Bahçeli’den Öcalan-DEM Parti görüşmesi yorumu: Hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye değinerek, bu adımın olumlu bir başlangıç olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Sözden eyleme geçişin zamanı geldi” dedi.

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Dış basında DEM Parti-İmralı görüşmesi

Bilgi Notu: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme için 26 Kasım'da yaptığı resmi başvuruya olumlu yanıt vermişti.

Bahçeli, 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu görüşme, demokrasiyi ve Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları güçlendirmiştir. Hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur. Artık sözden eylem safhasına geçilmeli, somut ve olumlu sonuçlar bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi.

“Düşmanlık üretmek amaca hizmet etmez”

Yeni yıl mesajında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Bahçeli, kutuplaşmanın yerini kucaklaşmanın alması gerektiğini belirtti. Bahçeli, “Yeni yüzyılın siyaset anlayışı, kronikleşmiş sorunları milli ilkeler temelinde çözmeyi hedeflemelidir. Dış düşmanlar ve iç huzuru bozmaya çalışan hainler ortadayken, kendi içimizde düşmanlık üretmek hiçbir amaca hizmet etmez” dedi.

“Ortada açılım süreci yok”

Bahçeli, İmralı görüşmesinin çözüm süreci ya da yeni bir açılım olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Ortada yeni bir çözüm ya da açılım süreci yoktur. Asıl olan, milli beka ve gelecek adına tüm muhatapların aktif, ön şartsız ve güvenilir şekilde harekete geçmesidir. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir. Birlikte kardeşçe yaşamayı başaracağız ya da dış baskılar ve bölgesel kırılmalarla bir yıkıma maruz kalacağız.”

Mesajında milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Bahçeli, son olarak şöyle dedi:

“Türk vatanı; üzerinde yaşayan, altında yatan ve henüz doğmamış herkesindir. Sabır, sebat, hoşgörü ve milli ülkülere sadakatle kardeşliğimizi pekiştirmek hepimizin tarihi mesuliyetidir.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin bu çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" sözleri ile yanıt verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de partinin 26 Kasım'da Adalet Bakanlığına yaptığı resmi başvuruyu duyurarak "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için resmi başvurusu Adalet Bakanlığı’na iletildi. Kürt sorununda demokratik çözüm ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için DEM Parti olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

(EMK)