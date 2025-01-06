İstinaf cezasızlığı onamıştı: 80 barodan ortak Tahir Elçi açıklaması

80 baro, istinaf mahkemesinin Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi cinayetinde yargılanan üç polis hakkında verilen beraat kararını onamasıyla ilgili ortak açıklama yaptı.
Kararı cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğünü belirten barolar, kovuşturma derinleştirilmediği eleştirisini yöneltti. “Hakikati karartma girişimi” dedi. Hakikat ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti:
Kameralar önünde gerçekleşen Tahir Elçi suikastının yaşandığı ilk andan bugüne kadar cezasızlık politikası sistematik bir şekilde devam etmektedir. İstinaf sürecinde verilen bu kararı da cezasızlık sürecinin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.
Cinayetin aydınlatılması konusunda soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yapılması gereken araştırmalar; Elçi ailesinin avukatları ve hukuk kurumları tarafından talep edilmesine rağmen hiçbir talep dikkate alınmadı ve alınmamaya devam ediyor.
Yargılama sürecinde itirafçıların ifadesiyle ortaya çıkan hakikati karartma girişimleri ciddiye alınıp kovuşturma derinleştirilmedi.
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun siyasal cinayet beyanı, tüm toplumun dikkatini üzerine çekmesine rağmen sadece yargısal makamların ilgisini çekemedi.
Biz; Tahir Elçi dosyasındaki cezasızlık tutumunu kabul etmediğimizi ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
İstinaf, Tahir Elçi cinayeti davasında polislerin beraatını onadı
Açıklamanın altında imzası olan barolar şöyle:
- Adana Barosu
- Adıyaman Barosu
- Afyonkarahisar Barosu
- Ağrı Barosu
- Aksaray Barosu
- Amasya Barosu
- Ankara Barosu
- Antalya Barosu
- Ardahan Barosu
- Artvin Barosu
- Aydın Barosu
- Balıkesir Barosu
- Bartın Barosu
- Batman Barosu
- Bayburt Barosu
- Bilecik Barosu
- Bingöl Barosu
- Bitlis Barosu
- Bolu Barosu
- Burdur Barosu
- Bursa Barosu
- Çanakkale Barosu
- Çankırı Barosu
- Çorum Barosu
- Denizli Barosu
- Diyarbakır Barosu
- Düzce Barosu
- Edirne Barosu
- Elazığ Barosu
- Erzincan Barosu
- Erzurum Barosu
- Eskişehir Barosu
- Gaziantep Barosu
- Giresun Barosu
- Gümüşhane Barosu
- Hakkari Barosu
- Hatay Barosu
- Iğdır Barosu
- Isparta Barosu
- İstanbul Barosu
- İzmir Barosu
- Kahramanmaraş Barosu
- Karabük Barosu
- Kars Barosu
- Kastamonu Barosu
- Kayseri Barosu
- Kırıkkale Barosu
- Kırklareli Barosu
- Kırşehir Barosu
- Kilis Barosu
- Kocaeli Barosu
- Konya Barosu
- Kütahya Barosu
- Malatya Barosu
- Manısa Barosu
- Mardin Barosu
- Mersin Barosu
- Muğla Barosu
- Muş Barosu
- Nevşehir Barosu
- Nıgde Barosu
- Ordu Barosu
- Osmaniye Barosu
- Rize Barosu
- Sakarya Barosu
- Samsun Barosu
- Siirt Barosu
- Sinop Barosu
- Sivas Barosu
- Şanlıurfa Barosu
- Şırnak Barosu
- Tekirdağ Barosu
- Tokat Barosu
- Trabzon Barosu
- Tunceli Barosu
- Uşak Barosu
- Van Barosu
- Yalova Barosu
- Yozgat Barosu
- Zonguldak Barosu
Ne olmuştu?
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Tahir Elçi cinayeti davasında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanan sanık polisler S.T. F.T. ve M.S. hakkında 12 Haziran 2024’te beraat kararı verilmişti.
Mahkeme gerekçeli kararında “Elçi’nin ölümüne sebebiyet veren ölümcül atışın kim tarafından gerçekleştirildiği hususunda tereddüttün hasıl olduğunu” belirtmişti.
Tahir Elçi davasında sanık polislere ceza yok
(HA)