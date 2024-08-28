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HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 23:30
3 dk Okuma

8 yaşındaki Narin’den 8 gündür haber yok

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, "Kayıp Narin'i arama çalışmalarında sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, kızımızı bulacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir kadın koltukta oturmuş, üzgün bir şekilde başını yana eğmiş ve gözlerini kapatmış halde görünüyor. Siyah beyaz çizgili bir tişört ve çiçek desenli bir etek giymekte. Başında siyah bir başörtüsü var ve başörtüsü yanlarından omuzlarına sarkıyor. Kadın, sol kolunu koltuğun kenarına dayamış ve sağ eliyle karnına dokunuyor. Arkada beyaz duvar üzerinde bir elektrik prizi ve düğme görünüyor. Kadının yüz ifadesi derin üzüntü ve keder taşıyor; bu da görselin duygusal bir anı yakaladığını gösteriyor. Arka planda sade bir beyaz duvar ve yastık ile dekore edilmiş sade bir oturma odası atmosferi bulunuyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşında kız çocuğu Narin Güran'dan 21 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Narin’in bulunması için yapılan arama çalışmaları 8’inci gününde devam ederken, bir şüpheli gözaltına alındı.

"Soruşturma kapsamlı yürütülüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

Detaylar

Narin'i bulmak için Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, "Kayıp Narin'i arama çalışmalarında sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, kızımızı bulacağız" dedi.

“Sosyal medyadaki açıklamalara itibar etmeyin”

Anadolu Ajansı’na konuşan Baba Arif Güran, bir an önce kızını kucağına almayı temenni ettiğini söyledi.

Güran, "Duyan, gören, şüphelenen kim varsa beni arayacaklarına devleti arasın çünkü devlet her yerdedir. Sosyal medyadaki açıklamalar kesinlikle yalandır, itibar etmeyin. Bir gelişme olursa İçişleri Bakanımız ve valimiz zaten açıklama yapacaktır. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Depremde 20 gün enkaz altında kalan insanlar kurtarıldı, inşallah benim kızım da kurtarılacak” dedi.

“ İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez”

Anne Yüksel Güran, sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirtti, şöyle dedi:

“O kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor 'Narin ölmüş', cesedini görmüş, 'Narin burada' olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum.”

‘5 oğlum var tek kızım var’

"Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün."

“Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli... Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm.”

“Elimizde deliller var”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz.”

(EMK)

Narin Güran kayıp çocuklar kaybolan çocuklar kayıp çocuklar araştırma komisyonu
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