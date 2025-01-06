İstinaf cezasızlığı onamıştı: 80 barodan ortak Tahir Elçi açıklaması

80 baro, istinaf mahkemesinin Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi cinayetinde yargılanan üç polis hakkında verilen beraat kararını onamasıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Kararı cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğünü belirten barolar, kovuşturma derinleştirilmediği eleştirisini yöneltti. “Hakikati karartma girişimi” dedi. Hakikat ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti:

Kameralar önünde gerçekleşen Tahir Elçi suikastının yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikası sistematik bir şekilde devam etmektedir. İstinaf sürecinde verilen bu kararı da cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.

Cinayetin aydınlatılması konusunda soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yapılması gereken araştırmalar; Elçi ailesinin avukatları ve hukuk kurumları tarafından talep edilmesine rağmen hiçbir talep dikkate alınmadı ve alınmamaya devam ediyor.

Yargılama sürecinde itirafçıların ifadesiyle ortaya çıkan hakikati karartma girişimleri ciddiye alınıp kovuşturma derinleştirilmedi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun siyasal cinayet beyanı, tüm toplumun dikkatini üzerine çekmesine rağmen sadece yargısal makamların ilgisini çekemedi.

Biz; Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.