğdu.’

“İsa'nın doğuşu, bize Tanrı'nın kimliğine ilişkin birçok temel gizemi açıklayan ilahi bir vahiydir. Rab İsa'nın Doğuşu’ndan ışıldayan derin açılımlar Tanrı'nın karakterini tanımamıza ve böylece kime ve nasıl benzememiz gerektiğini yeniden belirlememize büyük ölçüde yardımcı olabilirler. Dolayısıyla Mesih'te açıklanan Tanrı imajı her zaman önümüzde rehberimiz olacaktır.

Ermeniler Neden Noel'i 6 Ocak'ta Kutlar?

“Mesih'in doğuşu, yıldızlardan da yüksekte var olduğu halde engin sevgisiyle harekete geçerek çaresiz bir bebek örneğiyle Beytlehem’in yemliğinde beden almaya razı gelmiş sevgi dolu Tanrı’nın muhteşem hikâyesidir. Gelin dostlar, karakterimizi düzeltelim ve Beytlehem'in yemliğinde huzur içinde uyuyan beden almış Öz Oğul’un mütevazı görünümünden ilham alarak Tanrı’ya, Göksel Baba’mıza benzeyelim. Ne harika bir manzara!

“Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz. Kutsal Doğuş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz. Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

"Mesih doğdu ve belirdi. Mübarektir onun doğuşu.

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla.”

* Şnorhavor Surp Dzınunt (Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ) Ermenice bir ifade ve "Mutlu Kutsal Doğuş" veya "Mutlu Noel" anlamına gelir.