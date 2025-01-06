Ahmet Özer, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Avukat Hasan Sınar ve Hüseyin Özer, bireysel başvurunun ardından AYM önünde açıklama yaptı. Tutuklanmanın üzerinden 69 gün geçmesine karşın iddianamenin hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Hasan Sınar uzun tutukluluk dönemine rağmen soruşturma sürecinde ciddi bir adım atılmadığını belirterek “Tutukluluğunun sona erdirilmesine ilişkin ısrarlı taleplerimiz, tüm yazılı başvurularımız ilgili merciler tarafından reddedildi. Hukuken hiçbir yasal temeli bulunmamasına rağmen Ahmet Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz bir biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor” dedi.

AYM'nin, daha önce yapılan benzer başvurularda "öncelikli inceleme" kararı aldığını anımsatan Sınar, "Anayasa Mahkemesinden bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sınar, Özer'in, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ile kişi hürriyeti ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini savunarak, müvekkili hakkındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.

Ersöz: AYM ihlali sonlandırmalı

Avukat Hüseyin Ersöz ise Özer hakkında verilen gözaltı kararı sonrası aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını, Özer'in tutuklanmasının ardından tutukluluğunun devamına yönelik kararların da haksız ve hukuka aykırı olarak alındığını aktardı.

Müvekkilinin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini savunan Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi.

Ersöz “Bugün burada olmamızın sebebi Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının ihlallerinin gündeme getirilmesi ve AYM tarafından bu konuyla ilgili bir karar verilmesi talebimizdir. Temel talebimiz öncelikli olarak bu incelemenin yapılması ve devam eden özgürlük hakkı ihlalinin sonlandırılması için gerekli kararı ve adımları atması noktasındadır” diye konuştu.

(HA)