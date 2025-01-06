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KADIN
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 16:28
3 dk Okuma

Susma Bitsin’den Ahmet Kural tepkisi: Faile alkış tutmayacağız

Açıklamada, şiddet uygulayan erkeklerin cezalarını çekmemesi ve sektöre yeniden kazandırılmasının “erkek egemen sistemin hikayesi” olduğu vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir reklam panosu veya bir duvar çalışması üzerinde yer alan bir görsel bulunuyor. Görselde bir adam sırtüstü uzanmış, bir elini başının altına koymuş şekilde gösterilmiş. Adamın gözleri mor bir boya ile kapatılmış, bu da bir protesto ya da vandalizm eylemini çağrıştırıyor. Adamın göğsüne mor renkte büyük harflerle "FAIL" (Başarısız) yazılmış. Arka planda işlemeli bir yastık ve karanlık tonlarda bir fon görülüyor. Görselde, neon mavi renkli sıçrama efektleri ve parlak detaylar da yer alıyor. Fotoğraf, güçlü bir eleştiri ya da tepkisel bir ifade taşıyor.
Görsel: Demir Leblebi X hesabı.

Susma Bitsin platformu, Ahmet Kural'ın TRT 1’de yayımlanan Gassal isimli dizide yer almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Platform, Ahmet Kural'ın bir kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı cezanın kesinleşmesine rağmen hapse girmemesini ve kariyerine devam etmesini eleştirerek, “Bir erkeğin şiddetini görmezden gelerek onu izlemek, faile ‘devam et’ demektir” dedi.

“Cezasızlık algısı pekiştiriliyor”

Ahmet Kural, bir kadına karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezası 2 yıl sınırının altında olduğu için infazı ertelendi ve Kural hapse girmedi. Bu durum, hem toplumda hem de Kural'ın çalıştığı sektörde “cezasızlık” algısı yarattı. Susma Bitsin’in açıklamasında, Kural’ın cezasının görmezden gelinerek ekranlara geri dönmesi eleştirildi.

“Popüler kültürle aklanma, toplumun utancıdır”

Açıklamada, şiddet uygulayan erkeklerin cezalarını çekmemesi ve sektöre yeniden kazandırılmasının “erkek egemen sistemin hikayesi” olduğu vurgulandı.

Platform, “Bir failin popüler kültür aracılığıyla aklanması, herkesin vicdanını test eden bir sınavdır. Faili aklayan ve alkışlayan herkes, şiddeti normalleştirir” dedi.

Susma Bitsin, Ahmet Kural'ın ekranlarda yer almasının kadınlar için travmatik bir hatırlatma olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:
“Bu sistem, erkek şiddetini unutturur. Unutturmaya çalışanlara da hatırlatacağız. Çünkü unutursak, yarın başka bir fail için yer açmış oluruz. Şiddet uygulayan birinin kariyerine devam etmesi yalnızca onun değil, toplumun utancıdır. Popüler kültür aracılığıyla faillerin yıldızlaştırılması, sanat adı altında bu durumun kabul ettirilmeye çalışılması amansız bir medya manipülasyonudur. Şiddeti unutmayacağız. Faile alkış tutmayacağız. Susmayacağız, bitecek.”

"Ahmet Kural şiddet failidir"

Demir Leblebi de konuya dair şu paylaşımı yaptı:

”Şiddet Faili Ahmet Kural’ı kim aklayacak?” Kime yakın olduğunuzun, ne kadar ünlü olduğunuzun hiçbir önemi yok. Üniversiteli kuir feministler olarak faillerin hepsini teşhir etmekten geri durmayacağız. Ahmet Kural Şiddet Failidir

Ne olmuştu?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 1 Kasım 2018'de oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ifade ederek avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunmuştu.

Oyuncu Kural, 5 Kasım 2018'de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermiş ve şöyle demişti:

"Konuyla ilgili açıklamayı sadece resmi makamlara yapacağım. İçeride ifademi verdim, Türk adaletine güveniyorum. Benim için her konuda yeni bir başlangıç. Böyle bir olayın içinde olduğum için herkesten tekrar özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır."

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 19 Aralık 2018'de hazırladığı iddianamede, Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep etmişti.

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Sıla Gençoğlu hakkında

Denizli'de doğdu ve öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesi'ndeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya vokal yaptı. Sıla'nın PowerTürk Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülü gibi çok sayıda ödülü de var.

7 Ağustos'ta 2016'da Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılmayı "Böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" diyerek reddettiği için TRT'de kliplerinin yayınlanması yasaklanmıştı.

Ahmet Kural hakkında

Kütahya doğumlu olan Kural, aslen Ankaralı. Lise yıllarından itibaren tiyatro çalışmalarında yer aldı. Konya'daki Selçuk Üniversitesi Ravyo ve televizyon bölümünü bitirdi, Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı.

Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Kuran, 2008 yılında güneşin Oğlu Sinema filminde oynadı. Kural'ın oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet kural susma bitsin sıla gençoğlu erkek şiddeti dizilerde şiddet
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