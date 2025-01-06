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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 14:47
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 15:03
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RTÜK, Cumhuriyet’e 72 saat süre verdi, sansürlemekle tehdit etti

RTÜK, Cumhuriyet’ten YouTube'dan yayın yaptığı için lisans ücreti ödemesini veya yayın hizmetlerine son vermesini istedi. Lisans ücreti 926 bin TL. RTÜK'ün sansür yönetmeliği 2019'dan beri yayında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK, Cumhuriyet’e 72 saat süre verdi, sansürlemekle tehdit etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Cumhuriyet’e, YouTube’dan yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi.

Cumhuriyet’e lisans ücretini ödemesi veya yayın hizmetlerine son vermesi için 72 saat süre tanıdı.

Resmi bildirimin bugün RTÜK'ün web sitesinde yayınlanmasının ardından süre başladı. 72 saat içerisinde gerekli lisans alımını gerçekleştirilmez ya da yayın hizmetine son verilmezse kanala erişim engellenecek.

RTÜK’ün sansür yönetmeliği

RTÜK, 2019’da internetten yayın yapan platformların yayın lisansı almasını şart koştu.

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adını taşıyan yönetmelik 1 Eylül 2019 itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece Netflix, BluTV, MUBİ, Puhutv ve GAİN gibi dijital platformlar RTÜK’ün denetimi kapsamına girdi.

Bununla birlikte RTÜK internet programı yapan gazetelerden de lisans almasını istemeye başladı.

‘İnternet üzerinden radyo yayını’, ‘internet üzerinden televizyon yayını’ ve ‘internet üzerinden isteğe bağlı yayın’ olmak üzere üç farklı lisans türü uygulamaya koydu.

Bugün için

  • İnternet radyo yayını 92 bin 622,
  • İnternet televizyon yayını ve isteğe bağlı yayın 926 bin 214 TL.

2019’da ilk çıktığında radyo lisans ücreti 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı yayın ücreti 100 bin TL idi.

Deutsche Welle ve Voice of America gibi yabancı medya kuruluşları da benzer baskılarla karşılaşmış, lisans başvurusu yapmayı reddetmeleri üzerine erişime engellenmişlerdi.

Yargının 5 yıldır karar vermesi bekleniyor

İnternet yayınlarına lisans zorunluluğu getiren yönetmeliğe ilişkin Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) başlattığı yargı süreci halen sonuçlanmış değil.

MLSA, yönetmeliğin ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savunarak Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptal davası açmıştı. Ancak, aradan geçen beş yılı aşkın süreye rağmen davada henüz bir karar çıkmadı.

'Sansür yönetmeliği' davasında RTÜK’ten lisans savunması: Taksitle ödeyebilirler
'Sansür yönetmeliği' davasında RTÜK’ten lisans savunması: Taksitle ödeyebilirler
14 Nisan 2022

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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