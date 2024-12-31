ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 15:18
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 15:25
3 dk Okuma

Bahçeli’den Öcalan-DEM Parti görüşmesi yorumu: Hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur

Kürtlere yönelik ayrımcı ve ırkçı söylemleri ile tanınan Bahçeli, “Yeterince dış düşman varken içeride düşmanlık üretmek yersiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir konuşma sırasında resmi kıyafetler giymiş bir erkek kişi görülüyor. Koyu renk bir takım elbise ve kravat takıyor. Mikrofonların önünde duruyor ve yüz ifadesi ciddi. Arkada bulanık bir şekilde birkaç kişi ve büyük bir salon ortamı gözüküyor. Arka planda ahşap detaylar ve yeşil renkli duvar panelleri fark ediliyor. Kişi, bir kürsüde veya resmi bir toplantı ortamında konuşma yapıyor gibi görünüyor.
Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye değinerek, bu adımın olumlu bir başlangıç olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Sözden eyleme geçişin zamanı geldi” dedi.

Besê Hozat: "Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz"
ÖCALAN'IN AÇIKLAMALARINA ONAY
Besê Hozat: "Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz"
30 Aralık 2024
Dış basında DEM Parti-İmralı görüşmesi
Dış basında DEM Parti-İmralı görüşmesi
31 Aralık 2024

Bilgi Notu: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme için 26 Kasım'da yaptığı resmi başvuruya olumlu yanıt vermişti.

Bahçeli, 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu görüşme, demokrasiyi ve Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları güçlendirmiştir. Hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur. Artık sözden eylem safhasına geçilmeli, somut ve olumlu sonuçlar bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi.

“Düşmanlık üretmek amaca hizmet etmez”

Yeni yıl mesajında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Bahçeli, kutuplaşmanın yerini kucaklaşmanın alması gerektiğini belirtti. Bahçeli, “Yeni yüzyılın siyaset anlayışı, kronikleşmiş sorunları milli ilkeler temelinde çözmeyi hedeflemelidir. Dış düşmanlar ve iç huzuru bozmaya çalışan hainler ortadayken, kendi içimizde düşmanlık üretmek hiçbir amaca hizmet etmez” dedi.

“Ortada açılım süreci yok”

Bahçeli, İmralı görüşmesinin çözüm süreci ya da yeni bir açılım olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Ortada yeni bir çözüm ya da açılım süreci yoktur. Asıl olan, milli beka ve gelecek adına tüm muhatapların aktif, ön şartsız ve güvenilir şekilde harekete geçmesidir. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir. Birlikte kardeşçe yaşamayı başaracağız ya da dış baskılar ve bölgesel kırılmalarla bir yıkıma maruz kalacağız.”

Mesajında milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Bahçeli, son olarak şöyle dedi:

“Türk vatanı; üzerinde yaşayan, altında yatan ve henüz doğmamış herkesindir. Sabır, sebat, hoşgörü ve milli ülkülere sadakatle kardeşliğimizi pekiştirmek hepimizin tarihi mesuliyetidir.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin bu çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" sözleri ile yanıt verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de partinin 26 Kasım'da Adalet Bakanlığına yaptığı resmi başvuruyu duyurarak "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için resmi başvurusu Adalet Bakanlığı’na iletildi. Kürt sorununda demokratik çözüm ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için DEM Parti olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli imralı Abdullah Öcalan Pervin Buldan süreç süreçler Kürt sorunu Türk Sorunu
ilgili haberler
"Süreç olarak adlandırılması için müzakere mekanizması oluşturulmalı"
Bugün 17:56
/haber/surec-olarak-adlandirilmasi-icin-muzakere-mekanizmasi-olusturulmali-303250
Dış basında DEM Parti-İmralı görüşmesi
31 Aralık 2024
/haber/dis-basinda-dem-parti-imrali-gorusmesi-303221
Yılmaz'dan İmralı görüşmesine ilişkin açıklama: Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz
30 Aralık 2024
/haber/yilmaz-dan-imrali-gorusmesine-iliskin-aciklama-gelismeleri-hep-birlikte-takip-edecegiz-303191
DEM Parti: Görüşme sona erdi
28 Aralık 2024
/haber/dem-parti-gorusme-sona-erdi-303143
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı'da görüşme izni
27 Aralık 2024
/haber/adalet-bakanligi-ndan-imrali-da-gorusme-izni-303132
DEM Parti'den diplomasi atağı: Eş Genel Başkanlar 31 ülkenin temsilcisini ağırladı
13 Aralık 2024
/haber/dem-parti-den-diplomasi-atagi-es-genel-baskanlar-31-ulkenin-temsilcisini-agirladi-302672
DEM Parti’nin İmralı başvurusu hâlâ değerlendiriliyor
10 Aralık 2024
/haber/dem-partinin-imrali-basvurusu-hala-degerlendiriliyor-302568
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Süreç olarak adlandırılması için müzakere mekanizması oluşturulmalı"
Bugün 17:56
/haber/surec-olarak-adlandirilmasi-icin-muzakere-mekanizmasi-olusturulmali-303250
Dış basında DEM Parti-İmralı görüşmesi
31 Aralık 2024
/haber/dis-basinda-dem-parti-imrali-gorusmesi-303221
Yılmaz'dan İmralı görüşmesine ilişkin açıklama: Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz
30 Aralık 2024
/haber/yilmaz-dan-imrali-gorusmesine-iliskin-aciklama-gelismeleri-hep-birlikte-takip-edecegiz-303191
DEM Parti: Görüşme sona erdi
28 Aralık 2024
/haber/dem-parti-gorusme-sona-erdi-303143
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı'da görüşme izni
27 Aralık 2024
/haber/adalet-bakanligi-ndan-imrali-da-gorusme-izni-303132
DEM Parti'den diplomasi atağı: Eş Genel Başkanlar 31 ülkenin temsilcisini ağırladı
13 Aralık 2024
/haber/dem-parti-den-diplomasi-atagi-es-genel-baskanlar-31-ulkenin-temsilcisini-agirladi-302672
DEM Parti’nin İmralı başvurusu hâlâ değerlendiriliyor
10 Aralık 2024
/haber/dem-partinin-imrali-basvurusu-hala-degerlendiriliyor-302568
Sayfa Başına Git