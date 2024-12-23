DEM Parti, Daştan ve Bilgin'in öldürülmesine dair araştırma talep etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Kürt gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in SİHA saldırısıyla öldürülmesi ve protesto eden gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklamalarına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Kunt- Ayan, Meclis Başkanlığına sunduğu önergede, katledilen iki gazetecinin öldürülmesine dair ulusal ve uluslararası hukukun gereği olarak etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

Kunt-Ayan, Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 158'inci sırada olduğunu belirttiği önergede, Türkiye'nin gazeteciler için "çok vahim" ülkeler kategorisinde bulunduğu ifade etti.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

Türkiye’de bir yıl içinde en az 366 gazetecinin yargılandığını vurgulanan önergede, "Türkiye’nin bu durumu, ülke içerisinde demokrasi ve hukuk ilkelerinin ne kadar uygulandığı ile yakından ilgilidir. İktidarın, kendinden olmayanı hedef göstererek gazeteciliğin ‘doğasında’ var olan muhaliflik ilkesini büyük bir tehdit olarak görmesi ve temel insan haklarını ayaklar altına alması bu durumun temel sebeplerinden biridir" denildi.

İstanbul'da Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: 30 gözaltı

"Cinayetlere tepki gösterenler hedef oldu"

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in hedef alınarak katledildiği vurgulanan önergede, şöyle denildi:

“İktidar, açıklama yapmak yerine gazetecilerin katledilmesine tepki gösterenlere yönelik bir baskı furyası yürütmektedir. Çatışma bölgelerinde sivillerin, gazetecilerin hedef alınarak katledilmesi Türkiye’nin hem iç hukukuna aykırıdır hem Roma Statüsü 8/2/b/ii (tecavüz, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma ve zorla kısırlaştırma savaş suçu teşkil eden eylemlerdir) maddesinde savaş suçlarından biri olarak tanımlanmıştır. Çatışma bölgesindeki gazetecilerin korunması ve hedef alınmamasına dair kurallar uluslararası İnsancıl Hukuk bünyesinde de belirtilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin bu cinayette rolü olup olmadığına dair kamuoyu bir açıklama beklerken hukuk mekanizmaları yok sayılmakta, bu cinayetlere tepki gösterenler hedef olmaktadır.”

Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest

"İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın"

Önergede, PYD Merkez Konsey Üyesi Salih Müslim ile röportaj yapan Nevşin Mengü’nün gözaltına alınması da hatırlatıldı.

Ayrıca, YouTube kanalında Suriye'deki gelişmeleri yorumladığı için gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verilmesine de atıf yapıldı.

Önergede, Daştan ile Bilgin'in öldürülmesiyle ilgili, ‘Sustukça, küçüldük’ şeklinde paylaşımda bulunan gazeteci Seyhan Avşar ile katliam haberini yapan T24 haber sitesi soruşturma açılması, gazetecilerin öldürülmesini protesto eden 6 gazetecinin tutuklanması ve İstanbul Barosu hakkında soruşturma açılmasına da yer verildi.

Önergede, şöyle denildi: "Gazetecilerin, basın yayın kuruluşlarının, ifade özgürlüğü kapsamında fikirlerini belirten kişi ve kurumların doğrudan hedef alınması ne hukuki ne insanidir. Başta sınır dışında hedef alınarak katledilen gazetecilerin ölümüne dair süreçlerin soruşturulması, hakikatlerin açığa çıkarılması, Türkiye’deki ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılarak hukuk ve demokrasi çerçevesinde yaklaşılmasının önünün açılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir."

Özlem Gürses'e ev hapsi kararı

(RT)